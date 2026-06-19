El programa Guatemaltecos por la Nutrición promueve la reducción de la desnutrición aguda infantil

Una profesional de la salud de la iniciativa Guatemaltecos por la Nutrición realiza una prueba a una niña durante un control médico en Guatemala. (Guatemaltecos por la Nutrición)

Guatemala, desnutrición, infantil, redujo, Huehuetenango: el programa Guatemaltecos por la Nutrición, impulsado por Castillo Hermanos, informó que la desnutrición aguda en niños menores de cinco años bajó de 6% a 0,38% en las comunidades donde opera, un resultado que adquiere peso en un país donde el problema arrastra décadas y está ligado no solo a la alimentación, sino también al acceso a salud, agua segura, saneamiento, educación nutricional, ingresos y productividad agrícola.

De acuerdo con los reportes difundidos sobre el programa, la desnutrición crónica se redujo hasta en 17 puntos porcentuales en las zonas atendidas. Según la doctora Sophia Aguirre, investigadora de The Catholic University of America, el informe de impacto también registró que más del 70% de las madres reportaron crecimiento normal en sus hijos, que las enfermedades recurrentes en mujeres embarazadas y lactantes disminuyeron hasta 76% y que el consumo nutricional por hogar aumentó 17%.

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La iniciativa parte de una premisa aplicada en programas internacionales de combate a la malnutrición: el problema no se corrige solo con alimentos. Su enfoque busca intervenir sobre causas biológicas, ambientales, sociales y económicas que condicionan el desarrollo de los niños.

Por eso combina atención médica, seguimiento nutricional, agua y saneamiento, educación alimentaria, agricultura sostenible, generación de ingresos y fortalecimiento comunitario. La intervención comienza con el niño, pero se extiende al hogar, a la madre y al entorno en el que vive la familia.

El programa opera con campamentos móviles en cinco municipios de Huehuetenango

De acuerdo con la información oficial del programa, el exembajador en Washington Guillermo Castillo, miembro del Consejo de Administración del Grupo Castillo Hermanos, dijo que el grupo desarrolló programas sociales a lo largo de sus 125 años de historia, desde la construcción de una iglesia y colegios hasta soluciones alimenticias para poblaciones de escasos recursos y el patrocinio de programas deportivos, empresariales y educativos.

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Castillo sostuvo que ninguno alcanzó la dimensión de Guatemaltecos por la Nutrición, al que definió como “el programa social con mayor impacto en la historia de Guatemala”, con origen y financiamiento ciento por ciento privado. También confirmó que el impulsor de la iniciativa fue el exembajador en Washington y consultor internacional Julio Ligorría.

El programa Guatemaltecos por la Nutrición redujo la desnutrición aguda infantil de 6% a 0,38% en comunidades de Huehuetenango, Guatemala. (Guatemaltecos por la Nutrición)

Desde 2023, el programa opera en cinco municipios de Huehuetenango: La Libertad, Cuilco, La Democracia, Santa Eulalia y San Pedro Soloma. Allí funcionan los Nutrimóviles, campamentos móviles pensados para llevar atención médica y nutricional a comunidades remotas.

Cada campamento tiene capacidad para brindar hasta 50 consultas diarias y reúne equipos de médicos, nutricionistas, ingenieros agrónomos y especialistas en desarrollo económico comunitario.

El programa trabaja sobre 19 intervenciones: atención primaria en salud, seguimiento nutricional, educación para madres, agua y saneamiento, agricultura sostenible, generación de ingresos, fortalecimiento comunitario y acompañamiento familiar. Según sus responsables, cuando se identifica a un niño con desnutrición, el caso pasa por evaluación médica y nutricional, recuperación y seguimiento en el hogar hasta que recupere su estado nutricional.

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Una trabajadora de programa de nutrición de Castillo Hermanos registra a una familia guatemalteca con su bebé en un entorno que parece una escuela en Guatemala. (Guatemaltecos por la Nutrición)

El modelo busca dejar atrás el asistencialismo y extenderse a otros territorios

El presidente de Castillo Hermanos, Stuardo Sinibaldi, afirmó que la compañía adoptó con esta iniciativa un enfoque “holístico, replicable, sostenible y auditable”. Esa definición apunta a una meta concreta: que el programa no quede limitado a una experiencia local, sino que pueda medirse, evaluarse y repetirse en otros territorios.

Silva, director ejecutivo de Guatemaltecos por la Nutrición, resumió el alcance del trabajo con una frase que, condensa el sentido de la iniciativa: “Estos resultados son más que estadísticas, representan una transformación profunda y sostenible en la forma en que miles de familias viven, se alimentan y construyen comunidad”.

Esa lógica también aparece en proyectos puntuales como el desarrollado en Cuilco, donde se impulsó una estrategia de cosecha de lluvia con participación de autoridades locales, líderes comunitarios y vecinos. El sistema permite almacenar hasta cuatro millones de litros de agua para usar durante la temporada seca.

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El programa recibió además el reconocimiento “Bien Hecho 2025” en la categoría de Proyección Social, según Prensa Libre. La distinción destacó iniciativas con impacto positivo en Guatemala en un contexto en el que el país mantiene cifras críticas de desnutrición, sobre todo en la niñez rural e indígena.

Para 2026, la iniciativa prevé ampliar su alcance hacia Pueblo Nuevo Viñas, en Santa Rosa, y profundizar las intervenciones en más comunidades de Huehuetenango. Entre los territorios bajo observación figura Chiantla, uno de los municipios que ha reportado mayores alertas vinculadas a la desnutrición aguda infantil.