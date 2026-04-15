Gobierno panameño reactiva póliza de seguro para turistas que visiten el país

La medida busca incentivar el turismo mediante un beneficio que ya fue implementado con anterioridad.

Un crédito adicional suplementario al Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, hasta por la suma de $3,5 millones, aprobó el Gobierno panameño a favor de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), para reactivar un seguro a los turistas.

El crédito busca incorporar recursos al presupuesto de funcionamiento de la ATP para la ejecución del proyecto de “suministro de una póliza de seguro que brinde cobertura a los extranjeros o panameños residentes en el exterior que ingresen en territorio panameño por vía aérea por cualquiera de los aeropuertos internacionales de Panamá”.

La medida, según se informó, busca incentivar el turismo a través de un atractivo beneficio que ya tuvo éxito en pasadas administraciones.

En efecto, el seguro al turista no es una iniciativa nueva en el país, ya que entre 2011 y 2014 las autoridades ofrecían una póliza similar.

En 2025 La ATP adjudicó la licitación de este seguro a la Compañía Internacional de Seguros.

Los viajeros que entren por alguna de las terminales aéreas tendrán el beneficio del seguro. REUTERS/Erick Marciscano

Para reactivar este producto, reportes de prensa indican que la comisión evaluadora recomendó en su momento a la Autoridad de Turismo de Panamá aumentar el monto máximo de la licitación de $3 millones a $3,5 millones, ajuste que se realizó mediante una modificación al pliego de cargos de la convocatoria pública.

El objeto del contrato era el suministro de una póliza de seguros que cubra accidentes personales, hospitalización o enfermedad a los turistas o panameños residentes en el extranjero que ingresen al territorio panameño por algunos aeropuertos internacionales.

La fuente de financiamiento es a través de saldo en caja y banco.

La solicitud del referido crédito tiene la opinión favorable del Consejo Económico Nacional y cuenta con el informe favorable sobre la viabilidad financiera y conveniencia de la Contraloría General de la República.

Además, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que en nombre y representación del Consejo de Gabinete someta la resolución N.34-26, a la consideración de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su aprobación y posterior registro del detalle codificado de ingresos y gastos para su ejecución.

Consejo de Gabinete también tomó medidas para proteger la comercialización del café tostado.

Durante el Consejo de Gabinete también se autorizó una prórroga por seis meses adicionales la vigencia del Decreto de Gabinete N°5 de 30 de marzo de 2021, que establece medidas relacionadas a la comercialización del café tostado.

La decisión, según los miembros del Consejo de Gabinete, se toma para garantizar el desarrollo de las relaciones comerciales internacionales del Estado en un marco de certeza y previsibilidad.

En 2003 el café tostado fue declarado como un producto sensitivo para la economía nacional, toda vez que de su cultivo y procesamiento dependen alrededor de 7,700 trabajadores que por año producen un promedio de 230 mil quintales del grano.

Previo a la decisión actual del Consejo de Gabinete, el 5 de marzo del año en curso se realizó una reunión con la Cadena Agroalimentaria de Café, a la que asistieron representantes de productores de café, la industria procesadora de café y del sector gubernamental, donde se evaluó la medida de control a la comercialización de café tostado y se recomendó al Órgano Ejecutivo prorrogar por seis meses el Decreto de Gabinete N°5 de 30 de marzo de 2021.

La propuesta se presentó al Gabinete luego de que el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, solicitara a la Comisión Interinstitucional de Defensa de la Producción Nacional evaluar la petición de prorrogar por seis meses el referido decreto, tomando en cuenta que este venció el 6 de abril de 2026.