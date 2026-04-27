Honduras

El Fondo Monetario Internacional inicia evaluación clave de la economía de Honduras

La misión técnica del organismo internacional mantendrá este lunes reuniones con autoridades hondureñas y actores financieros para analizar el avance en reformas monetarias, fiscales y cambiarias, requisito indispensable para reactivar el acuerdo de financiamiento anunciado

Guardar
Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) inicia una evaluación profunda de la economía de Honduras este lunes. REUTERS/Johannes P. Christo
Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) inicia una evaluación profunda de la economía de Honduras este lunes. REUTERS/Johannes P. Christo

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) inicia una evaluación profunda de la economía de Honduras este lunes. Durante dos semanas, hasta el 11 de mayo, el organismo internacional mantendrá reuniones con autoridades financieras, reguladores, gremios empresariales y la Embajada de Estados Unidos. Este proceso podría facilitar un apoyo presupuestario de USD 240 millones.

El Gobierno de Nasry Asfura busca aprovechar la visita para mostrar resultados en materia monetaria y fiscal.

El principal objetivo es reactivar el programa con el FMI, el cual se encuentra paralizado debido a la falta de revisión en noviembre pasado.

De acuerdo con el coordinador del Gabinete Económico, Emilio Hernández Hércules, citado en el diario La Tribuna de Honduras, la gestión previa no avanzó en el acuerdo, por lo que la presente administración ha concentrado los primeros cuatro meses en restaurarlo y exhibir indicadores sólidos.

Análisis del FMI en Honduras y expectativas oficiales

Durante la estadía del FMI, las autoridades presentarán avances como la reducción de la emisión monetaria, el fortalecimiento de las reservas internacionales y la recapitalización del Banco Central de Honduras.

Este análisis será crucial para que el país reciba el desembolso de USD 240 millones, el cual se destinaría directamente a la Caja única del Tesoro, permitiendo un respiro a las cuentas públicas. (Cortesía: Banco Central de Honduras)
Este análisis será crucial para que el país reciba el desembolso de USD 240 millones, el cual se destinaría directamente a la Caja única del Tesoro, permitiendo un respiro a las cuentas públicas. (Cortesía: Banco Central de Honduras)

También se expondrán reformas en la normativa cambiaria, mejoras en el acceso a divisas y la simplificación de trámites para el sector exportador.

La misión técnica recopilará información de instituciones clave: Secretaría de Finanzas, Banco Central, Comisión Nacional de Bancos y Seguros y Empresa Nacional de Energía Eléctrica, entre otras.

Esta información se trasladará a Washington para que el Directorio del FMI decida si Honduras supera la cuarta y quinta revisión del acuerdo, un paso imprescindible para acceder al financiamiento planificado.

Este análisis será crucial para que el país reciba el desembolso de USD 240 millones, el cual se destinaría directamente a la Caja única del Tesoro, permitiendo un respiro a las cuentas públicas.

Si se logran ambas revisiones, Honduras fortalecería sus reservas internacionales y dispondría de mayor apoyo presupuestario para afrontar el entorno económico global.

Contexto de reformas y política monetaria

La gestión de Nasry Asfura en los primeros tres meses de gestión ha priorizado la disciplina fiscal y el control sobre el endeudamiento externo.

El secretario de Finanzas detalló en el medio citado que se está reorientando préstamos y buscando reducir la deuda internacional entre USD 700 y 800 millones, mediante negociaciones con organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID, el BCIE y el CAF.

El funcionario remarcó que cualquier endeudamiento nuevo estará condicionado a la priorización de proyectos y a una administración prudente del límite fiscal.

La gestión de Nasry Asfura en los primeros tres meses de gestión ha priorizado la disciplina fiscal y el control sobre el endeudamiento externo.
La gestión de Nasry Asfura en los primeros tres meses de gestión ha priorizado la disciplina fiscal y el control sobre el endeudamiento externo.

Respecto a la política monetaria y desde el Banco Central, los últimos tres meses se han presentado avances importantes, por ejemplo se disminuyó la emisión monetaria, el ritmo de depreciación del tipo de cambio se moderó y las tasas de interés en nuevos créditos bajaron.

A pesar del contexto internacional adverso, la administración hondureña estima para el periodo 2026-2027 un crecimiento económico entre 3% y 4%, con inflación estable en torno al 5%.

Asimismo, se prevé que el crédito al sector privado se expanda en torno al 10% y que las reservas internacionales superen los USD 11,000 millones, consolidando la estabilidad financiera.

