Panamá bajo alerta climática por sensación térmica extrema y fuerte oleaje

Las temperaturas máximas previstas para Panamá oscilarán entre 32°C y 37°C, con humedad relativa de entre 55% y 70%. (Foto: VisualesIA)

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) activó varios avisos de vigilancia climática y marítima ante una combinación de temperaturas elevadas, mar de fondo en el Pacífico y oleajes en el Caribe, condiciones que podrían representar riesgos para bañistas, pescadores y embarcaciones pequeñas durante los próximos días.

Las autoridades meteorológicas advierten que la situación se mantendrá al menos hasta mediados de la próxima semana, por lo que recomiendan a la población extremar precauciones en playas y zonas costeras.

Uno de los avisos más relevantes está relacionado con temperaturas elevadas y alta sensación térmica en gran parte del país. Según el pronóstico, las temperaturas máximas podrían oscilar entre 32°C y 37°C, mientras que la sensación térmica alcanzaría valores cercanos a los 40°C o incluso superiores en algunas zonas del territorio nacional.

La combinación de calor intenso, radiación solar y humedad crea un escenario propicio para episodios de insolación, deshidratación y golpes de calor, especialmente entre personas expuestas por periodos prolongados al sol.

El IMHPA explicó que la intensa radiación solar, sumada a condiciones atmosféricas secas y escasa nubosidad, está favoreciendo un ambiente significativamente más cálido durante el día. Estas condiciones climáticas pueden agravarse en regiones de tierras bajas y áreas urbanas, donde la acumulación de calor aumenta la percepción térmica.

El aviso meteorológico señala que las condiciones de mar de fondo podrían generar fuertes rompientes y corrientes de retorno en playas del Pacífico. FOTO: CARLOS ALBERTO CARBAJAL/CUARTOSCURO.COM

Las autoridades meteorológicas señalan que actividades físicas intensas o jornadas prolongadas bajo el sol podrían incrementar el riesgo de calambres, agotamiento e insolación, por lo que recomiendan hidratación constante y limitar la exposición en las horas de mayor radiación.

En paralelo, el instituto emitió un aviso de vigilancia por mar de fondo y oleaje en el litoral Pacífico, fenómeno que se produce cuando olas generadas a gran distancia llegan a la costa con mayor energía y periodos prolongados.

De acuerdo con el pronóstico, las olas podrían alcanzar hasta 2 metros de altura en sectores del Pacífico occidental y central, con periodos de hasta 21 segundos, lo que puede generar rompientes fuertes, corrientes de retorno y condiciones peligrosas para bañistas y pequeñas embarcaciones.

Las autoridades también advirtieron sobre oleajes moderados y vientos intensificados en el Caribe panameño, donde se prevé que las olas alcancen entre 1.5 y 2.5 metros de altura en algunas zonas del litoral.

El IMHPA recomendó a pescadores, bañistas y operadores de embarcaciones pequeñas seguir las indicaciones de seguridad emitidas por las autoridades. AP

Estos eventos de mar picado, combinados con vientos alisios intensificados, pueden generar corrientes peligrosas y dificultades para la navegación, particularmente para pescadores artesanales y lanchas de pequeño calado.

Según el reporte meteorológico, las condiciones marítimas variarán según la región, pero en general se mantendrá una situación de precaución en gran parte del litoral panameño.

En el Pacífico occidental, que incluye el Golfo de Chiriquí, se prevén olas de hasta dos metros, mientras que en el Pacífico central, especialmente en la península de Azuero, podrían registrarse incrementos similares en la altura del oleaje.

En el Pacífico oriental, que abarca el Golfo de Panamá, las olas serían menores, aunque igualmente con periodos largos que favorecen la formación de corrientes peligrosas.

En el Caribe panameño, los pronósticos indican que los vientos podrían alcanzar velocidades de 20 a 40 kilómetros por hora, generando condiciones de mar agitado en sectores como la costa de Colón, la comarca Guna Yala y Bocas del Toro.

En el Caribe panameño se esperan vientos de entre 20 y 40 km/h, lo que podría provocar mar picado y oleajes de hasta 2.5 metros. Archivo

Las autoridades de protección civil advierten que este tipo de escenarios puede provocar rompientes más fuertes en playas abiertas, por lo que recomiendan prudencia a turistas y residentes que visiten zonas costeras durante el periodo de vigilancia.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y las autoridades marítimas reiteraron que las embarcaciones pequeñas deben evaluar cuidadosamente las condiciones antes de salir al mar.

Los pescadores artesanales, en particular, son uno de los grupos más expuestos cuando se presentan episodios de oleaje elevado o corrientes de retorno, fenómenos que pueden arrastrar embarcaciones o dificultar el regreso a puerto.

Además de los riesgos marítimos, las autoridades sanitarias han recordado que las altas temperaturas también pueden afectar la salud pública, especialmente en adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.

La exposición prolongada al calor extremo puede provocar fatiga, deshidratación o golpes de calor, por lo que se recomienda usar protector solar, consumir abundante agua y evitar actividades al aire libre en las horas de mayor radiación.

El IMHPA reiteró que estos avisos forman parte de un sistema preventivo de monitoreo climático, diseñado para alertar a la población sobre condiciones potencialmente peligrosas en tierra y mar.

Las autoridades meteorológicas continuarán evaluando la evolución del clima en los próximos días y no descartan emitir nuevos avisos o actualizaciones si las condiciones atmosféricas y marítimas se intensifican.