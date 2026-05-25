Más de 146 mil niños en Centroamérica han sido afectados por detenciones migratorias

La detención parental impacta a niños migrantes de diversas edades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un total de 146,635 niños en Estados Unidos han resultado afectados por la detención de uno o ambos padres, de acuerdo con un nuevo informe publicado por el centro de estudios Brookings Institution, que analiza el impacto humano de las políticas migratorias implementadas en el país.

El estudio detalla que más de 22,000 menores han experimentado la detención de ambos progenitores, una situación que coloca a miles de niños en escenarios de alta vulnerabilidad, especialmente en casos donde no existe una red familiar de apoyo inmediata.

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La mayoría de los menores afectados son ciudadanos estadounidenses, lo que ha intensificado el debate sobre las consecuencias colaterales de las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que ha reforzado sus operativos desde el inicio del nuevo mandato presidencial.

Brookings precisa que el 36.5% de los niños afectados son menores de seis años, el 36.1% tiene entre seis y 12 años, mientras que el resto corresponde a adolescentes de entre 13 y 17 años, lo que evidencia que una parte significativa de los casos involucra población infantil en etapas tempranas de desarrollo.

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Respecto al origen de los padres detenidos, la nacionalidad mexicana representa el 53.7% del total, seguida de Guatemala con un 15% y Honduras con un 10.7%, reflejando el fuerte impacto de las políticas migratorias en comunidades centroamericanas y latinoamericanas residentes en Estados Unidos.

El análisis identifica a Washington D.C. y Texas como las zonas con mayor concentración de menores ciudadanos estadounidenses afectados, registrando tasas superiores a cinco niños por cada mil habitantes en algunos sectores, lo que ha generado preocupación entre organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.

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La detención de padres por operativos migratorios impacta a miles de niños ciudadanos en Estados Unidosimagen de archivo. (Europa Press)

Impacto del sistema migratorio

El informe de Brookings estima además que actualmente unas 60,000 personas permanecen detenidas bajo custodia del ICE, mientras que cerca de 400,000 han pasado por centros de detención en el marco de las políticas migratorias vigentes.

La investigación reconoce la ausencia de datos precisos sobre cuántos detenidos o deportados tienen hijos en Estados Unidos, ni sobre el destino final de los menores cuando sus padres son arrestados, lo que limita la comprensión total del impacto social de estas medidas.

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El estudio subraya que la información disponible sobre detenidos permite una aproximación más clara al fenómeno, en comparación con los casos de deportación, donde el seguimiento estadístico es más complejo.

El 53,7% de los padres detenidos bajo las nuevas políticas migratorias son de origen mexicano, seguidos por ciudadanos de Guatemala y Honduras

Debate social y recomendaciones

Las cifras han reavivado el debate público sobre las consecuencias humanitarias de la política migratoria en Estados Unidos, generando críticas de organizaciones civiles que advierten sobre el impacto psicológico y social en los menores separados de sus padres.

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El informe recoge recomendaciones de organizaciones especializadas, que sugieren a los padres migrantes elaborar planes de preparación familiar, designando tutores o personas de confianza que puedan hacerse cargo de los niños en caso de detención o deportación.

El incremento de operativos del ICE ha provocado protestas en distintas ciudades del país, en medio de cuestionamientos sobre el equilibrio entre control migratorio y protección de los derechos de la niñez. No se descartan más deportaciones con el objetivo de incidir en la migración irregular.

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