El Salvador

Maniobra inadecuada provocó que lancha se llenara de agua y resultaran once afectados en playa de El Salvador

Un operativo de instituciones de ayuda respondió al siniestro ocurrido cuando una embarcación turística se llenó de agua, según versiones oficiales, provocando lesiones y crisis nerviosa entre los usuarios

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Once ciudadanos reciben atención urgente después de un percance en aguas de San Miguel Centro, dejando interrogantes sobre las causas del suceso y la respuesta de los organismos de ayuda (Foto cortesía Fuerza Armada)
Once ciudadanos reciben atención urgente después de un percance en aguas de San Miguel Centro, dejando interrogantes sobre las causas del suceso y la respuesta de los organismos de ayuda (Foto cortesía Fuerza Armada)

Un operativo coordinado entre la Dirección General de Protección Civil, la Fuerza Armada de El Salvador y la Cruz Azul Salvadoreña permitió asistir a 11 personas lesionadas tras el vuelco de una embarcación de paseo en Playa El Cuco, distrito de Chirilagua, en San Miguel Centro. Según la institución de protección civil, la emergencia se originó por “una maniobra inadecuada que provocó su llenado de agua”.

La Fuerza Armada de El Salvador informó que el personal de la Marina Nacional, junto a organismos de socorro, “auxiliaron a 11 personas tras el vuelco de campana de una lancha motor fuera de borda debido al oleaje en Playa El Cuco, Chirilagua, San Miguel Centro”.

Integrantes de la Cruz Azul Salvadoreña realizaron maniobras de RCP en el sitio para estabilizar a parte de los afectados; otras víctimas recibieron atención por crisis nerviosa, según los registros oficiales de las instituciones participantes. Todas las personas involucradas fueron estabilizadas tras el siniestro, aseguraron desde las entidades actuantes.

Ante cualquier emergencia, Protección civil recordó que sus números de atención son el 2281-0888 y el 7070-3307.

Las acciones conjuntas de varias instituciones hicieron posible la atención de once individuos que resultaron afectados tras un incidente marítimo registrado en la costa, según reportes oficiales de organismos de socorro (Foto cortesía Protección Civil)
Las acciones conjuntas de varias instituciones hicieron posible la atención de once individuos que resultaron afectados tras un incidente marítimo registrado en la costa, según reportes oficiales de organismos de socorro (Foto cortesía Protección Civil)

Casos ocurridos en periodo vacacional

Durante el periodo vacacional de la Semana Santa de 2026, al menos nueve personas fallecieron por asfixia por inmersión en distintos puntos de El Salvador, de acuerdo con los reportes de Protección Civil difundidos durante la semana. Entre los casos confirmados figuran un hombre de 35 años que murió en el lago de Ilopango, un segundo fallecido de 50 años en la Costa del Sol y una menor de edad encontrada sin vida en la referida Poza Verde, en San Miguel Tepezontes.

Luis Amaya, representante de las autoridades de protección y emergencias, vinculó algunos incidentes mortales al consumo de bebidas alcohólicas, declarando que en parte de los casos el ingreso a zonas restringidas o cerradas también influyó: “En algunos de ellos debo decirlo, estuvo involucrado el abuso de las bebidas alcohólicas, entonces creo que fue importante la necesidad de que seamos consecuentes”, puntualizó en conferencia.

En el listado de fallecimientos constan además el de un pescador de 39 años en el mirador de Majahua, Acajutla, y el de un joven de 19 años que pereció en poza El Tigre, río Quezalapa (Tenancingo). A estos se suman víctimas en la quebrada Nanachepa de Jiquilisco (45 años), un hombre de 78 años en playa El Amatal y un hombre de 44 años por asfixia en Cangrejera; también figura un coronel retirado de la Fuerza Armada, de 61 años, que se ahogó tras volcar su lancha en la Bocana de Santiago, sin llevar chaleco salvavidas.

Al cierre del feriado, Amaya anunció la búsqueda de un hombre arrastrado por el río Lempa aproximadamente a las 2:00 de la madrugada, a la altura del distrito de Nueva Concepción.

Las autoridades confirmaron que una acción rápida y conjunta facilitó la recuperación de quienes sufrieron lesiones durante un percance acuático, mientras varias unidades brindaron auxilio y maniobras de reanimación (Foto cortesía Protección Civil)
Las autoridades confirmaron que una acción rápida y conjunta facilitó la recuperación de quienes sufrieron lesiones durante un percance acuático, mientras varias unidades brindaron auxilio y maniobras de reanimación (Foto cortesía Protección Civil)

Según la información oficial de Protección Civil, durante la semana se realizaron 179 rescates acuáticos: 55 clasificados como simples y 124 como profundos, principalmente en Costa del Sol, El Mahahual, Las Flores, Garita Palmera, Conchalío, Metalío y el conjunto de playas del oriente del país.

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