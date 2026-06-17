Nicaragua

El opositor Félix Maradiaga pide suspender a Nicaragua del SICA

La solicitud llega tras la elección de la costarricense Lina Ajoy Rojas como secretaria general, al considerar que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contradice la democracia, la paz y el Estado de derecho

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Félix Maradiaga
FILE - Nicaraguan political activist Félix Maradiaga on stage during the Oslo Freedom Forum in Oslo, Monday May 27, 2019. (Ryan Kelly/NTB Scanpix via AP, File)

El opositor nicaragüense FélixMaradiaga Blandón pidió suspender a Nicaragua del SICA tras la elección de la embajadora costarricense Lina Ajoy Rojas como nueva secretaria general, porque considera que la continuidad del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo dentro del organismo contradice los principios de democracia, paz, seguridad regional y Estado de derecho para los que fue creado, según Centroamérica360.

Maradiaga sostuvo que la llegada de Ajoy abre una oportunidad para reconstruir la institucionalidad regional, aunque advirtió que ese proceso solo tendrá credibilidad si el sistema centroamericano rechaza la influencia de gobiernos autoritarios, según el medio. Para el exprecandidato presidencial y exreo político, la designación ocurre en ese momento para la región.

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En un comentario publicado en LinkedIn, citado por Centroamérica360, Maradiaga afirmó que “durante años, el régimen de Ortega-Murillo buscó obstaculizar y manipular el proceso de integración centroamericana. Intentó convertir al SICA en un instrumento alineado con los intereses geopolíticos de Rusia y China en Centroamérica”.

Maradiaga vinculó la permanencia del régimen con una ruptura de los principios del organismo. El opositor dijo que el nombramiento de una nueva secretaria general “es un avance”, según Centroamérica360, pero añadió que la elección no resuelve el problema de fondo dentro del organismo regional.

Maradiaga planteó de forma directa que el régimen de Ortega y Murillo debe ser apartado del sistema regional. A su juicio, el problema de fondo es la permanencia de Ortega-Murillo en una institución concebida para promover reglas democráticas y seguridad compartida en Centroamérica, por lo que debe ser suspendido del SICA, escribió en el comentario citado por Centroamérica360.

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La publicación sostuvo que su plena reintegración solo debería evaluarse si vuelve a someterse a los principios de la Carta de la OEA, respeta el derecho interamericano, pone fin a la persecución política, restablece las garantías democráticas, reanuda los compromisos establecidos en la Carta y rompe cualquier relación militar con Rusia o China, así como con otras potencias autoritarias extrarregionales.

Con más de 25 años de carrera política, la costarricense asumirá la Secretaría General del SICA a partir de agosto y por un período de cuatro años. (Imagen ilustrativa Infobae)
Con más de 25 años de carrera política, la costarricense asumirá la Secretaría General del SICA a partir de agosto y por un período de cuatro años. (Imagen ilustrativa Infobae)

La elección de Lina Ajoy fue leída como una oportunidad de reconstrucción institucional

Según Centroamérica360, Maradiaga sostuvo que la llegada de Lina Ajoy Rojas abre una oportunidad para reconstruir la institucionalidad regional y revertir años de deterioro dentro del Sistema de la Integración Centroamericana. Su respaldo a la nueva secretaria general estuvo acompañado por una exigencia política: que el organismo reafirme su compromiso con la democracia.

El opositor insistió en que la eventual reintegración plena del gobierno nicaragüense no puede ser automática. De acuerdo con el medio, esa posibilidad tendría que quedar condicionada al respeto de los derechos humanos, al restablecimiento de las garantías democráticas y al fin de los vínculos militares con potencias extrarregionales que, en su opinión, pueden comprometer la seguridad centroamericana.

El cargo en la secretaría general del Sistema de la Integración Centroamericana estaba vacante desde noviembre de 2023, tras la renuncia del nicaragüense Werner Vargas, quien había sido designado para el período 2022-2026. El texto fuente añade que el 26 de mayo el régimen de Nicaragua reclamó su “derecho” a ocupar la secretaría general del organismo.

La elección de Ajoy Rojas fue presentada como un precedente en la historia del SICA porque rompió dos barreras al mismo tiempo: la nacionalidad y el género de la persona designada. Según el texto fuente, será la primera costarricense y la primera mujer en asumir la secretaría general.

El nombramiento entrará en vigor el 9 de agosto de 2026, según el texto fuente, y los Estados miembros también pidieron a la nueva titular la presentación de un plan de trabajo. En la misma reunión se acordó impulsar medidas administrativas y financieras para cerrar y liquidar el período de gestión anterior.

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