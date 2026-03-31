Panamá

Entrega de placas vehiculares 2026 en Panamá será exclusiva para autos nuevos y en agencias

La Alcaldía de Panamá informó que las placas correspondientes a vehículos inscritos en 2026 serán entregadas únicamente a automóviles nuevos y deberán ser retiradas en las agencias donde se adquieran, eliminando la distribución en los centros de cobro municipales

Guardar
Contribuyentes gestionan trámites ante el personal de atención de la Alcaldía de Panamá (Foto cortesía Alcaldía de Panamá).
Contribuyentes gestionan trámites ante el personal de atención de la Alcaldía de Panamá (Foto cortesía Alcaldía de Panamá).

La Alcaldía de Panamá anunció la llegada y distribución de nuevas placas vehiculares para automóviles de primer ingreso correspondientes al año 2026. Esta medida responde a la necesidad de agilizar y modernizar los procesos relacionados con el registro de vehículos nuevos en el municipio, según el comunicado oficial difundido recientemente.

La administración municipal informó que las placas se destinarán exclusivamente a vehículos de agencia inscritos por primera vez en el año 2026, es decir, automóviles adquiridos como nuevos y registrados bajo la modalidad de primer ingreso.

Por lo que, la comuna enfatizó que el proceso de entrega presenta cambios sustanciales en comparación con años anteriores, pues se elimina la entrega en los centros de cobro municipales y se establece un nuevo mecanismo para los propietarios.

La comuna panameña detalló que las placas de los autos de primer ingreso deberán ser retiradas directamente en las agencias de autos donde se realizó la compra. De este modo, los vehículos saldrán de las agencias ya con las placas instaladas, lo que representa un ajuste en el procedimiento habitual.

“Los vehículos estarán saliendo de las agencias ya con sus placas instaladas”, señala el aviso institucional. Esta disposición busca simplificar los trámites para los usuarios y fortalecer la coordinación entre las agencias automotrices y el municipio.

Aviso oficial de la Alcaldía de Panamá sobre el nuevo proceso de entrega de placas vehiculares para autos nuevos registrados en 2026 (Foto cortesía Alcaldía de Panamá).
Aviso oficial de la Alcaldía de Panamá sobre el nuevo proceso de entrega de placas vehiculares para autos nuevos registrados en 2026 (Foto cortesía Alcaldía de Panamá).

Modernización y agilización en la entrega de placas vehiculares para 2026

La decisión de centralizar la entrega de placas en las agencias responde, según la Alcaldía de Panamá, a una estrategia de modernización de los servicios municipales. La entidad remarcó que, por el momento, el beneficio se aplicará únicamente a los vehículos nuevos del año 2026. Aquellas personas que gestionen la compra de automóviles usados o que requieran placas por otras razones deberán continuar utilizando los canales regulares de la administración municipal.

El anuncio se produjo luego de la llegada de las nuevas placas al municipio, hecho que fue reportado en las redes sociales y canales oficiales de la Alcaldía de Panamá. La entidad exhorta a los ciudadanos y concesionarias a seguir las instrucciones establecidas para la recolección de placas, recordando que únicamente las agencias autorizadas podrán hacer la entrega correspondiente.

El procedimiento actualizado implica que, al momento de adquirir un auto nuevo de agencia, el registro y la instalación de placas se completarán antes de la entrega al cliente. Los centros de cobro municipales no participarán en la distribución de estas placas para el año 2026, lo que supone una reorganización en la dinámica de atención al público.

Nueva placa vehicular de Panamá para autos registrados en 2026, con el lema "Con paso firme".
Nueva placa vehicular de Panamá para autos registrados en 2026, con el lema "Con paso firme".

Voceros de la municipalidad explicaron que este mecanismo permitirá una mayor transparencia en el proceso y un seguimiento más eficiente de la emisión y asignación de placas para vehículos nuevos.

La administración municipal subrayó que esta política permanecerá vigente durante el periodo de registro vehicular de 2026, aunque no descartó futuros ajustes o expansiones del sistema conforme avance la digitalización y la modernización de los servicios. Hasta el momento, no se han anunciado cambios para la entrega de placas en otras categorías de vehículos, como motocicletas o transporte público.

