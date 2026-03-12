Panamá

Presidente de Panamá acuerda fortalecer lazos con Chile durante toma de posesión de José Antonio Kast

El mandatario panameño comparte sentimientos positivos tras encuentros y acuerdos recientes en Valparaíso. El jefe de Estado confía en nuevos avances a partir del entendimiento alcanzado junto a su homólogo chileno

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, asistió a la toma de posesión del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, reforzando la alianza bilateral. (Cortesía: Astrid Salazar)

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, asistió a la ceremonia de transmisión de mando del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, donde ambos mandatarios acordaron reforzar la colaboración bilateral entre sus países, con énfasis en comercio, seguridad y transporte. La presencia de Mulino en este evento subraya la relevancia de Chile como socio estratégico para Panamá, especialmente como primer usuario latinoamericano y cuarto a nivel global del Canal de Panamá.

La ceremonia, celebrada en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso, reunió a 1,200 invitados, incluidas 18 delegaciones extranjeras y cerca de 500 medios de comunicación acreditados. Mulino estuvo acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Chapman. Durante la agenda oficial, el presidente panameño sostuvo una reunión bilateral con Kast y parte de su gabinete, donde se acordó crear una comisión binacional dedicada a trabajar en áreas de interés común, como el intercambio comercial, la seguridad y el sector agrícola.

Mulino calificó la misión como positiva y resaltó la voluntad de ambos gobiernos para mantener una comunicación fluida y avanzar hacia acuerdos concretos. “Me siento muy optimista de la nueva relación y de lo que vamos a hacer”, expresó el mandatario, quien también destacó la presencia de otros líderes regionales y del rey de España en la ceremonia.

La presencia de Mulino destacó el peso estratégico de Chile como cuarto usuario mundial del Canal de Panamá. (Cortesía: Astrid Salazar)

Los ministros Felipe Chapman (Economía y Finanzas), Julio Moltó (Comercio e Industrias) y José Ramón Icaza (Asuntos del Canal) participaron en encuentros con representantes del sector privado chileno, entre ellos el Consejo de Políticas de Infraestructura y la Confederación de la Producción y del Comercio. Estas reuniones buscaron fortalecer los vínculos empresariales y explorar nuevas oportunidades de cooperación económica.

Las actividades oficiales incluyeron el saludo protocolar, la foto oficial y una recepción en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, ofrecida por Kast y la primera dama de Chile, María Pía Adriasola. El mandatario panameño valoró la brevedad y formalidad del acto de toma de posesión, y reiteró su compromiso de trabajar “juntos” para potenciar la relación bilateral.

La relación de Panamá y Chile

Más del 25% del comercio exterior chileno transita por el Canal de Panamá, un dato que subraya la relevancia de esta infraestructura para la economía del Cono Sur. El acuerdo alcanzado por Mulino y Kast incluye el objetivo de que Chile se convierta en el tercer usuario del canal a nivel mundial, abriendo rutas comerciales hacia Europa y Medio Oriente.

Las reuniones entre funcionarios panameños
Las reuniones entre funcionarios panameños y el Consejo de Políticas de Infraestructura y la Confederación de la Producción y del Comercio fomentaron oportunidades de inversión. (Cortesía: Astrid Salazar)

En materia de seguridad, los mandatarios propusieron la creación de una comisión binacional centrada en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero.

En el ámbito migratorio, los ciudadanos chilenos pueden ingresar a Panamá sin necesidad de visado y permanecer hasta 90 días, lo que facilita los intercambios turísticos y de negocios. La diplomacia bilateral se mantiene activa con embajadas en Ciudad de Panamá y Santiago, y un consulado panameño en Valparaíso.

Las inversiones conjuntas en infraestructura, logística y tecnología, con la meta de potenciar la conectividad a través del Océano Pacífico. La colaboración, entre ambas naciones, se orienta a modernizar sectores estratégicos y fortalecer la integración económica regional.

