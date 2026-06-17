Cómo la IA podría evitar la extinción de plantas vitales para la Tierra

La IA acelera la identificación de especies vegetales desconocidas y vulnerables en todo el mundo. (RBG Kew)

La inteligencia artificial y la digitalización abrieron una nueva etapa en la carrera por identificar y preservar plantas fundamentales antes de que desaparezcan, con herramientas para enfrentar la crisis de extinción que amenaza la biodiversidad global. Así lo sostiene un informe del Royal Botanic Gardens, Kew, que subraya el potencial de estas tecnologías para transformar el trabajo de botánicos y científicos en todo el mundo.

El avance de la inteligencia artificial y la digitalización permite a los investigadores analizar millones de especímenes vegetales y fúngicos, muchos de ellos almacenados durante siglos en archivos físicos. Según el Royal Botanic Gardens, Kew, la digitalización de colecciones facilitó el acceso a información antes restringida, especialmente en regiones con alta biodiversidad como Madagascar y el sur global.

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Las plantas y los hongos son esenciales: proveen alimentos, medicinas, almacenan carbono y regulan el clima. Sin embargo, aproximadamente 40% de las 70.000 especies vegetales evaluadas están en riesgo de extinción, mientras otras 330.000 aún no han sido analizadas. Se estima además que unos 100.000 tipos de plantas siguen sin ser identificados por la ciencia.

El 40% de las plantas evaluadas enfrenta riesgo de extinción, según el Royal Botanic Gardens, Kew. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Se descubren unas 2.000 especies nuevas cada año, pero esto apenas roza la superficie”, indicó Alexandre Antonelli, director ejecutivo de ciencia en RBG Kew, en declaraciones a The Guardian.

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Esta situación implica que posibles nuevos medicamentos y cultivos resistentes podrían perderse antes de ser descubiertos. El panorama es todavía más preocupante para los hongos: el 90% de un total estimado de 2 millones de especies sigue sin conocerse y menos del 1% de las identificadas ha sido evaluada respecto a su riesgo de desaparición.

Cómo la IA acelera la identificación y la investigación

La inteligencia artificial está transformando la identificación de especies complejas, como los juncos y los musgos de turbera, cuyos rasgos distintivos solo pueden observarse bajo el microscopio. “Estos modelos de IA a veces ya superan a los especialistas en identificación”, afirmó Antonelli. El procesamiento de imágenes y el análisis automatizado de datos permiten detectar con mayor rapidez y precisión plantas nuevas o vulnerables.

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La digitalización de millones de muestras, junto con herramientas de IA, facilita la colaboración internacional e impulsa el estudio de colecciones históricas. Landy Rajaovelona, botánica en Kew Madagascar, explicó que la digitalización de 37.000 especímenes físicos en la isla desbloqueó siglos de conocimiento y ofrece perspectivas inéditas sobre la biodiversidad actual.

Los avances tecnológicos permiten extraer información genética de hongos conservados durante siglos. (Captura/RGB/YouTube)

RBG Kew ya digitalizó 7,4 millones de sus especímenes, incluidos aquellos recolectados por Charles Darwin. Todas estas imágenes y datos están disponibles en línea para la comunidad científica internacional. El proyecto implicó tomar hasta 20.000 imágenes de alta resolución por día durante cuatro años. Actualmente existen 145 millones de especímenes digitales en internet, lo que representa menos del 16% del patrimonio almacenado en herbarios globales y deja grandes áreas de desconocimiento.

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Impacto del cambio climático y avances en genómica

Un estudio global incluido en el informe utilizó un modelo de IA entrenado para identificar flores en 8 millones de especímenes digitalizados. Los resultados muestran que la floración cambió en promedio 2,5 días por década durante el último siglo, un efecto directo de la crisis climática.

Las modificaciones en las lluvias y temperaturas alteraron la sincronía entre plantas y polinizadores, lo que afecta a ecosistemas enteros. En India, cerca del 80% de los árboles kindal solían florecer al mismo tiempo; en los años noventa, esa cifra cayó a menos de la mitad.

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Cambios en la floración por la crisis climática alteran relaciones entre plantas y polinizadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología también posibilitó extraer genomas de gran calidad de hongos conservados desde hace 180 años, lo que convierte a los fungarios históricos en un tesoro genómico para el desarrollo de nuevos medicamentos y la predicción de brotes de enfermedades. Penicilina y estatinas son ejemplos de fármacos derivados de hongos.

“Los hongos son oportunistas y prosperan con el calor y la humedad”, explicó Esther Gaya, líder de investigación en RBG Kew. El calentamiento global favorece la propagación de patógenos humanos desde regiones cálidas hacia zonas templadas.

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Retos ambientales y desigualdades en la digitalización

El informe advierte sobre el elevado consumo de energía y agua de los centros de datos de IA. Además, el documento elaborado por 400 científicos de 40 países señala que la digitalización y la IA pueden amplificar sesgos e inequidades si no se expanden y mejoran las bases de datos. Por ello, solicita alianzas entre tecnológicas y organizaciones ambientales, así como inversiones públicas y privadas para fortalecer las colecciones de plantas y hongos.

La inteligencia artificial y la digitalización ofrecen nuevas oportunidades para salvar especies clave antes de que desaparezcan, aunque requieren equilibrio entre innovación tecnológica y conservación de la biodiversidad global.

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