El Fondo Monetario Internacional inicia evaluación clave de la economía de Honduras

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) inicia una evaluación profunda de la economía de Honduras este lunes. REUTERS/Johannes P. Christo

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) inicia una evaluación profunda de la economía de Honduras este lunes. Durante dos semanas, hasta el 11 de mayo, el organismo internacional mantendrá reuniones con autoridades financieras, reguladores, gremios empresariales y la Embajada de Estados Unidos. Este proceso podría facilitar un apoyo presupuestario de USD 240 millones.

El Gobierno de Nasry Asfura busca aprovechar la visita para mostrar resultados en materia monetaria y fiscal.

El principal objetivo es reactivar el programa con el FMI, el cual se encuentra paralizado debido a la falta de revisión en noviembre pasado.

De acuerdo con el coordinador del Gabinete Económico, Emilio Hernández Hércules, citado en el diario La Tribuna de Honduras, la gestión previa no avanzó en el acuerdo, por lo que la presente administración ha concentrado los primeros cuatro meses en restaurarlo y exhibir indicadores sólidos.

Análisis del FMI en Honduras y expectativas oficiales

Durante la estadía del FMI, las autoridades presentarán avances como la reducción de la emisión monetaria, el fortalecimiento de las reservas internacionales y la recapitalización del Banco Central de Honduras.

Este análisis será crucial para que el país reciba el desembolso de USD 240 millones, el cual se destinaría directamente a la Caja única del Tesoro, permitiendo un respiro a las cuentas públicas. (Cortesía: Banco Central de Honduras)

También se expondrán reformas en la normativa cambiaria, mejoras en el acceso a divisas y la simplificación de trámites para el sector exportador.

La misión técnica recopilará información de instituciones clave: Secretaría de Finanzas, Banco Central, Comisión Nacional de Bancos y Seguros y Empresa Nacional de Energía Eléctrica, entre otras.

Esta información se trasladará a Washington para que el Directorio del FMI decida si Honduras supera la cuarta y quinta revisión del acuerdo, un paso imprescindible para acceder al financiamiento planificado.

Este análisis será crucial para que el país reciba el desembolso de USD 240 millones, el cual se destinaría directamente a la Caja única del Tesoro, permitiendo un respiro a las cuentas públicas.

Si se logran ambas revisiones, Honduras fortalecería sus reservas internacionales y dispondría de mayor apoyo presupuestario para afrontar el entorno económico global.

Contexto de reformas y política monetaria

La gestión de Nasry Asfura en los primeros tres meses de gestión ha priorizado la disciplina fiscal y el control sobre el endeudamiento externo.

El secretario de Finanzas detalló en el medio citado que se está reorientando préstamos y buscando reducir la deuda internacional entre USD 700 y 800 millones, mediante negociaciones con organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID, el BCIE y el CAF.

El funcionario remarcó que cualquier endeudamiento nuevo estará condicionado a la priorización de proyectos y a una administración prudente del límite fiscal.

La gestión de Nasry Asfura en los primeros tres meses de gestión ha priorizado la disciplina fiscal y el control sobre el endeudamiento externo.

Respecto a la política monetaria y desde el Banco Central, los últimos tres meses se han presentado avances importantes, por ejemplo se disminuyó la emisión monetaria, el ritmo de depreciación del tipo de cambio se moderó y las tasas de interés en nuevos créditos bajaron.

A pesar del contexto internacional adverso, la administración hondureña estima para el periodo 2026-2027 un crecimiento económico entre 3% y 4%, con inflación estable en torno al 5%.

Asimismo, se prevé que el crédito al sector privado se expanda en torno al 10% y que las reservas internacionales superen los USD 11,000 millones, consolidando la estabilidad financiera.

El FMI ha sugerido la posibilidad de un nuevo programa limitado al actual periodo gubernamental, enfocado en el crecimiento económico, más allá del énfasis social anterior.

El Ejecutivo hondureño ha recalcado en varias ocasiones que la responsabilidad fiscal será determinante para evitar vulnerabilidades, garantizando que cualquier apoyo internacional se oriente hacia el fortalecimiento institucional y la atracción de inversiones privadas.