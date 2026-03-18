Operación conjunta logra desmantelar una estructura criminal dedicada al abuso infantil en la frontera entre Panamá y Costa Rica

El Ministerio Público y la Policía Nacional de Panamá desarticulan una red de explotación sexual infantil en Bocas del Toro, cerca de la frontera con Costa Rica. (Pexels)

Una operación conjunta del Ministerio Público y la Policía Nacional de Panamá permitió la desarticulación de una red criminal dedicada a la explotación sexual infantil en la provincia de Bocas del Toro, cerca de la frontera con Costa Rica. El operativo, denominado Escudo de la Infancia, se desarrolló con el apoyo de organismos internacionales, según confirmó la Agencia EFE con base a fuentes oficiales.

Durante la intervención, las autoridades arrestaron a cinco personas vinculadas a la posesión y distribución de material de abuso sexual de menores. De acuerdo con la información difundida por la Agencia EFE, se incautaron más de 40 dispositivos electrónicos, entre los que figuran teléfonos móviles, computadoras portátiles, tabletas, dispositivos USB y discos compactos. Estos elementos fueron catalogados como indicios clave para el avance de las investigaciones.

La Agencia EFE reportó que la operación contó con el respaldo de la división Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos y la organización Our Rescue, que colaboraron en la identificación y seguimiento de la red. El comunicado oficial subrayó la cooperación internacional como un factor determinante para el éxito del operativo.

Desde 2017, Panamá ha ejecutado 43 operativos relacionados con el material de abuso sexual infantil, logrando la detención de 127 personas, la obtención de 54 condenas judiciales y el rescate de 64 víctimas, según cifras oficiales citadas por la Agencia EFE. De todas estas acciones, 15 operativos incluyeron colaboración internacional.

Las autoridades panameñas incautaron más de 40 dispositivos electrónicos usados para la explotación sexual infantil, clave para el avance de las investigaciones. (AP Foto/Fernando Vergara)

La legislación panameña establece sanciones penales de 10 a 15 años de prisión para los casos de explotación sexual infantil cuando la víctima es menor de 14 años, y de 3 a 5 años para delitos de posesión de pornografía infantil.

La provincia de Bocas del Toro, ubicada en la costa Caribe de Panamá, ha sido identificada como una región vulnerable a este tipo de delitos por su cercanía con la frontera costarricense y la presencia de rutas utilizadas por redes criminales.

Cooperación Bilateral

La cooperación entre ambos países ha sido reforzada por acuerdos bilaterales y operativos conjuntos para proteger a migrantes y niños vulnerables. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM Panamá), Panamá y Costa Rica mantienen una coordinación que permite rescatar menores víctimas de explotación en cruces fronterizos y han firmado instrumentos como el Acuerdo de Protección de Migrantes, donde se establecen medidas específicas para la protección infantil. Las autoridades de ambos países, incluidas la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) en Panamá y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en Costa Rica, actúan en conjunto para canalizar denuncias y ofrecer atención a las víctimas.

Durante la Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de Trabajo de Centroamérica y la República Dominicana. El director regional de la OIM, Marcelo Pisani, destacó la importancia de proteger los derechos de los migrantes a través de una gestión migratoria integral. Los ministros de Panamá y Costa Rica subrayaron el papel de la OIM en la facilitación del acuerdo, que busca fortalecer la cooperación institucional y los marcos de protección. En el evento participaron representantes indígenas Ngäbe y Buglé y autoridades de la OIT

Los delitos de trata y explotación sexual infantil continúan siendo una preocupación en la región, lo que motiva la realización periódica de operativos fronterizos y la actualización constante de los marcos legales para fortalecer la protección de los menores.