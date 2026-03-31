Panamá

¡Deporte a otro nivel! Farruko se suma a la inauguración de los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá

El cantante de Puerto Rico animará la gala inicial en la capital panameña, en una edición que apuesta por la excelencia organizativa y que reunirá a más de dos mil deportistas de la región

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Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026
El evento busca fusionar la cultura deportiva con la musical

El artista puertorriqueño Farruko encabezará la inauguración de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, en un espectáculo programado para el próximo domingo 12 de abril a las 18:00 en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Según confirmó la organización, Farruko será el invitado principal en la ceremonia que marcará el inicio de un evento deportivo que reunirá a más de 2,000 atletas jóvenes de toda Sudamérica.

“Hola que tal Panamá, por acá Farru, mi segunda casa los amo, les tengo noticias, el próximo 12 de abril estamos con los IV Juegos Suramericanos de la Juventud, no se lo pierdan, vamos a celebrar el deporte, la música, el arte y compartir con toda mi gente linda de Panamá, el Farru, que xopa pelaito”, expresó Farruko en un video difundido en redes sociales y recogido por la organización de los Juegos.

El evento busca fusionar la cultura deportiva con la musical, en una apuesta por conectar con los jóvenes y la comunidad local.

El artista Farruko envía un saludo a su gente de Panamá, su segunda casa, y los invita a celebrar el deporte, la música y el arte en los cuartos Juegos Sudamericanos de la Juventud.

La expectativa para la ceremonia inaugural con Farruko es alta, ya que la presencia de artistas internacionales suele atraer no solo al público local, sino también a visitantes de otros países de la región. De acuerdo con la información oficial, el evento busca posicionarse como una vitrina para el talento juvenil y la capacidad organizativa de Panamá.

La edición de 2026 de los Juegos Suramericanos de la Juventud, organizada por la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR), reunirá a delegaciones de 15 países miembros:

  • Argentina
  • Aruba
  • Bolivia
  • Brasil
  • Chile
  • Colombia
  • Curazao
  • Ecuador
  • Guyana
  • Panamá
  • Paraguay
  • Perú
  • Surinam
  • Uruguay
  • Venezuela.
El artista puertorriqueño Farruko posa junto a la bandera de Panamá, país anfitrión de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 (Foto cortesía Farruko).
El artista puertorriqueño Farruko posa junto a la bandera de Panamá, país anfitrión de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 (Foto cortesía Farruko).

Panamá apuesta por la excelencia organizativa bajo el lema “A Otro Nivel”

De acuerdo con la información oficial, Panamá asumirá el desafío de elevar los estándares de organización, logística, sostenibilidad y hospitalidad. Bajo el lema “A OTRO NIVEL”, la cita deportiva busca proyectar a Panamá como referente en la organización de grandes competencias internacionales.

Según los organizadores, este eslogan representa “el crecimiento, la superación y la proyección internacional de Panamá como sede de grandes eventos deportivos”. Al igual que el Canal de Panamá, los Juegos apelan a la capacidad del país para conectar y desarrollarse a escala global.

La ceremonia inaugural contará con entrada gratuita para quienes gestionen su boleto a través de la plataforma panatickets.com. La organización precisó que los tickets estarán disponibles hasta agotar existencias, en línea con la política de acceso inclusivo al evento.

La mascota oficial de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 junto al mono Punch en una imagen creada por la organización (Foto cortesía jsjpanama2026).
La mascota oficial de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 junto al mono Punch en una imagen creada por la organización (Foto cortesía jsjpanama2026).

Los IV Juegos Suramericanos de la Juventud están dirigidos a atletas de entre 14 y 17 años, quienes competirán en un programa que abarca 23 disciplinas deportivas.

Estos Juegos, creados oficialmente el 25 de mayo de 2012, se realizan cada cuatro años y sirven como antesala a los Juegos Olímpicos de la Juventud. La primera edición tuvo lugar en Lima, Perú, en septiembre de 2013, mientras que la edición anterior se celebró en Rosario, Argentina.

La Organización Deportiva Suramericana (ODESUR), entidad responsable del evento, destacó que la edición en Panamá aspira a ofrecer “una experiencia de excelencia para atletas, entrenadores y espectadores”. El propósito es consolidar la reputación del país como anfitrión de eventos deportivos regionales, impulsando a la vez iniciativas de sostenibilidad y legado social.

La comunidad panameña y los aficionados al deporte podrán acceder gratuitamente a la inauguración y a las competencias, en una edición que espera superar los registros de participación y asistencia de años anteriores.

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