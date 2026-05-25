La escolaridad secundaria y universitaria de los jefes de hogar en República Dominicana se duplica en dos décadas

El Boletín Demográfico y Social muestra una drástica reducción en la población de líderes de hogar sin educación, mientras la educación secundaria y terciaria crecen de manera sostenida en el país caribeño.

Crece la escolaridad media y superior entre jefes de hogar en República Dominicana. El perfil educativo de los jefes y jefas de hogar en República Dominicana experimentó una transformación relevante durante las dos últimas décadas, con una reducción sostenida de los niveles de instrucción más bajos y un avance de la educación secundaria y universitaria.

Así lo revela el Boletín Demográfico y Social publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), que analiza la evolución entre los años 2005 y 2024.

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Según el reporte de la ONE, en 2005 más de la mitad de quienes encabezaban los hogares del país tenía educación primaria o básica (51,20%).

Para 2024, este porcentaje descendió a 38,32%, lo que representa una caída de casi 13 puntos porcentuales en menos de dos décadas. El boletín atribuye este descenso al crecimiento de la educación secundaria, que pasó de 21,35% en 2005 a 34,49% en 2024 entre los jefes y jefas de hogar.

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El informe de la Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales de la ONE destaca que la proporción de personas a cargo de los hogares con instrucción universitaria o superior también aumentó, alcanzando 24,32% en 2024, frente al 11,02% registrado en 2005.

Esto refleja un proceso de expansión de la educación terciaria, que ha impactado en la estructura educativa de las familias dominicanas.

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Las cifras divulgadas señalan que la reducción de los niveles de instrucción elementales y el crecimiento de la educación superior han modificado la estructura social y familiar en el país durante este período (Ilustración Infobae)

De acuerdo con la información recogida por la ONE, los niveles educativos más bajos presentan un retroceso notorio. En 2005, el 4.50% de quienes dirigían los hogares solo tenía instrucción preescolar o ninguna, mientras que para 2024 la cifra se redujo a 0.18%.

El documento precisa: “Entre 2005 y 2024 se observa un cambio estructural en el perfil educativo de los jefes y jefas de hogar en la República Dominicana, marcado por la reducción de los niveles educativos más bajos y la expansión de la educación media y superior”.

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En el nivel de posgrado, maestría o doctorado, el avance es más modesto, pero igualmente visible. El porcentaje de hogares encabezados por personas con estudios de posgrado pasó de 0.56% en 2005 a 2.30% en 2024, según la Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales.

“Asimismo, la educación universitaria muestra una expansión notable, pasando de 11.02% en 2005 a 24.32% en 2024, más que duplicando su participación. Los estudios de postgrado, aunque aún minoritarios, también crecen de 0.56% a 2.30%. En contraste, la categoría “ninguno y preescolar” se reduce drásticamente de 13.91% en 2005 a 0.18% en 2024″, detalla el documento.

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El informe más reciente indica que una mayor proporción de quienes lideran hogares cuenta ahora con estudios secundarios o universitarios, en comparación con la situación registrada hace casi veinte años, según el análisis oficial (Ilustración Infobae)

La proporción de jefes y jefas de hogar con nivel secundario o medio se ubicó cerca de la tercera parte del total en 2024, superando ampliamente los registros de 2005. El boletín enfatiza que este cambio educativo puede influir de manera directa en las oportunidades de bienestar y desarrollo de las familias, ampliando el acceso a mejores condiciones de vida.

Los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) muestran que solo un 0,40% de los hogares en 2024 reportó no saber o no tener información sobre el nivel educativo de la persona a cargo, lo que refuerza la confiabilidad de las cifras reportadas.

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Nuevos registros publicados anticipan una posible transformación en las oportunidades sociales y económicas que podrían afectar distintas generaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El boletín demográfico concluye que la estructura educativa de los jefes y jefas de hogar en República Dominicana evolucionó hacia una mayor escolaridad en las últimas dos décadas, acompañando los procesos de expansión de la educación secundaria, universitaria y de posgrado en el país.