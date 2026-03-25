Panamá

Por $30.5 millones sanearán áreas contaminadas con explosivos que datan de la época de la Zona del Canal de Panamá

El Ejecutivo tomó la decisión de sanear 456 hectáreas, de un total de 656, para venderlas en $126 millones, lo que representará una ganancia significativa

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La Zona del Canal de
La Zona del Canal de Panamá ocupaba un área de 1,432 km2 y se extendía a 8 km (5 millas) a cada lado del Canal.

Un crédito extraordinario por más de $30 millones solicitó el Ministerio de Economía y Finanzas en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para contratar una empresa y limpiar 456 hectáreas de un total de 656, ubicadas en la atlántica provincia de Colón, terrenos que están contaminados con explosivos que datan de la época de la Zona del Canal.

Con esta operación el Estado obtendrá un beneficio cercano a los $90 millones, luego de haber negociado la compra venta de esos terrenos con la Autoridad del Canal de Panamá, aseguró el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

La limpieza del terreno estará cargo de la empresa Fattuto S.A., según indicó Jorge Díaz, secretario ejecutivo de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos.

Díaz adelantó que una vez saneado, el terreno será utilizado por la Autoridad del Canal de Panamá para desarrollar el corredor logístico, como área para operaciones conexas con el Canal de Panamá.

En su momento, Chapman refirió que luego de lo que calificó como una negociación larga y compleja esos terrenos fueron vendidos a la Autoridad del Canal de Panamá y que después de negociaciones, con el compromiso de sanearlos, se logró mejorar la compraventa de las hectáreas ubicadas específicamente en el área de río Piña, en la Costa Abajo de la provincia de Colón.

El ministro de Economía y
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, solicitó el crédito extraordinario.

De los más de $30 millones solicitados se informó que actualmente la Unidad de Bienes Revertidos dispone de $5 millones, por lo que requiere el traslado de los $25 millones adicionales para completar el monto y cumplir con lo pactado con la Autoridad del Canal de Panamá.

El ministro Chapman anotó que en el ministerio que dirige se encontraron con avalúos que fijaban el valor de las tierras en $26 millones, cifra que a su parecer era muy baja, pero que esto se debía a que las hectáreas estaban contaminadas con explosivos de la antigua Zona del Canal y que había que sanearlas.

La Zona del Canal de Panamá era un territorio no incorporado de los Estados Unidos, ubicado en Panamá, que existió desde 1903 hasta 1979, ocupaba un área de 1432 km2 y se extendía a 8 km (5 millas) a cada lado del Canal.

Muchas de sus áreas eran utilizadas para que el ejército estadounidense realizara sus ejercicios militares. La Zona fue creada el 18 de noviembre de 1903 y existió hasta el 1 de octubre de 1979, cuando fue incorporada nuevamente a Panamá, dando cumplimiento al Tratado Torrijos-Carter.

Al terminar la transferencia del control estadounidense sobre el Canal, el 31 de diciembre de 1999, la mayoría de los estadounidenses que vivían en la Zona, unos 3,000 civiles, regresaron a su país.

FOTO DE ARCHIVO: Áreas de
FOTO DE ARCHIVO: Áreas de la Zona del Canal de Panamá servían como sitios de entrenamientos de los soldados estadounidenses. REUTERS/Kaylee Greenlee Beal/Archivo

Chapman dijo que la entidad que dirige comenzó un proceso de negociación con la Autoridad del Canal de Panamá donde se acordó que el Estado, mediante sus unidades técnicas, asumiría la limpieza de los terrenos para entregarlos en condiciones óptimas.

De esta manera se logró que el precio de la transacción se incrementara y el Ejecutivo optó por sanear el área para venderla en $126 millones, lo que representaría una ganancia significativa.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas la fuente de financiamiento de este crédito extraordinario proviene de recursos de la venta del área realizada a la Autoridad del Canal de Panamá, por lo que no impactará el Presupuesto General del Estado.

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