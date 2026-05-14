El canciller de República Dominicana aclara que acuerdo con EE.UU. es de tránsito temporal y excluye a nacionales haitianos

El gobierno reafirma que no habrá asilo ni permanencia de extranjeros. La cooperación internacional y el control migratorio marcan el inicio de una era de negociaciones estratégicas. Video: transmisión en directo del ministerio de Relaciones Exteriores.

El canciller de República Dominicana, Roberto álvarez, aclaró este miércoles que el reciente memorándum de entendimiento firmado con Estados Unidos en el marco de la iniciativa Escudo de las Américas no implica la permanencia indefinida de nacionales de terceros países en territorio dominicano. El acuerdo, conocido como Third Country National Agreement (TCNA), excluye expresamente a haitianos, a menores no acompañados y a personas con antecedentes penales destacó en una conferencia de prensa.

La autoridad dominicana precisó que el TCNA difiere completamente de los acuerdos de Tercer País Seguro y del Protocolo para la Protección de Migrantes negociado previamente entre México y Estados Unidos, conocido como Remain in Mexico. Álvarez afirmó: “El memorando firmado por República Dominicana no implica que personas extranjeras permanecerán indefinidamente en territorio dominicano, mientras tribunales migratorios estadounidenses conocen solicitudes de asilo o refugio”.

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El canciller señaló que el acuerdo tiene carácter no vinculante, puede ser terminado en cualquier momento y establece que las personas en tránsito retornarán a sus países de origen en pocos días, bajo el acompañamiento de la Organización Internacional para las Migraciones y con financiamiento íntegro de Estados Unidos. República Dominicana no aceptará solicitudes de asilo ni procesará casos migratorios de esas personas.

En su explicación, Álvarez enfatizó que ninguno de los extranjeros sujeto al mecanismo TCNA ingresará al sistema migratorio dominicano ni quedará bajo jurisdicción dominicana para trámites de refugio.

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La estrategia conjunta con Washington operará bajo parámetros no vinculantes, permitirá el desplazamiento controlado y rápido de personas y salvaguardará la legislación interna así como la soberanía nacional dominicana (Foto archivo, cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

El canciller aseguró: “Estamos hablando de una operación de tránsito controlado, temporal y coordinado, realizada bajo parámetros claros de soberanía nacional y cooperación internacional con el financiamiento total de Estados Unidos”. Además, remarcó: “Nadie entrará a nuestro territorio sin la autorización del Gobierno dominicano”, rechazando así cualquier posibilidad de cesión de soberanía o de fijar precedentes de asentamientos permanentes.

Álvarez destacó que otros países de la región, como Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Honduras, también han suscrito acuerdos TCNAs con Estados Unidos bajo modelos similares. El canciller subrayó que la decisión responde a prioridades estratégicas dominicanas e históricas preocupaciones de seguridad, sobre todo frente a la crisis haitiana: “Durante años, República Dominicana solicitó a la comunidad internacional, y particularmente a Estados Unidos, una implicación más decidida frente al colapso a la seguridad en Haití”, puntualizó en su intervención.

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El gobierno dominicano aseguró que la cooperación bajo el esquema TCNA no conlleva la absorción migratoria ni compromete la soberanía del país. Las personas en tránsito serán devueltas en cuestión de días a sus naciones de origen, sin abrir procesos de asilo en suelo dominicano, conforme a los protocolos acordados con la Organización Internacional para las Migraciones y recursos provistos por Estados Unidos.

En el análisis de los beneficios derivados de la cooperación con Washington, álvarez recordó logros como la aprobación en el Consejo de Seguridad de la ONU de la Resolución 2793, que permitió la creación y financiación internacional de una fuerza para la supresión de pandillas en Haití, así como la inclusión de República Dominicana en el programa Global Entry, que facilita el tránsito legal de dominicanos hacia Estados Unidos. Según el canciller, solo dieciséis países gozan de esa prerrogativa.

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