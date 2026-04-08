Condenan a 16 años a reincidente por delitos sexuales en Panamá

El agresor ya tenía una condena previa por hechos similares cometidos contra su propia hija. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre de 51 años fue condenado a 16 años de prisión por delitos sexuales contra una menor de edad en Panamá, en un caso que vuelve a poner en evidencia la gravedad de este tipo de crímenes en el país.

La sentencia se logró mediante un acuerdo de pena validado por un tribunal, tras comprobarse que el agresor incurrió en actos libidinosos agravados y corrupción de menores, en hechos ocurridos en el sector de La Siesta, en Tocumen.

De acuerdo con la investigación, el condenado realizó tocamientos indebidos a una niña de 11 años y la obligó a presenciar actos de naturaleza sexual, utilizando amenazas contra la madre de la víctima para asegurar el silencio.

La gravedad del caso se agrava por un elemento clave: el agresor ya había sido condenado anteriormente por delitos similares cometidos entre 2013 y 2017 contra su propia hija, lo que lo convierte en un reincidente en este tipo de conductas.

El caso no es aislado. En los últimos días, el Ministerio Público ha reportado nuevos procesos judiciales por delitos sexuales contra menores en distintas provincias, lo que evidencia un patrón preocupante.

Entre enero y febrero de 2026 se registraron 903 denuncias por delitos sexuales en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Panamá Oeste, un hombre de 32 años fue detenido por violación agravada contra una menor de 6 años, delito que habría cometido en reiteradas ocasiones aprovechando su cercanía familiar como primo de la víctima.

A este hecho se suma otro caso registrado en la provincia de Bocas del Toro, donde un hombre fue imputado por violación agravada y robo en perjuicio de una menor, tras un hecho ocurrido en marzo de 2026.

Según la fiscalía, el agresor utilizó violencia e intimidación para cometer el delito y despojar a la víctima de sus pertenencias, lo que llevó a que se le impusiera detención provisional mientras avanza el proceso.

Estos casos recientes ocurren en un contexto donde las cifras oficiales muestran la alta incidencia de delitos sexuales en Panamá, especialmente contra niños, niñas y adolescentes.

Según el informe del Ministerio Público, entre enero y febrero de 2026 se registraron 903 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, lo que confirma la magnitud del problema en el país.

Del total de casos, 819 corresponden a violación y otros delitos sexuales, mientras que otros 84 están relacionados con corrupción de menores y explotación sexual, lo que evidencia que la mayoría de las denuncias involucran conductas de alto impacto sobre las víctimas.

De los casos reportados, 131 corresponden al delito de violación en lo que va del año. Foto referencial: Radio Nacional

Las cifras reflejan una problemática que no solo es persistente, sino que también se mantiene extendida en todo el territorio nacional.

En el detalle de los delitos, se registraron 131 casos de violación en los primeros dos meses del año, además de 58 denuncias por actos libidinosos y 156 por acceso sexual con menores de edad, lo que muestra la diversidad y gravedad de las conductas investigadas.

También se reportaron casos vinculados a pornografía infantil y corrupción de menores, delitos que afectan directamente a la población más vulnerable.

El informe también revela que la mayor concentración de denuncias se ubica en el Primer Distrito Judicial, que incluye Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién y las comarcas indígenas, con un total de 426 casos.

Esta distribución evidencia que el problema tiene una fuerte presencia en áreas urbanas y de alta densidad poblacional, aunque también se extiende a regiones del interior del país.

Casos recientes involucran agresores con vínculos familiares con las víctimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de que el reporte indica una disminución del 15% en comparación con el mismo periodo de 2025, las autoridades advierten que esto no implica una reducción estructural del problema, sino que puede responder a variaciones en la denuncia o en los procesos investigativos.

La persistencia de casos graves, como los recientemente judicializados, confirma que la violencia sexual sigue siendo una amenaza constante para la niñez.

Otro aspecto preocupante es que varios de los casos involucran agresores con vínculos cercanos a las víctimas, como familiares o personas de confianza, lo que dificulta la denuncia y prolonga los abusos en el tiempo.

Este patrón, identificado en múltiples investigaciones, refuerza la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, detección temprana y protección de menores.

La recurrencia de estos delitos y su impacto en las víctimas plantean la urgencia de acciones más efectivas para prevenir, sancionar y reducir la violencia sexual en el país.