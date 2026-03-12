Centroamérica y República Dominicana muestran su músculo exportador en Panamá durante Expocomer 2026

Expocomer se desarrolla junto a otras ferias paralelas como Expologística, Expoturismo, Expo Tech y Expo Eléctrica Internacional en el Centro de Convenciones de Amador. Alex E. Hernández V.

Más de 70 empresas provenientes de El Salvador, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana participan en Expocomer 2026, la feria comercial más importante de la región que se desarrolla del 10 al 12 de marzo en el Centro de Convenciones de Amador, en Ciudad de Panamá.

La cita empresarial forma parte de un circuito de cinco exposiciones paralelas —Expocomer, Expologística, Expoturismo, Expo Tech y Expo Eléctrica Internacional— que reúnen a compradores, distribuidores e inversionistas de distintos países.

Según Aurelio Barría Pino, presidente de la Comisión de Exposiciones y Eventos de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, más de 9 mil personas visitaron el primer día del evento, que este año aspira a superar los 200 millones de dólares en transacciones comerciales.

Las delegaciones centroamericanas llegan a la feria con estrategias claras para ampliar su presencia en nuevos mercados y aprovechar la plataforma logística de Panamá.

El Salvador lidera una de las participaciones más numerosas con una misión de 32 empresas y cerca de 70 empresarios, la delegación más grande que ese país ha llevado en la historia de su participación en Expocomer.

Empresas salvadoreñas presentan productos de manufactura, alimentos, bebidas y servicios especializados durante la feria comercial regional. Alex E. Hernández V.

Javier Varela, director de Promoción de Exportaciones de Invest in El Salvador, explicó que la oferta salvadoreña incluye seis empresas del sector de manufacturas, tres del sector de alimentos y bebidas y una firma especializada en servicios de registro sanitario para productos que buscan ingresar al mercado centroamericano.

Además, empresas salvadoreñas participan también en las ferias paralelas del evento: nueve compañías en Expologística y ocho en Expotec.

La delegación también cuenta con el apoyo del Instituto Salvadoreño del Café, que promueve el café del país dentro del pabellón nacional, junto con el respaldo de la embajada salvadoreña en Panamá y la Cancillería.

El objetivo, según Varela, es aprovechar la presencia de compradores de Sudamérica para diversificar los destinos de exportación del país.

Actualmente, gran parte de las exportaciones salvadoreñas se dirige a Estados Unidos, seguido por la región centroamericana —principalmente Guatemala y Honduras— y luego México.

Sin embargo, el país busca ampliar su presencia hacia otros mercados aprovechando los doce acuerdos comerciales que mantiene vigentes con países de América Latina, Europa y Asia.

El sector textil y de confección continúa siendo el principal motor exportador salvadoreño, especialmente hacia Estados Unidos. Muchas empresas internacionales utilizan al país como plataforma de producción para exportar a ese mercado aprovechando el tratado de libre comercio y las cadenas regionales de valor que se han desarrollado entre los países centroamericanos.

Guatemala participa en la feria con una delegación de 18 empresas que representan sectores como alimentos y bebidas, vestuario y textiles, suplementos y vitaminas, artículos decorativos para el hogar, accesorios personales y productos plásticos.

La oferta incluye desde snacks y bebidas como tés hasta textiles elaborados con técnicas tradicionales y productos artesanales que reflejan la identidad cultural del país.

Durante los primeros días de la feria, empresarios guatemaltecos han sostenido reuniones con cadenas de supermercados y distribuidores interesados en incorporar estos productos a sus catálogos. XPOCOMER

Delegación guatemalteca participa con 18 empresas que exhiben alimentos, textiles, suplementos, artículos para el hogar y productos plásticos. Alex E. Hernández V.

Un vocero de la delegación explicó que los alimentos saludables y los snacks se encuentran entre los productos con mayor interés por parte de compradores regionales.

El viceministro de Integración y Comercio Exterior de Guatemala, Héctor Marroquín, destacó que la participación de estas 18 empresas representa la mayor delegación guatemalteca que ha participado en Expocomer.

Según el funcionario, esta presencia forma parte de los esfuerzos del país por ampliar mercados y fortalecer su integración en las cadenas regionales de valor.

Costa Rica también participa con una delegación amplia organizada por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER). El pabellón del país reúne a 13 empresas con stand, seis compañías que exhiben productos en vitrinas y ocho empresas adicionales que forman parte de un programa regional de empresas lideradas por mujeres.

