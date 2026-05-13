Un trabajador de Obras Públicas sufre caída desde varios metros en la carretera al Puerto de La Libertad, El Salvador

La jornada laboral se vio interrumpida por un incidente inesperado en uno de los puntos más transitados. La incertidumbre sobre la condición de la víctima preocupa a toda la comunidad (Foto cortesía Cruz Roja Salvadoreña)

La Cruz Roja Salvadoreña (CRS) de la Seccional del Puerto de La Libertad reportó una emergencia esta mañana en la carretera hacia el Puerto de La Libertad, cerca del Centro Comercial El Faro, en el kilómetro 32. La institución indicó que un trabajador del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) cayó desde una altura estimada de 4 a 5 metros, sufriendo múltiples lesiones y posible fractura.

El informe de la Cruz Roja Salvadoreña señaló que el accidente ocurrió mientras el operario realizaba labores para el MOPT en esa área. Testigos informaron que el hombre perdió el equilibrio durante las tareas, lo que provocó su caída. El personal de socorro movilizó recursos de inmediato y logró estabilizar al paciente en el lugar.

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De acuerdo con la seccional local, el trabajador estaba herido con lesiones variadas, incluyendo sospecha de fracturas. Los equipos de la Cruz Roja Salvadoreña trasladaron al paciente a un centro médico cercano para recibir atención especializada.

“Reiteramos nuestro compromiso de servicio ante cualquier emergencia requerida”, expresó la Cruz Roja Salvadoreña en su comunicado oficial.

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La emergencia desató el despliegue inmediato de los equipos de auxilio, mientras la identidad del herido y su evolución médica permanecen bajo reserva. La tensión aumenta en la zona (Foto cortesía Cruz Roja Salvadoreña)

El tramo vial hacia el Puerto de La Libertad se identifica como uno de los de mayor circulación y actividad laboral, razón por la cual la Cruz Roja Salvadoreña mantiene cuadrillas listas para asistir en la zona. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad del trabajador ni el estado actual de su salud luego de su ingreso al hospital.

Hasta el cierre de la nota no se encontró ningún comunicado sobre el hecho de parte de las autoridades de la institución o del mismo ministerio

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El sector servicios concentra el 46% de los accidentes laborales en El Salvador en 2026

El 46% de los accidentes laborales en El Salvador reportados durante 2026 ocurrieron en el sector servicios, con una marcada concentración de casos en el departamento de San Salvador, que acumuló 795 incidentes en el mismo periodo.

Este panorama revela la vulnerabilidad de los trabajadores jóvenes, en su mayoría hombres, en actividades económicas urbanas. La mayoría de los accidentes no derivó en incapacidad permanente, de acuerdo con el Observatorio de Accidentes Laborales del Ministerio de Trabajo en información difundida en abril por Infobae.

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En el primer trimestre de 2026, se notificaron 1.798 accidentes de trabajo al Sistema Nacional de Notificación de Accidentes de Trabajo (SNNAT). San Salvador lideró las estadísticas al aportar casi la mitad del total, en contraste con departamentos como Morazán y San Vicente, que presentaron cifras menores. Más del 62% de los afectados tenía entre 18 y 35 años, grupo que mantiene su exposición a riesgos laborales. Este patrón se repite en comparación con 2025, cuando seis de cada diez accidentes involucraron a jóvenes, según el mismo observatorio.

El inesperado suceso pone en evidencia los riesgos inherentes a la labor cotidiana. El hermetismo respecto al estado del trabajador mantiene expectantes a colegas y familiares (Foto cortesía Cruz Roja Salvadoreña)

Al analizar la distribución por género y gravedad de los accidentes, se observa que los hombres representaron el 63,3% de los casos reportados en los primeros tres meses del año, equivalente a 1.139 incidentes, frente a 659 en mujeres. La incidencia entre adultos mayores se mantuvo baja, con tan solo el 2%. En cuanto a las consecuencias, el 94,4% de los accidentes causó incapacidad temporal, el 5,3% no implicó incapacidad y apenas el 0,3% resultó en un desenlace fatal..

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