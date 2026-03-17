Panamá

Los presidentes de Panamá y Alemania acuerdan relanzar relaciones y trabajar por la seguridad internacional

La llegada de Frank-Walter Steinmeier marca una etapa en la relación diplomática, donde ambos gobiernos confirmaron nuevos acuerdos sobre colaboración internacional e intercambio comercial, además del apoyo panameño en organismos multilaterales

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El Presidente de Alemania, Frank-Walter
El Presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y el Presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se estrechan las manos durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de las Garzas, en la Ciudad de Panamá, Panamá, el 16 de marzo de 2026. REUTERS/Enea Lebrun

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, definió a Panamá como un socio durante su primera visita oficial al país centroamericano, realizada este lunes, en la que mantuvo un encuentro con el mandatario José Raúl Mulino y se anunció el relanzamiento de los nexos diplomáticos y comerciales entre ambos países, según informó la oficina de prensa de la Presidencia panameña.

Mulino confirmó que el respaldo de Panamá a la candidatura de Alemania como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, el máximo órgano de decisiones de Naciones Unidas, para 2027 ya ha sido asegurado: «Desde ya puede contar con el voto de Panamá para esa candidatura», expresó.

El presidente de Panamá también agradeció el apoyo alemán en las gestiones para retirar al país de la lista discriminatoria de la Unión Europea, el bloque político y económico europeo, en materias de estándares internacionales sobre prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Adelantó que solicitarán respaldo en la próxima evaluación.

Ambos presidentes coincidieron en la necesidad de impulsar la cooperación y reafirmar el compromiso con el multilateralismo y los principios de la Carta de Naciones Unidas. Según el comunicado, «Panamá es miembro no permanente del Consejo de Seguridad (...), trabaja en conjunto con el Gobierno de Alemania, de manera constructiva por el respeto de los principios de la Carta de Naciones Unidas, el Derecho Internacional, la seguridad global y el principio del multilateralismo», señaló Mulino.

El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier
El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier y el presidente panameño José Raúl Mulino se abrazan durante una reunión en el Palacio Presidencial de Ciudad de Panamá, Panamá, el 16 de marzo de 2026. REUTERS/Enea Lebrun

Visita oficial de presidente alemán en medio de crisis en Medio Oriente

La visita de Steinmeier se produce en un momento en el que el conflicto en Oriente Medio y los efectos económicos del alza de precios de los derivados del petróleo generan preocupación en Panamá, un tema abordado en el diálogo entre ambos líderes. Steinmeier explicó que el propósito de su gira es estrechar la cooperación «con países soberanos y seguros de sí mismos» y reforzar asociaciones que beneficien a ambas naciones.

De hecho, Steinmeier advirtió en Panamá sobre el riesgo de que la guerra de Irán se expanda y aumente el bloqueo del estrecho de Ormuz, instando a un cese inmediato de las hostilidades entre Irán, Estados Unidos e Israel, según recogió la agencia EFE.

En su comparecencia ante la prensa, el mandatario alemán remarcó que, conforme a las “informaciones” disponibles, “Irán tiene muchas posibilidades de perturbar el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz”, subrayando la urgencia de que las partes involucradas alcancen un alto el fuego. “Deberíamos llegar lo antes posible a un fin, al final de las hostilidades. Y también llamar a todas las partes en conflicto para que esto sea una realidad”, indicó Steinmeier en declaraciones reproducidas por EFE.

La inquietud de Steinmeier se sumó a recientes indicios observados en los últimos días que apuntan al agravamiento del conflicto. A esto se añadió el llamado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien solicitó a varios países aliados apoyo para garantizar el libre tránsito de buques a través del estrecho de Ormuz, área estratégica para el transporte petrolero donde Irán mantiene un bloqueo en represalia a ataques estadounidenses.

Trump admitió ante la prensa que la propuesta generó respuestas dispares: “Algunos están muy entusiasmados, otros no, y algunos son países a los que hemos ayudado durante muchos años. Los hemos protegido de fuentes externas terribles y no están tan entusiasmados. Y el nivel de entusiasmo es importante para mí”, señaló desde la Casa Blanca.

El viaje de Frank-Walter Steinmeier continuará en Guatemala y México, marcando la primera parada de un presidente alemán en Panamá en setenta y cinco años de relaciones bilaterales.

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