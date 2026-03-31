Entrega de placas vehiculares 2026 en Panamá será exclusiva para autos nuevos y en agencias

Contribuyentes gestionan trámites ante el personal de atención de la Alcaldía de Panamá (Foto cortesía Alcaldía de Panamá).

La Alcaldía de Panamá anunció la llegada y distribución de nuevas placas vehiculares para automóviles de primer ingreso correspondientes al año 2026. Esta medida responde a la necesidad de agilizar y modernizar los procesos relacionados con el registro de vehículos nuevos en el municipio, según el comunicado oficial difundido recientemente.

La administración municipal informó que las placas se destinarán exclusivamente a vehículos de agencia inscritos por primera vez en el año 2026, es decir, automóviles adquiridos como nuevos y registrados bajo la modalidad de primer ingreso.

Por lo que, la comuna enfatizó que el proceso de entrega presenta cambios sustanciales en comparación con años anteriores, pues se elimina la entrega en los centros de cobro municipales y se establece un nuevo mecanismo para los propietarios.

La comuna panameña detalló que las placas de los autos de primer ingreso deberán ser retiradas directamente en las agencias de autos donde se realizó la compra. De este modo, los vehículos saldrán de las agencias ya con las placas instaladas, lo que representa un ajuste en el procedimiento habitual.

“Los vehículos estarán saliendo de las agencias ya con sus placas instaladas”, señala el aviso institucional. Esta disposición busca simplificar los trámites para los usuarios y fortalecer la coordinación entre las agencias automotrices y el municipio.

Aviso oficial de la Alcaldía de Panamá sobre el nuevo proceso de entrega de placas vehiculares para autos nuevos registrados en 2026 (Foto cortesía Alcaldía de Panamá).

Modernización y agilización en la entrega de placas vehiculares para 2026

La decisión de centralizar la entrega de placas en las agencias responde, según la Alcaldía de Panamá, a una estrategia de modernización de los servicios municipales. La entidad remarcó que, por el momento, el beneficio se aplicará únicamente a los vehículos nuevos del año 2026. Aquellas personas que gestionen la compra de automóviles usados o que requieran placas por otras razones deberán continuar utilizando los canales regulares de la administración municipal.

El anuncio se produjo luego de la llegada de las nuevas placas al municipio, hecho que fue reportado en las redes sociales y canales oficiales de la Alcaldía de Panamá. La entidad exhorta a los ciudadanos y concesionarias a seguir las instrucciones establecidas para la recolección de placas, recordando que únicamente las agencias autorizadas podrán hacer la entrega correspondiente.

El procedimiento actualizado implica que, al momento de adquirir un auto nuevo de agencia, el registro y la instalación de placas se completarán antes de la entrega al cliente. Los centros de cobro municipales no participarán en la distribución de estas placas para el año 2026, lo que supone una reorganización en la dinámica de atención al público.

Nueva placa vehicular de Panamá para autos registrados en 2026, con el lema "Con paso firme".

Voceros de la municipalidad explicaron que este mecanismo permitirá una mayor transparencia en el proceso y un seguimiento más eficiente de la emisión y asignación de placas para vehículos nuevos.

La administración municipal subrayó que esta política permanecerá vigente durante el periodo de registro vehicular de 2026, aunque no descartó futuros ajustes o expansiones del sistema conforme avance la digitalización y la modernización de los servicios. Hasta el momento, no se han anunciado cambios para la entrega de placas en otras categorías de vehículos, como motocicletas o transporte público.

La entidad invitó a los ciudadanos a mantenerse informados a través de los canales oficiales para conocer futuras actualizaciones sobre el proceso y para consultar cualquier duda relacionada con la instalación y retiro de las nuevas placas vehiculares.