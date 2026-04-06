Panamá comienza a vacunar a la población contra la influenza

Los adultos mayores de 60 años de edad se encuentran entre los grupos prioritarios para recibir la vacuna contra la influenza. Crédito: Cuartoscuro

La aplicación de 384 mil dosis de la vacuna contra la influenza comenzó este lunes en Panamá, mientras que en los próximos días llegarán tres lotes más hasta completar 1,200,000 dosis.

Este primer lote de vacuna será aplicado desde este miércoles 8 de abril a los grupos prioritarios, entre los que se cuentan los adultos mayores de 60 años de edad, embarazadas, niños menores de 5 años, con especial atención a los menores de 1 año.

Igual serán vacunados los pacientes con enfermedades crónicas, personas con sistemas inmunocomprometidos o con enfermedades cardiovasculares, pulmonares, renales, hepáticas o anemia falciforme; así como funcionarios y estudiantes de ciencias de la salud, y trabajadores esenciales y de alto riesgo.

Las 384 mil dosis de vacunas contra la influenza estará disponible en todas las instalaciones del Ministerio de Salud, de la Caja de Seguro Social y los hospitales privados, donde se iniciará la vacunación a nivel nacional.

El Ministerio de Salud informó que para este año Panamá ha adquirido un total de 1,200,000 dosis de la vacuna contra la influenza y en los próximos días llegarán los tres lotes restantes, que completarán la compra realizada por el país para inmunizar a la población.

A nivel global, la circulación de influenza ha aumentado de forma sostenida desde octubre de 2025, con predominio de la influenza A(H3N2). (iStock)

Itzel de Hewitt, coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), explicó que desde el Jueves Santo se inició la distribución de las vacunas en áreas de difícil acceso como las provincias de Darién, Colón, Chiriquí, Panamá Oeste, así como en las regiones de Panamá Este, Panamá Norte y en las comarcas indígenas de Kuna Yala y Ngäbe Buglé.

“Hoy se distribuyen las vacunas en las provincias de Herrera, Los Santos, Coclé, el área metropolitana y San Miguelito. Este martes se estarán distribuyendo en todos los hospitales nacionales, públicos y privados, clínicas del Ministerio de Salud y el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud”, señaló de Hewitt.

El Ministerio de Salud hizo un llamado a la población para que acuda a todas las instalaciones de salud para colocarse la vacuna contra la influenza.

Hasta el momento en Panamá se han registrado 31 defunciones por influenza, de acuerdo con el último informe emitido por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. Se indica que la mayoría de los fallecidos no estaban vacunados.

Este año la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomendó a los países a mantenerse vigilantes y fortalecer la preparación de los servicios de salud ante la circulación simultánea de influenza estacional y virus sincitial respiratorio (VSR), que podría generar mayor presión en hospitales y centros de salud.

El Programa Ampliado de Inmunización (PAI) inició la distribución de las vacunas en áreas de difícil acceso. (Foto cortesía MINSA)

Vacunarse cada año contra la influenza, afirma la OPS, es fundamental, ya que este virus cambia constantemente, lo que hace necesario actualizar las vacunas anualmente para brindar una mejor protección a la población.

A nivel global, la circulación de influenza ha aumentado de forma sostenida desde octubre de 2025, con predominio de influenza A(H3N2) y señales de inicio temprano en varios países del hemisferio norte. En paralelo, se observan señales de aumento progresivo de la circulación del VSR.

En las Américas, la positividad por influenza se mantiene por encima del 10% en el hemisferio norte, con incrementos sostenidos en América del Norte y América Central, y niveles cercanos al 20% en el Caribe, donde predomina la circulación de influenza A(H3N2).

Según la OPS, el aumento progresivo de la circulación del VSR podría amplificar la presión sobre los sistemas de salud, por lo que se requiere un seguimiento estrecho y continuo de la situación para ajustar oportunamente los planes de respuesta de los servicios de salud.