Autoridades panameñas limitan a 10 toneladas el paso por el Puente de las Américas tras inspección técnica

La explosión de tres camiones cisterna obligó al cierre total del puente por casi 24 horas. (AP Foto/Matías Delacroix)

El tránsito por el Puente de las Américas en Panamá estará limitado a vehículos que no superen las 10 toneladas, tras la evaluación realizada por una comisión interinstitucional de expertos luego de la explosión e incendio de tres camiones cisterna ocurridos el lunes.

La medida, anunciada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), busca garantizar la seguridad estructural de la vía mientras se desarrollan inspecciones técnicas más profundas sobre el estado del puente.

El incidente, registrado la tarde del lunes en las cercanías de uno de los pilares, provocó una explosión seguida de un incendio de gran magnitud, lo que obligó a las autoridades a cerrar completamente el paso vehicular por casi 24 horas.

Esta situación generó un fuerte impacto en la movilidad, afectando a más de 80 mil personas que diariamente utilizan esta infraestructura clave para entrar o salir de la provincia de Panamá hacia el interior del país.

Tras el siniestro, equipos del Benemérito Cuerpo de Bomberos, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el MOP acudieron al sitio para controlar las llamas y evaluar posibles daños.

Solo vehículos livianos pueden circular mientras se mantiene la restricción de carga. (AP Foto/Matías Delacroix)

Aunque en una primera inspección se indicó que la estructura no presentaba afectaciones visibles de gran magnitud, las autoridades optaron por aplicar un enfoque preventivo, restringiendo la carga vehicular mientras se completan pruebas técnicas más detalladas.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, explicó que la decisión de limitar el tránsito responde a la necesidad de evitar sobrecargas en la estructura, mientras se monitorea su comportamiento en condiciones controladas.

En este sentido, detalló que el puente será sometido a mediciones topográficas, ensayos estructurales y análisis técnicos, con el objetivo de confirmar que no existen daños ocultos derivados de las altas temperaturas generadas por el incendio.

Como parte de estas medidas, el tránsito fue reabierto de forma parcial, permitiendo únicamente la circulación de vehículos livianos como sedanes, camionetas, microbuses y buses tipo coaster, mientras se mantiene la prohibición para camiones de carga, transporte pesado y buses de pasajeros conocidos como “diablo rojo”, identificados por ser antiguos autobuses escolares adaptados para el transporte público.

Este tipo de vehículos pesados deberá utilizar la ruta del puente Centenario para entrar o salir de la ciudad capital.

Solo los vehículos de emergencia tienen autorización para transitar sin restricciones adicionales en esta fase.

El tránsito de carga pesada ha sido redirigido hacia el Puente Centenario, que ahora absorbe parte del movimiento restringido en el Puente de las Américas. Archivo

La restricción de peso a 10 toneladas no es menor, ya que el Puente de las Américas es una de las principales arterias de conexión entre la capital y el interior del país, utilizada tanto por transporte de carga como por miles de trabajadores y usuarios del sistema de transporte público. La limitación ha obligado a desviar parte del flujo vehicular hacia el Puente Centenario, generando congestión adicional en esa ruta alterna.

El MOP informó que el monitoreo del puente se mantendrá durante al menos siete días, periodo en el que se evaluará cómo responde la estructura ante las cargas permitidas. Posteriormente, se tomará una decisión sobre si se amplían, mantienen o ajustan las restricciones actuales, dependiendo de los resultados de los análisis técnicos.

En paralelo, la Autoridad del Canal de Panamá mantiene en marcha un proyecto de evaluación integral de la estructura del puente, que permitirá definir futuras intervenciones de mantenimiento o reparación. Este proceso forma parte de un plan más amplio para garantizar la operatividad y seguridad de esta infraestructura estratégica, que tiene más de seis décadas de funcionamiento.

El Puente de las Américas, una de las infraestructuras más emblemáticas de Panamá, fue inaugurado en 1962 como parte del sistema vial que conecta la capital con el interior del país a través del Canal de Panamá. La obra, construida por Estados Unidos, tiene una longitud aproximada de 1,654 metros y durante décadas fue el único paso terrestre sobre el canal.

El cuarto puente sobre el Canal requerirá una inversión superior a $1,500 millones y se espera que esté terminado en 2028. Imagen ilustrativa de archivo

Actualmente, junto con el Puente Centenario, constituye una de las dos principales vías de conexión para ingresar o salir de la ciudad de Panamá, soportando diariamente el tránsito de miles de vehículos particulares, transporte público y carga.

Ante la creciente demanda vehicular, el país avanza en la construcción de un cuarto puente sobre el Canal de Panamá, una megaobra paralela al Puente de las Américas cuyo costo supera los $1,500 millones.

Aunque el proyecto fue licitado en 2018, ha enfrentado retrasos en su ejecución, lo que ha extendido su cronograma. Las autoridades estiman que esta nueva infraestructura, clave para mejorar la conectividad y reducir la congestión, estaría lista para el año 2028, tras una serie de ajustes técnicos y financieros que han impactado su desarrollo.