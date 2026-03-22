Panamá

Dos nuevos casos de femicidio en Panamá: ya suman seis víctimas en 2026

El delito se comete, en su mayoría, en el entorno de las relaciones de pareja, actuales o anteriores, aún cuando estas fuesen ocasionales, así como en contextos familiares

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Tres femicidios perpetrados por sicarios
Tres femicidios perpetrados por sicarios durante este mes sacuden a la sociedad panameña.

Dos mujeres fueron asesinadas este fin de semana en Panamá, sumando seis femicidios en lo que va del año y tres en lo que va de marzo.

Los cuerpos de las víctimas, que se presumen sean menores de edad, presentaban heridas de bala y fueron encontrados abandonados en una carretera que conduce de Kuna Nega a Chivo Chivo, en la ciudad capital, vía que en horas de la noche permanece desolada, según se informó.

Una de las mujeres fue encontrada en el medio de la vía, mientras que la otra estaba en una cuneta, al costado de la carretera.

De tez trigueña y contextura delgada, una de las féminas vestía suéter verde y pantalón corto negro. Presentaba una herida en la quijada y un impacto de bala en la muñeca izquierda. A un costado del cuerpo fue ubicada la parte frontal de una bala, como integrante de la escena. La segunda mujer, también de contextura delgada, llevaba abrigo azul oscuro y pantalón corto a rayas. Tenía hematomas en el cuerpo. Ambas mantenían pulseras en sus extremidades, informó el Diario Critica.

Estas dos muertes se suman a la de la abogada identificada como Nadine De Jesús Silvera Pereira, de 37 años, a quien sicarios en moto la asesinaron el 7 de marzo en horas de la noche en el sector de Costa del Este, mientras iba en el asiento del copiloto de un vehículo tipo camioneta.

Del 2019 al 2023 los
Del 2019 al 2023 los femicidios en Panamá fueron causados mediante el uso de arma blanca (46.4%), seguido por arma de fuego (19%). - crédito iStock

Las víctimas de los seis femicidios registrados hasta el momento tenían edades comprendidas entre 18 a 44 años, y sus victimarios utilizaron armas blancas, de fuego e incluso incendiarismo.

Del 1 de enero al 28 de febrero de este año las estadísticas oficiales dan cuenta de tres femicidios y siete intentos de femicidio. Los asesinatos de registraron en las provincias de Panamá Oeste y Panamá.

Un informe del Ministerio Público revela que durante el quinquenio 2019 - 2023 en el país se perpetraron 110 femicidios y 69 tentativas.

Durante el periodo de referencia el mayor número de víctimas se concentró en edades que oscilaban entre 18 a 49 años, observándose un incremento de víctimas en edades de 0-17 años.

Otro elemento que detalla el diagnóstico es que los femicidios fueron causados mediante el uso de arma blanca (46.4%), seguido por arma de fuego (19.0%), asfixia mecánica (13.6%), y el uso de objeto contundente (10.0%).

Este año los crímenes en
Este año los crímenes en contra de las mujeres han sido perpetrados por sicarios.- crédito archivo Colprensa

El uso de este tipo de armas también prevalece en las tentativas de femicidio.

En su informe, el Ministerio Público explica que los femicidios en Panamá son de carácter íntimo, es decir, se producen en contextos de relaciones de pareja, actuales o anteriores, aun cuando éstas fuesen ocasionales y en contextos de relaciones familiares.

La autoridad de investigación aclara que éstos no son los únicos espacios de ocurrencia de femicidios en el país.

Durante el quinquenio 2019 - 2023, las regiones con mayor número de femicidios fueron las provincias de Panamá (27.0%), Panamá Oeste (21.0%), Chiriquí y Colón (13.0%) cada una.

A esta lista se incorpora la comarca indígena Ngäbe Buglé, que en los últimos años ha aportado a los registros el 11.0% de las víctimas, aduce el documento.

Esto incide en que estas cinco provincias agrupen el 84.5% de los femicidios perpetrados durante el periodo en referencia, en tanto que el 15.5% restante corresponden a las provincias de Bocas del Toro, Coclé, Darién, Herrera, Los Santos y Veraguas.

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