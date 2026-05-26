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Nicaragua: Esposa de coronel desaparecido hace más de 700 días exige respuesta al régimen de Ortega sobre su paradero

El reclamo de la familiar de Víctor Boitano Coleman al régimen nicaragüense se suma al de otros allegados que tampoco han recibido información pese a medidas otorgadas por organismos internacionales para proteger a los detenidos

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Desaparecidos Nicaragua

La esposa del coronel retirado Víctor Boitano Coleman, Eugenia Valle Olivares, reclamó este lunes a la dictadura de Nicaragua una confirmación sobre el paradero de su esposo, quien permanece detenido desde el 23 de abril de 2024. Según denunció Valle Olivares, Boitano se encuentra en situación de desaparición forzada en Nicaragua desde hace 772 días, sin que las autoridades hayan proporcionado información sobre su estado o paradero, según informó la agencia EFE.

Valle Olivares hizo público un audio en el que dirigió su reclamo tanto al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como a la opinión pública internacional, subrayando la incertidumbre de los familiares de los presos en similares condiciones. “Estoy alzando mi voz en nombre de los otros nueve presos que están en desaparición forzada, a quienes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les ha puesto medidas cautelares y a algunos de ellos, como a mi esposo, medidas provisionales, las cuales el régimen ha hecho caso omiso”, expresó la esposa del militar, según declaraciones recogidas por EFE.

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El coronel Boitano, de 65 años, fue retirado del Ejército de Nicaragua en 2007 tras haber publicado libros críticos hacia el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Desde entonces, su vida se vio marcada por la persecución política. De acuerdo con el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Boitano fue víctima de detención arbitraria en 2011 y, posteriormente, obligado a marginarse de la vida pública en el país.

Según la información proporcionada por la organización, el 23 de abril de 2024, Boitano fue secuestrado por civiles armados que irrumpieron en su propiedad en el barrio Altamira, en Managua. El mismo colectivo sostiene que el militar se encontraba en una situación de vulnerabilidad tras regresar al país en septiembre de 2023, luego de haber residido en Italia desde mayo de 2018.

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Imagen de archivo: Patrullas de la Policía nacional de nicaragua portan la bandera azul y blanco luego que el régimen ordenara también adornar todas las instituciones del gobierno con el pendón nacional. Los colores azul y blanco son el símbolo de la resistencia contra la dictadura de los Ortega-Murillo que estalló el 18 de Abril de 2018, cuando el solo hecho de portarla ha significado torturas y encarcelamiento para los ciudadanos. Oscar Navarrete ©.
Imagen de archivo: Patrullas de la Policía nacional de nicaragua portan la bandera azul y blanco luego que el régimen ordenara también adornar todas las instituciones del gobierno con el pendón nacional. Los colores azul y blanco son el símbolo de la resistencia contra la dictadura de los Ortega-Murillo que estalló el 18 de Abril de 2018, cuando el solo hecho de portarla ha significado torturas y encarcelamiento para los ciudadanos. Oscar Navarrete ©.

El reclamo de fe de vida y las medidas de la CIDH

El reclamo de Eugenia Valle Olivares se suma al de otros familiares que tampoco han recibido información sobre el paradero de sus allegados, pese a la existencia de medidas cautelares y provisionales emitidas por la CIDH. “No sabemos si están vivos o están muertos. Exijo, en nombre de ellos, que le den fe de vida a los familiares”, declaró Valle Olivares, citada por EFE.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, con sede en Costa Rica e integrado por activistas nicaragüenses en el exilio, subrayó que la desaparición forzada, junto con las detenciones arbitrarias y la tortura, configura crímenes de lesa humanidad que no prescriben y que requieren investigación, enjuiciamiento y sanción internacional.

La crisis en Nicaragua desde 2018

Desde abril de 2018, Nicaragua atraviesa una crisis política y social que se profundizó tras las elecciones generales de noviembre de 2021. En ese proceso, Daniel Ortega, en el poder desde 2007, resultó reelegido para un quinto mandato, con sus principales opositores encarcelados, posteriormente expulsados del país y despojados de su nacionalidad y derechos políticos, bajo acusaciones de ‘traición a la patria’.

Oficial de policía de espaldas golpea una puerta de celda con barrotes en un pasillo oscuro. Paredes con pintura descascarada y bandera de Nicaragua al fondo.
Un oficial de policía, de espaldas, golpea con el puño una puerta de celda en una cárcel oscura y deteriorada, con la bandera de Nicaragua visible al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación de los presos políticos en Nicaragua mantiene la atención de organismos internacionales y organizaciones defensoras de los derechos humanos, que insisten en la necesidad de garantías mínimas y acceso a información para los familiares de los detenidos. Según datos del propio colectivo de derechos humanos, existen al menos nueve personas en desaparición forzada en Nicaragua, situación agravada por la falta de respuesta oficial y la opacidad del régimen.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más sostuvo que estos crímenes requieren la intervención de instancias internacionales para garantizar justicia y reparación.

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