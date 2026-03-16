Panamá apostará al sector logístico, el Canal y la inclusión financiera para reducir las brechas sociales

Proyectan reforzar el papel del Canal de Panamá como un activo global de prioridad nacional.

Panamá apunta durante el periodo 2025-2029 al fortalecimiento de la logística y la conectividad, a reforzar el papel del Canal como un activo global de prioridad nacional, y aupar la transición energética limpia, sana y sostenible.

Además, el país apuesta a la resilencia climática y a una gestión integral del riesgo, la inclusión financiera y a la equidad como un habilitador transversal para reducir brechas sociales e impulsa a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Estos fueron los planteamientos expuestos por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ante las Reuniones Anuales 2026 del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID), realizadas en Asunción, Paraguay.

Sobre la logística y la conectividad, Chapman dijo que es fundamental potenciar este sector junto a la conectividad territorial -vial, portuaria y aérea- para fortalecer las cadenas de valor, facilitar el comercio y ampliar oportunidades especialmente en torno al eje del Canal y los pasos fronterizos.

En cuanto al Canal de Panamá hizo énfasis en reforzar la resilencia hídrica y climática de las cuencas hidrográficas que lo sustentan, haciendo énfasis en que la sostenibilidad de este activo estratégico es vital para el comercio mundial.

Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, participó en las Reuniones Anuales 2026 del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID).

El funcionario destacó el apoyo que brinda el BID en los programas que promueven una mayor participación de energías renovables en la matriz energética, incluyendo proyectos eólicos y solares junto con inversiones en transmisión y acceso energético, alineados con la agenda de transición energética.

Dejo claro el apoyo de Panamá al BID en la consolidación de las reformas en curso, así como el compromiso del país con la capitalización y la reposición de recursos de los programas de esta institución.

Las Reuniones Anuales 2026 del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) contaron con un total respaldo de los países miembros para ampliar el financiamiento al desarrollo en América Latina y el Caribe y fortalecer el crecimiento impulsado por el sector privado.

El encuentro se realizó tras un año récord para el Grupo BID, en el que informó que el financiamiento total alcanzó los $35.000 millones.

Con el crecimiento tanto de las operaciones públicas como privadas y la implementación continua de reformas, la entidad crediticia destacó que se espera que la capacidad de financiamiento del Grupo BID alcance los $500.000 millones durante la próxima década, más del doble del monto de los 10 años anteriores, para apoyar el crecimiento, el empleo, la infraestructura y las oportunidades en América Latina y el Caribe.

Países miembros del BID respaldan ampliar el financiamiento para apoyar el desarrollo en América Latina y el Caribe. (Foto: Archivo)

El enfoque, agregó, no está solo en la escala, sino también en los resultados. Es así como el Informe de Impacto 2025 del Grupo BID concluyó que sus operaciones ayudaron a 34 millones de personas a acceder a servicios de salud y nutrición, permitieron que 2,6 millones de personas obtuvieran conectividad de banda ancha, apoyaron a 3.3 millones de micro, pequeñas y medianas empresas, y mejoraron los servicios agrícolas para cerca de un millón de agricultores.

Durante las Reuniones Anuales, el Grupo BID también anunció que el proceso de suscripción de capital por $3.500 millones de BID Invest, aprobada por las Juntas de Gobernadores en Punta Cana en 2024, se cerró con éxito, fortaleciendo su capacidad para movilizar inversión privada y financiar empresas en toda la región.

El encuentro fue aprovechado por las autoridades del BID para anunciar el lanzamiento de IDB LAC Minerals, LAC Crece y Procure+.

Se explicó que la primera iniciativa promueve cadenas de suministro seguras y con valor agregado originadas en la región, donde América Latina y el Caribe aporta escala en minerales y un compromiso creciente con agregar valor, mientras que los socios globales aportan demanda de largo plazo y precios atractivos, tecnología avanzada y capital.

Por su parte, LAC Crece consiste en una plataforma para acelerar el crecimiento impulsado por el sector privado mediante acciones secuenciadas, priorizadas y financiadas.

El proceso de suscripción de capital por $3.500 millones de BID Invest se cerró con éxito. (Reuters)

La plataforma ya está siendo implementada por los gobiernos de El Salvador y Bolivia, y se está avanzando en trabajos adicionales en la República Dominicana y Ecuador.

Finalmente, Procure+ es una reforma integral de las adquisiciones en las operaciones financiadas por el BID, que abarca alrededor de $4.500 millones en proyectos anuales, iniciativa que fortalece la competencia, mejora la eficiencia del gasto y eleva los estándares de transparencia para ofrecer mejores proyectos y resultados más sólidos.