La entidad invitó a los ciudadanos a mantenerse informados a través de los canales oficiales para conocer futuras actualizaciones sobre el proceso y para consultar cualquier duda relacionada con la instalación y retiro de las nuevas placas vehiculares.

Temas Relacionados

PanamáAlcaldía de PanamáPlacas vehicularesVehículosTransporte

Últimas Noticias

La Semana Santa en Antigua Guatemala: devoción, arte y mucho color lila

El tradicional evento religioso convierte a Antigua Guatemala en un escenario de fervor colectivo, donde las procesiones y las alfombras artesanales marcan el ritmo y el paisaje de la ciudad durante toda la Semana Mayor

La Semana Santa en Antigua Guatemala: devoción, arte y mucho color lila

La producción de caña de azúcar supera los 6.7 millones de toneladas, con 98% destinada a la elaboración de azúcar en El Salvador

Según datos del Banco Central de Reserva, la mayor parte de la cosecha nacional se dirige exclusivamente a la producción de azúcar, mientras la panela y otros derivados mantienen una participación mínima en el sector

La producción de caña de azúcar supera los 6.7 millones de toneladas, con 98% destinada a la elaboración de azúcar en El Salvador

El Conadur extiende plazo para presentación de proyectos municipales en Guatemala

La decisión adoptada busca que las municipalidades dispongan de un periodo adicional para ajustar sus propuestas de inversión, considerando factores actualizados de necesidades locales y distribución equitativa de fondos entre regiones

El Conadur extiende plazo para presentación de proyectos municipales en Guatemala

Sector privado advierte riesgos económicos por nuevo etiquetado frontal en Panamá

Cambios en empaques y producción podrían trasladarse al consumidor final, advierte la Cámara de Comercio.

Sector privado advierte riesgos económicos por nuevo etiquetado frontal en Panamá

El Ejército de Guatemala moviliza material de guerra decomisado en operativos contra el crimen organizado hacia la capital para análisis judicial

La Fuerza Aérea reportó el movimiento de armas, explosivos y equipo táctico decomisados en Huehuetenango, los cuales serán entregados a las autoridades para continuar investigaciones y reforzar la vigilancia en zonas fronterizas

El Ejército de Guatemala moviliza material de guerra decomisado en operativos contra el crimen organizado hacia la capital para análisis judicial

TECNO

Artemis 2: así es la tecnología del cohete SLS que llevará astronautas a la Luna tras más de 50 años

Artemis 2: así es la tecnología del cohete SLS que llevará astronautas a la Luna tras más de 50 años

Instagram quiere que puedas ver las historias de tu ex sin que él o ella lo sepa con este truco

La IA está cambiando la atención al cliente en las tiendas online de América Latina

GTA 6 podría no costar 100 dólares, pero tendría publicidad para compensarlo

Paul McCartney daría un concierto especial por los 50 años de Apple

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionaron los amigos de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette a ‘Love Story’

Así reaccionaron los amigos de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette a ‘Love Story’

Cuando Van Damme le dijo no a Stallone: la historia de una oportunidad casi perdida

The Cranberries: a ocho años sin Dolores O’Riordan, la banda irlandesa lanza temas en español con estas mexicanas

‘XO, Kitty’: todo lo que se sabe de la tercera temporada

Regresa “Malcolm el de en medio”: nuevos episodios y una historia renovada que promete sorprender a los fans

MUNDO

Zelensky denunció que Rusia presiona a Washington con un ultimátum de dos meses para tomar el Donbás

Zelensky denunció que Rusia presiona a Washington con un ultimátum de dos meses para tomar el Donbás

El precio del petróleo Brent se disparó un 63% en marzo y alcanzó los USD 118 por la escalada militar en Medio Oriente

Wall Street terminó con fuertes ganancias por la esperanza de una desescalada en Medio Oriente

Netanyahu advirtió que Israel continuará “aplastando al régimen terrorista de Irán”

Desde la Antártida hasta el Sahara: el ranking de los 10 desiertos más grandes del mundo sorprende por su diversidad