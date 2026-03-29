Fondo Verde del Clima instalará su oficina regional en Panamá

Panamá fue escogida como sede de la Oficina Regional del Fondo Verde del Clima para América Latina y el Caribe. Alex Hernández

En medio de una agenda internacional cada vez más enfocada en el financiamiento climático, Panamá logró una posición que refuerza su perfil en la región.

Durante la reunión B44 de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (GCF), celebrada en Corea, el país fue escogido como sede de la nueva Oficina Regional para América Latina y el Caribe, una decisión que lo coloca en el centro de la coordinación de recursos para proyectos ambientales.

La designación llega en un momento de expansión para este mecanismo internacional, que ya supera los $20,000 millones en su cartera global y se ha convertido en una de las principales fuentes de apoyo para países en desarrollo frente a los efectos del cambio climático.

Con esta elección, Panamá no solo gana visibilidad internacional, sino que también amplía su papel como plataforma para conectar financiamiento, cooperación técnica y ejecución de proyectos en la región.

El Fondo Verde del Clima fue creado como parte de los compromisos multilaterales para enfrentar el cambio climático, con el objetivo de canalizar recursos hacia iniciativas de mitigación de emisiones y adaptación en economías vulnerables.

El Fondo Verde del Clima supera los $20,000 millones en compromisos globales para proyectos ambientales. /(Mitur)

Su estructura permite financiar desde grandes proyectos de infraestructura hasta programas comunitarios, siempre bajo el enfoque de desarrollo sostenible y resiliencia climática.

Es un mecanismo financiero oficial creado bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), es decir, forma parte del sistema multilateral vinculado a la ONU, aunque opera con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa.

Su función es canalizar recursos de países desarrollados hacia países en desarrollo para financiar proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático.

Su gobernanza está a cargo de una Junta Directiva compuesta por 24 miembros, con representación equilibrada entre países desarrollados y en desarrollo, lo que busca dar legitimidad política a sus decisiones.

La presidencia de la Junta es rotativa y compartida entre ambos grupos, mientras que la gestión operativa recae en una Secretaría con sede en Songdo, Corea del Sur. Además, el fondo trabaja a través de entidades acreditadas —como bancos multilaterales, agencias de desarrollo y gobiernos— que son las encargadas de ejecutar los proyectos en los países beneficiarios.

A lo largo de los últimos años, el fondo ha consolidado una cartera global que supera los $20,000 millones en compromisos, con desembolsos orientados a sectores como energía limpia, gestión del agua, agricultura sostenible y protección de ecosistemas.

Este crecimiento ha reforzado su papel como uno de los instrumentos financieros más relevantes dentro del sistema climático internacional.

En el caso de Panamá, la relación con el fondo ya ha dado resultados concretos. Uno de los proyectos más relevantes ha sido el programa REDD+, orientado a la reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques, que busca preservar los recursos forestales y generar beneficios económicos para comunidades locales.

Proyectos como REDD+ en Panamá buscan reducir la deforestación y fortalecer la gestión sostenible de los bosques. (Temaiken)

Este tipo de iniciativas combina protección ambiental con desarrollo económico, en un modelo que gana relevancia en la región.

Además, el país ha impulsado proyectos vinculados a la adaptación climática, enfocados en mejorar la resiliencia de comunidades vulnerables, especialmente en zonas rurales e indígenas. Estas intervenciones han permitido fortalecer sistemas productivos, mejorar el acceso al agua y reducir los efectos de eventos climáticos extremos, cada vez más frecuentes en el contexto regional.

La instalación de la oficina regional del GCF en Panamá representa un paso adicional en esa dirección. La presencia física del organismo facilitará una mayor articulación entre gobiernos, organismos multilaterales y sector privado, reduciendo los tiempos de gestión y aumentando la capacidad técnica para estructurar proyectos de alto impacto.

Este movimiento también tiene implicaciones económicas. La llegada de la oficina abre oportunidades para la atracción de capital verde, la generación de empleo especializado y el fortalecimiento de sectores vinculados a la sostenibilidad. En paralelo, refuerza la imagen de Panamá como un hub regional, no solo logístico y financiero, sino también ambiental.

La reunión B44 aprobó $960.3 millones para nuevas iniciativas en distintas regiones del mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la reunión B44, el fondo aprobó $960.3 millones para 18 nuevos proyectos, lo que confirma la aceleración de su agenda global. Una parte significativa de estos recursos se dirigirá a regiones altamente vulnerables, mientras que América Latina y el Caribe continúan consolidándose como áreas prioritarias dentro de la estrategia del organismo.

Más allá de los montos, la decisión de establecer la oficina regional en Panamá tiene un componente estratégico. El país se posiciona como un punto de conexión entre el financiamiento internacional y las necesidades locales, en un contexto donde el acceso a recursos climáticos se vuelve cada vez más competitivo.