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Panamá busca en Europa apoyo para salir de listas negras y reforzar neutralidad del Canal

Encuentros diplomáticos abordan temas económicos, regulatorios y de integración.

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El embajador Vladimir Franco reiteró el llamado a retirar a Panamá de listas discriminatorias en la Unión Europea. Tomada de Cancillería
El embajador Vladimir Franco reiteró el llamado a retirar a Panamá de listas discriminatorias en la Unión Europea. Tomada de Cancillería

Panamá ha intensificado su agenda diplomática en Europa, con el objetivo de fortalecer alianzas estratégicas, defender su reputación internacional y sumar respaldo a iniciativas clave, como su salida de las listas discriminatorias de la Unión Europea y la adhesión al Protocolo de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá.

Estos esfuerzos se reflejan en encuentros de alto nivel realizados en Alemania y en el acercamiento bilateral con Kosovo, donde el país ha buscado consolidar su posición como un actor confiable, competitivo y comprometido con la transparencia.

Uno de los escenarios principales de esta estrategia fue Alemania, donde la Embajada de Panamá conmemoró el 75 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, en un acto que también se enmarcó en el Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá.

Durante el evento, el embajador Vladimir Franco destacó el rol histórico de Panamá como mediador y promotor de la paz en la región, al tiempo que expuso los avances económicos recientes y los planes de inversión impulsados por el Gobierno Nacional, subrayando el potencial del país como destino para la inve

Ilya Espino de Marotta, subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá, expuso los avances de la vía interoceánica y los proyectos de modernización ante autoridades y empresarios alemanes. Tomada de Cancillería
Ilya Espino de Marotta, subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá, expuso los avances de la vía interoceánica y los proyectos de modernización ante autoridades y empresarios alemanes. Tomada de Cancillería

En ese contexto, uno de los puntos centrales del discurso fue el llamado a la Unión Europea para que retire a Panamá de las listas discriminatorias, una clasificación que, según las autoridades panameñas, afecta la competitividad del país y genera distorsiones en la percepción internacional de su sistema financiero y tributario.

Franco insistió en la necesidad de abrir un diálogo constructivo, basado en información técnica y verificable, que permita aclarar dudas y reconocer los avances regulatorios que ha implementado Panamá en materia de transparencia y cooperación internacional.

El evento en Berlín también sirvió para reforzar los lazos históricos entre ambas naciones, destacando la visita del presidente federal alemán Frank-Walter Steinmeier a Panamá, considerada un hito en la relación bilateral.

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, realizó una visita oficial a Panamá el 16 de marzo de 2026, donde sostuvo una reunión con el presidente José Raúl Mulino en el Palacio de las Garzas.

El presidente federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, sostuvo una reunión con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, el 16 de marzo de 2026 en el Palacio de las Garzas, donde abordaron comercio, cooperación bilateral y el rol del Canal en el contexto geopolítico global. Tomada de Presidencia
El presidente federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, sostuvo una reunión con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, el 16 de marzo de 2026 en el Palacio de las Garzas, donde abordaron comercio, cooperación bilateral y el rol del Canal en el contexto geopolítico global. Tomada de Presidencia

Durante el encuentro se abordaron temas como el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales, el papel del Canal de Panamá en el comercio mundial, la cooperación bilateral, así como el contexto geopolítico internacional, incluyendo las tensiones en Medio Oriente.

Como invitada de honor, la subadministradora del Canal, Ilya Espino de Marotta, resaltó la gestión panameña durante 25 años al frente de la vía interoceánica, así como los avances en innovación, sostenibilidad y proyectos de expansión, elementos que consolidan al Canal como una infraestructura clave para el comercio global.

Acuerdo con Kosovo

En paralelo, Panamá avanzó en su agenda diplomática con Kosovo, donde se firmó un acuerdo de exención mutua de visas para titulares de pasaportes diplomáticos, consulares y oficiales, marcando un paso importante en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

El acuerdo fue suscrito por el ministro de Relaciones Exteriores encargado, Carlos A. Hoyos, y el viceministro kosovar Kreshnik Ahmeti, quienes coincidieron en la importancia de este instrumento para facilitar el intercambio institucional y abrir nuevas oportunidades de cooperación.

Más allá del acuerdo migratorio, el encuentro bilateral permitió abordar temas estratégicos, entre ellos la solicitud formal de Panamá para que Kosovo se adhiera al Protocolo relativo a la Neutralidad Permanente del Canal de Panamá, un instrumento clave para garantizar la seguridad y estabilidad del comercio marítimo internacional.

Carlos A. Hoyos, vicecanciller de Panamá, y Kreshnik Ahmeti, viceministro de Asuntos Exteriores de Kosovo, firmaron el acuerdo de exención de visas para funcionarios y diplomáticos de ambos países. Tomada de Cancillería
Carlos A. Hoyos, vicecanciller de Panamá, y Kreshnik Ahmeti, viceministro de Asuntos Exteriores de Kosovo, firmaron el acuerdo de exención de visas para funcionarios y diplomáticos de ambos países. Tomada de Cancillería

Las autoridades panameñas subrayaron que esta adhesión representa un respaldo político y jurídico a los principios que rigen la operación del Canal, en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y desafíos en las rutas comerciales.

Durante las reuniones también se exploraron áreas de cooperación en turismo, cultura y comercio, destacando el potencial de Panamá en ecoturismo y turismo sostenible, así como su posición como hub logístico y financiero en la región.

Asimismo, se discutió la posibilidad de establecer acuerdos entre academias diplomáticas, con el fin de fortalecer la formación y el intercambio de conocimientos entre ambas naciones, ampliando así los canales de colaboración institucional.

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