El FMI ha sugerido la posibilidad de un nuevo programa limitado al actual periodo gubernamental, enfocado en el crecimiento económico, más allá del énfasis social anterior.

El Ejecutivo hondureño ha recalcado en varias ocasiones que la responsabilidad fiscal será determinante para evitar vulnerabilidades, garantizando que cualquier apoyo internacional se oriente hacia el fortalecimiento institucional y la atracción de inversiones privadas.

Temas Relacionados

Fondo Monetario InternacionalHondurasPolítica MonetariaDisciplina FiscalNasry Asfura

Últimas Noticias

Los servicios y el turismo lideran el desarrollo económico impulsado por la IED en El Salvador

Las estadísticas recientes apuntan a que la llegada de capital internacional mantiene su avance, favoreciendo especialmente los rubros vinculados al ocio, la hotelería y los servicios vinculados a la economía urbana

Los servicios y el turismo lideran el desarrollo económico impulsado por la IED en El Salvador

La Secretaría de Salud de Honduras descarta vínculo entre vacunas y muerte de tres menores

Tras los fallecimientos en distintas regiones, las autoridades hondureñas investigan el caso y aseguran que no existe, hasta ahora, evidencia científica que relacione las vacunas con los decesos

La Secretaría de Salud de Honduras descarta vínculo entre vacunas y muerte de tres menores

Panamá cuenta con la infraestructura y el capital humano para albergar eventos deportivos de talla internacional: Anamae Orillac

Por 14 días el país fue anfitrión de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

Panamá cuenta con la infraestructura y el capital humano para albergar eventos deportivos de talla internacional: Anamae Orillac

El Salvador: neumonía acecha ante la proximidad de las lluvias: especialistas urgen evitar la automedicación

Especialistas advierten que la combinación de humedad y cambios bruscos de temperatura facilitan la propagación de un “coctel” de siete virus que ya mantiene una presión sostenida en los hospitales

El Salvador: neumonía acecha ante la proximidad de las lluvias: especialistas urgen evitar la automedicación

La ministra Anabella Giracca atribuye al STEG la obstrucción de los avances educativos en Guatemala

La representante del Ministerio de Educación responsabilizó a la dirigencia sindical por trasladar los conflictos a instancias judiciales, manteniendo en disputa los procesos de reforma que, según ella, cuentan con apoyo mayoritario en la sociedad

La ministra Anabella Giracca atribuye al STEG la obstrucción de los avances educativos en Guatemala

TECNO

Elon Musk retira cargos de fraude contra OpenAI, pero mantiene demanda de USD 134.000 millones

Elon Musk retira cargos de fraude contra OpenAI, pero mantiene demanda de USD 134.000 millones

Cómo buscar y borrar archivos ocultos en WhatsApp para optimizar el espacio en tu celular

China bloqueó la venta de una compañía de inteligencia artifical a Meta por 2.000 millones de dólares

Un desarrollador argentino lanza herramienta de inteligencia artificial accesible para silvers

Qué objetos emblemáticos de los millennials están de vuelta gracias a la Generación Z, según la IA

ENTRETENIMIENTO

Cómo los directores de sonido recrearon la voz de Michael Jackson en su biopic sin usar inteligencia artificial

Cómo los directores de sonido recrearon la voz de Michael Jackson en su biopic sin usar inteligencia artificial

La emotiva última temporada de Envidiosa llega con nuevos desafíos familiares

Rodrigo de la Serna protagoniza “Gordon”, el thriller argentino de Netflix que promete sacudir 2026

Por qué “Tron” fue rechazada en los Oscar de 1982 y cómo cambió para siempre los efectos visuales en el cine

El impactante entrenamiento de Luke Grimes para transformarse en Kayce Dutton en “Yellowstone”

MUNDO

Ejecuciones masivas en Irán: cartas y videos clandestinos exponen el drama de los presos políticos bajo la represión del régimen

Ejecuciones masivas en Irán: cartas y videos clandestinos exponen el drama de los presos políticos bajo la represión del régimen

El gasto militar mundial creció 2.9% y alcanzó los 2,89 billones de dólares en 2025

EN VIVO: Araghchi viajó a Rusia mientras las negociaciones entre EEUU e Irán siguen estancadas

China bloqueó la venta de una compañía de inteligencia artifical a Meta por 2.000 millones de dólares

De Japón a Brasil: los 15 rincones del mundo donde las flores protagonizan paisajes únicos