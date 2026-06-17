El secretario general de la SIECA llama a consolidar a Centroamérica como un bloque económico global

Esta imagen conceptual ilustra el crecimiento económico y el potencial de inversión en Centroamérica, presentando mapas 3D de la región, un gráfico de barras ascendente y pilas de billetes de 100 dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo secretario general de la integración económica centroamericana, Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), Alden Rivera Montes, impulsó un llamado para que Centroamérica se consolide como un bloque económico en el mercado global, destacando el potencial de la región con sus 55 millones de habitantes y un producto interno bruto conjunto que la ubica en el quinto puesto de América. En entrevista con la agencia EFE, Rivera Montes remarcó la necesidad de superar la visión fragmentada de la región y apostó por una estrategia de integración que fortalezca la identidad centroamericana para afrontar los desafíos del contexto internacional.

Rivera Montes, quien asumió como secretario general de la SIECA en mayo, identificó como prioridades inmediatas la reducción de los tiempos y costos del transporte comercial dentro del istmo. El funcionario explicó que actualmente persisten obstáculos logísticos en los puntos fronterizos, donde los retrasos afectan la competitividad de los productos centroamericanos, según informó EFE.

PUBLICIDAD

“Aquí los retos son dos, y únicamente dos, no hay más: reducir los tiempos de espera en los puntos fronterizos y reducir los costos para los importadores y exportadores que hacen comercio en Centroamérica”, sostuvo el secretario general, citado por EFE.

La importancia de la integración regional fue resaltada por Rivera Montes al subrayar que el mercado centroamericano permite enfrentar con mayor resiliencia los impactos externos derivados de aranceles, acuerdos comerciales y tensiones entre grandes potencias.

CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 16/06/2026.- Fotografía del 10 de junio de 2026 del nuevo secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana (SIECA), Alden Rivera Montes, en una entrevista con EFE en Ciudad de Guatemala (Guatemala). Rivera Montes confía en el potencial de Centroamérica como bloque económico para consolidarse como un mercado importante a nivel mundial con sus 55 millones de habitantes. EFE/ Mariano Macz

“El papel de la SIECA es sumamente importante en este momento de la historia de Centroamérica, en donde estamos viviendo en el contexto internacional una especie de reacomodo de todas las condiciones de carácter económico a nivel global”, aseguró Rivera Montes en declaraciones recogidas por EFE. El exembajador de Honduras en México destacó que la región puede implementar un modelo controlado por los propios gobiernos, lo que permite mayor capacidad de maniobra frente a contingencias globales.

PUBLICIDAD

Uno de los temas que concentran la atención de la SIECA es la necesidad de actualizar los datos sobre el transporte de bienes en la región. Rivera Montes detalló que los estudios actuales son obsoletos, ya que datan de hace una década y reflejaban velocidades promedio de 18 o 19 km/h para el traslado de mercancías. “Una velocidad de 18 o 19 kilómetros por hora es bajísima incluso comparada con países que tienen mucho menos infraestructura que nosotros”, remarcó el secretario general. La expectativa es contar con cifras actualizadas en el segundo semestre del año, lo que permitiría diseñar estrategias para agilizar el comercio intrarregional.

La tecnología aparece como un elemento clave en la estrategia de modernización de la logística y la facilitación comercial. Rivera Montes instó al sector privado a aprovechar los instrumentos implementados por la SIECA en los últimos años. Está prevista una reunión a finales de junio entre los ministros de economía y comercio exterior de la región y los representantes empresariales, donde se evaluarán los avances en integración, digitalización y facilitación de trámites.

PUBLICIDAD

CEPAL destaca éxitos de innovación en El Salvador, Guatemala, Panamá y República Dominicana. Foto Infobae/Imagen ilustrativa asistida con IA

La apuesta por el mercado centroamericano

Rivera Montes remarcó la importancia de que los países del istmo reconozcan el valor de su propio mercado en el actual escenario global. “Centroamérica para los centroamericanos es un mercado de una trascendencia enorme”, afirmó el titular de la SIECA, al referirse a la capacidad de la región para resistir presiones externas y mantener la cohesión interna frente a escenarios mundiales adversos.

De acuerdo con EFE, Rivera Montes se mostró optimista sobre el futuro de la integración y planteó el objetivo de eliminar los puntos aduaneros entre los seis países que conforman la región, en línea con los principios de los acuerdos regionales vigentes.

PUBLICIDAD