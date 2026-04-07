Panamá

Inauguran en Panamá un centro especializado para fortalecer la detección del cáncer cérvico uterino

Impulsan acciones de prevención, tamizaje y vacunación contra el virus del papiloma humano, para aumentar la cobertura de esta prueba

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Cáncer de cuello uterino
La prueba del Papanicolau es vital para detectar lesiones en el cuello uterino. Foto: ANDINA

Un Centro de Referencia en Citopatología Diagnóstica (CERCID) comenzó a operar en Panamá, para procesar las pruebas de Papanicolau provenientes de todas las regiones de salud del país.

Con esta instalación, que opera en el Policentro de San Isidro, distrito de San Miguelito, el Ministerio de Salud impulsa acciones de prevención, tamizaje y vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH), con la meta de aumentar la cobertura de la prueba de Papanicolaou del 15 % al 90% en 3 años.

Con esta acción también se pretende reducir significativamente la entrega de resultados, permitiendo un diagnóstico oportuno y el tratamiento temprano de cáncer cervicouterino.

Anualmente, el cáncer cérvico uterino se mantiene como la segunda causa de muerte más común entre las mujeres panameñas, mientras que a nivel mundial es la cuarta causa de las defunciones.

En Panamá las regiones más afectadas por la incidencia de este tipo de cáncer son Panamá Oeste, Chiriquí y la región de Azuero.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica que el cáncer cérvico uterino es prevenible. Foto: (iStock)
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica que el cáncer cérvico uterino es prevenible. Foto: (iStock)

El Centro de Referencia en Citopatología Diagnóstica (CERCID) ofrecerá servicios como lectura de citologías, digitalización de resultados, inteligencia artificial, control de calidad de muestras y funcionará como centro de formación de nuevos citotecnólogos, reveló el Ministerio de Salud.

De igual manera, se incorporan a esta instalación sanitaria nuevos servicios de salud como oftalmología y otorrinolaringología, así como la clínica de curación de heridas y pie diabético, ampliando la atención especializada para la población.

Manuel Zambrano Chang, viceministro de Salud, adelantó que con la apertura del Centro de Referencia en Citopatología se reducirá la mora quirúrgica y realizarán prediagnósticos mediante el envío remoto de información a especialistas.

“Esto facilitará la obtención de diagnósticos moleculares tempranos y la programación de evaluaciones posteriores, de modo que los pacientes puedan recibir tratamiento de manera oportuna”, dijo.

“Con la incorporación de esta tecnología, el Ministerio de Salud refuerza su estrategia para eliminar el cáncer cérvico uterino como problema de salud pública en el 2029”, señaló el viceministro Zambrano Chang.

Joven mujer de espaldas, con ropa interior gris, de pie frente a un espejo en un dormitorio. Se ve una ventana a la izquierda y una cama a la derecha.
Las mujeres deben informarse y tomar el control sobre su salud, recuerda la OPS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Policentro de San Isidro de igual manera funcionará la Sala de Estimulación para potenciar el desarrollo integral de la primera infancia y fortalecer la atención de salud de esta instalación.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica que el cáncer cérvico uterino es prevenible, y agrega que este es uno de los cánceres más comunes entre las mujeres de América Latina y el Caribe.

Su principal causa es el virus del papiloma humano (VPH) y la vacuna contra el VPH y el tamizaje y tratamiento de las lesiones precancerosas pueden prevenirlo.

El organismo internacional de Salud pública establece que la elevada carga de la enfermedad del cáncer cérvico uterino en las Américas representa un problema de salud pública de primer orden, que debe ser abordado mediante una estrategia integral e interprogramática (salud sexual y reproductiva, salud en adolescentes, inmunización y control del cáncer cérvico uterino).

El cáncer cérvico uterino, mencionó la OPS es una enfermedad con una larga historia natural, por lo que ofrece múltiples oportunidades de intervención a lo largo de la vida de la mujer, mediante estrategias efectivas de prevención primaria y secundaria, junto a un adecuado manejo diagnóstico y terapéutico de los casos, incluyendo el acceso a cuidados paliativos.

Esta enfermedad afecta generalmente a mujeres que están en edad productiva, por lo que además de la pérdida para sus familias, causa un impacto en la economía de sus países, afirma el organismo internacional de Salud pública, al tiempo que sostiene que las mujeres deben informarse y tomar el control sobre su salud, realizándose las pruebas de tamizaje cuando corresponda.

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