Panamá

Proyecto de ley en Panamá busca cerrar brecha educativa con enseñanza nocturna a nivel nacional

La propuesta incluye adecuaciones curriculares y horarios compatibles con jornadas laborales

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El proyecto busca beneficiar a jóvenes y adultos que no lograron completar sus estudios escolares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca reactivar y ampliar las escuelas nocturnas en Panamá, una iniciativa que apunta a atender a jóvenes y adultos que no culminaron su formación académica y que ahora esperan una segunda oportunidad dentro del sistema educativo formal.

La propuesta, impulsada por la diputada Graciela Hernández, establece la apertura y promoción de centros educativos nocturnos en cada corregimiento del país, con el objetivo de facilitar el acceso a la educación a personas que trabajan, desertaron o enfrentaron barreras económicas y sociales que les impidieron completar sus estudios en su momento.

Tras su aprobación en comisión, el proyecto pasará ahora al pleno de la Asamblea Nacional, donde será debatido por la totalidad de los diputados, quienes podrán presentar modificaciones, cuestionamientos o propuestas adicionales antes de su eventual aprobación en segundo y tercer debate, etapas necesarias para su entrada en vigencia.

El contenido del proyecto plantea que el Ministerio de Educación (MEDUCA) será el encargado de implementar y coordinar la expansión de las escuelas nocturnas, incluyendo la adecuación de infraestructuras existentes, la asignación de docentes y el desarrollo de programas flexibles que respondan a la realidad de estudiantes adultos, muchos de los cuales combinan trabajo y responsabilidades familiares.

Según lo discutido en la comisión, la iniciativa fue consensuada con autoridades educativas y organizaciones vinculadas al sector, lo que busca evitar fallas de ejecución y asegurar que el modelo responda a necesidades reales del sistema educativo panameño, especialmente en zonas rurales y áreas de difícil acceso donde la oferta educativa es limitada.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La educación nocturna es vista como una herramienta clave para ampliar oportunidades laborales en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los puntos centrales del proyecto es el reconocimiento de una problemática estructural en Panamá: la deserción escolar y el bajo nivel de escolaridad en ciertos segmentos de la población, una situación que afecta la empleabilidad, la productividad y la movilidad social de miles de ciudadanos que no lograron culminar la educación básica o media.

Datos del propio sistema educativo han reflejado que existe un grupo significativo de personas que no completaron la secundaria, particularmente en áreas vulnerables, lo que ha llevado a que programas de educación para adultos se mantengan activos, pero con cobertura limitada y sin una estrategia nacional robusta y sostenida como la que plantea esta iniciativa.

El proyecto también busca formalizar y fortalecer los programas de educación nocturna existentes, muchos de los cuales han operado de forma parcial o con recursos limitados, proponiendo una estructura más organizada, con metas claras, seguimiento institucional y mayor alcance territorial en todo el país.

Además, se contempla la implementación de programas educativos adaptados, que incluyan metodologías flexibles, contenidos pertinentes y horarios compatibles con la jornada laboral, reconociendo que el perfil del estudiante adulto es distinto al del sistema tradicional y requiere un enfoque diferenciado.

Tras su aprobación en primer debate en la Comisión de Educación, el proyecto pasará al pleno de la Asamblea Nacional para su discusión general por parte de todos los diputados. Tomada de la AN
Tras su aprobación en primer debate en la Comisión de Educación, el proyecto pasará al pleno de la Asamblea Nacional para su discusión general por parte de todos los diputados. Tomada de la AN

Durante la discusión en comisión, se destacó que la iniciativa no solo tiene un impacto educativo, sino también un efecto directo en la inclusión social y económica, al permitir que más ciudadanos puedan acceder a mejores oportunidades laborales, continuar estudios superiores o capacitarse en áreas técnicas.

El avance del proyecto ocurre en un contexto en el que el sistema educativo panameño enfrenta retos históricos en cobertura, calidad y permanencia escolar, lo que ha generado presión para desarrollar políticas públicas que reduzcan las brechas educativas y amplíen las oportunidades de formación para toda la población.

De ser aprobado en el pleno legislativo, el proyecto obligaría al Estado a garantizar la presencia de oferta educativa nocturna en todos los corregimientos, lo que representaría un cambio significativo frente al modelo actual, donde la disponibilidad de estos programas depende en gran medida de la demanda local y de la capacidad operativa de cada región.

España registra uno de los datos más altos en abandono escolar de Europa. (Freepik)
Diversos análisis advierten que miles de niños y jóvenes permanecen fuera del sistema educativo o en riesgo de abandono, especialmente en niveles de secundaria. (Freepik)

La discusión en segundo debate será clave para definir aspectos como el financiamiento, los criterios de implementación y los mecanismos de evaluación, elementos que determinarán si la iniciativa logra convertirse en una política pública efectiva o si enfrenta limitaciones similares a programas anteriores.

Con este paso, el proyecto entra en una fase decisiva dentro del proceso legislativo, mientras el país mantiene el desafío de mejorar los niveles de escolaridad y ofrecer alternativas reales a quienes quedaron fuera del sistema educativo tradicional.

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