Empresas costarricenses exhiben alimentos innovadores, cosmética natural, envases, suplementos y servicios digitales en el pabellón nacional. Alex E. Hernández V.

Entre los productos que presenta Costa Rica en la feria se encuentran snacks innovadores, suplementos naturales, alimentos libres de gluten, envases y empaques, cosmética natural, alimentos para mascotas, baterías, joyería artesanal, productos de limpieza y desinfección, así como servicios de marketing digital y desarrollo web.

Lil Marie Rodríguez Santacoloma, directora regional para Centroamérica y el Caribe de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), explicó que la participación del país busca reforzar su posicionamiento como socio estratégico para Panamá y la región.

La feria también permite a las empresas costarricenses reunirse con compradores de cadenas comerciales panameñas como Riba Smith, Super 99, El Rey, Super Xtra y El Machetazo.

La presencia costarricense incorpora además dos ejes estratégicos para su política comercial: sostenibilidad y equidad de género. Como parte de la agenda del evento, representantes de PROCOMER participan en foros regionales sobre liderazgo femenino y comercio internacional.

República Dominicana participa en Expocomer con una delegación de siete empresas, en su mayoría micro, pequeñas y medianas compañías. La oferta presentada incluye productos agroindustriales, cosméticos, alimentos saludables y una alternativa al tabaco, además de servicios vinculados al comercio internacional.

Darlina Rodríguez, analista de exportaciones de ProDominicana, explicó que entre los productos más representativos de la oferta dominicana se encuentran cacao, café, tabaco y bebidas alcohólicas, considerados algunos de los rubros tradicionales de exportación del país. También participan empresas de moda, textiles, accesorios y artesanías.

Darlina Rodríguez, analista de exportaciones de ProDominicana, explicó que la delegación dominicana participa con siete empresas en la feria. Alex E. Hernández V.

Las empresas dominicanas participan en ruedas de negocios y encuentros con compradores internacionales con la expectativa de ampliar sus exportaciones hacia Centroamérica y otros mercados presentes en la feria.

Mujer exportadora

Uno de los espacios que ha ganado visibilidad dentro de la feria es el Pabellón Centroamericano de Mujeres Exportadoras, una iniciativa impulsada por la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (FECAMCO) y la Alianza Regional de Empresarias de Centroamérica.

Sofía Velázquez, integrante del equipo organizador del pabellón, explicó que el programa comenzó en noviembre del año pasado con un proceso de capacitación para 50 empresarias de distintos países de la región interesadas en exportar.

Tras un proceso de formación y evaluación, se seleccionaron a 14 empresarias con mayor potencial exportador, quienes participan en la feria con el objetivo de establecer contactos comerciales y cerrar sus primeras ventas internacionales.

Sofía Velázquez, parte del comité organizador del Pabellón Centroamericano de Mujeres Exportadoras, explicó que la iniciativa busca impulsar la internacionalización de empresas lideradas por mujeres a través de contactos con compradores y ruedas de negocios en Expocomer. Alex E. Hernández V.

Las participantes presentan una oferta diversa que incluye alimentos para mascotas, productos libres de gluten, jabones orgánicos, salsas picantes, vinos sin azúcar, tomates deshidratados, productos textiles artesanales, juegos de mesa para niños y productos lácteos.

Velázquez explicó que el objetivo del programa es que las empresarias completen el proceso de internacionalización de sus negocios participando en Expocomer, donde pueden reunirse con compradores potenciales y participar en las ruedas de negocios que organiza la feria.

El programa también busca reducir las barreras que enfrentan muchas mujeres empresarias en la región, especialmente en el acceso a financiamiento para expandir sus negocios y llevar sus productos a mercados internacionales. La iniciativa busca que, tras su participación en la feria, varias de estas empresas logren concretar sus primeras exportaciones en el corto plazo.

Con más de 70 empresas de Centroamérica y República Dominicana reunidas en Expocomer 2026, la región vuelve a apostar por Panamá como vitrina comercial, punto de conexión logística y puerta de entrada hacia otros mercados del continente.

Desde alimentos, textiles, cosmética y manufacturas hasta servicios, innovación y emprendimientos liderados por mujeres, las delegaciones participantes buscan no solo ganar espacio en el mercado panameño, sino también aprovechar la feria para tender puentes hacia Sudamérica, el Caribe, Europa e incluso destinos más lejanos de Asia, en una muestra de cómo el comercio regional sigue buscando nuevos caminos para crecer.