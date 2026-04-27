La huella imborrable de las canciones de protesta nicaragüense: memoria, exilio y resiliencia

Muchos artistas nacionales hicieron música plasmando el dolor del pueblo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las canciones que surgieron durante las protestas de abril de 2018 en Nicaragua se transformaron en una de las manifestaciones más potentes de la resistencia frente a la represión.

La música, concebida en el fragor de la crisis, acompañó las manifestaciones masivas y se convirtió en símbolo colectivo de duelo y unidad. Pero para los músicos involucrados, crear y divulgar estas canciones trajo consecuencias personales profundas, incluida la necesidad de abandonar su país.

La repercusión de estas composiciones traspasó la frontera de lo artístico y trajo riesgos concretos.

El propio Jandir Rodríguez, cantautor nicaragüense, relató a Confidencial que debió exiliarse meses después de que una de sus canciones sonara durante una marcha frente a su casa, ubicada a menos de una cuadra de una estación policial.

Rodríguez detalló que la presencia de la policía y la posterior búsqueda en su domicilio lo empujaron a esconderse durante un tiempo y, finalmente, a marcharse del país ante la amenaza inminente.

“Héroes de Abril”: crónica del luto y la resistencia hecha canción

El testimonio de Rodríguez resume la carga emocional y social de su música. “Héroes de Abril” —compuesta durante el primer mes de las protestas— fue, según él, un reflejo de su indignación como ciudadano.

Rodríguez describe que intentó “recoger en orden cronológico las cosas que más me indignaban”, y esa suma de agravios personales alimentó letras que se hicieron himno en las calles nicaragüenses.

El impacto de la canción se evidenció en episodios como el vivido por la madre de Alvarito, uno de los jóvenes caídos en las protestas, a quien Rodríguez dedicó un verso que aún lo conmueve: “Alvarito, llega pronto a contarle esto a Dios”. Rodríguez narró a Confidencial el momento de interpretársela en vivo: “Fue un momento muy especial, un momento muy emotivo”.

Las canciones de protesta se consolidaron como himnos en las manifestaciones de 2018, visibilizando la represión y la exigencia de justicia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resonancia de su obra también se expresó en otras composiciones como “El Libertador” y “Alfonsina de Abril”, piezas que narran tragedias personales transformadas en historias colectivas.

Estas canciones pasaron a formar parte permanente de la banda sonora de la resistencia, pero hoy Rodríguez confesó que ha dejado de cantarlas en público, reservándolas para la memoria y el eventual reencuentro con su país.

Del escenario local al exilio: la persecución de los músicos de protesta

Durante las semanas posteriores a abril de 2018, artistas como Rodríguez encontraron en la música una vía para canalizar el dolor y el coraje de la sociedad nicaragüense. Sin embargo, ese acto de expresión tuvo un alto precio: la vigilancia y la persecución estatal, descrita por el propio Rodríguez, obligó a varios creadores a buscar refugio fuera del país.

El exilio no solo afectó a músicos de la canción protesta tradicional. El rapero Erick Nicoya, con obras como “Plomo, plomo”, vio en la música una continuidad de su denuncia previa a 2018 —centrada en temas como la masacre en Las Agüitas o la devastación de la reserva Bosawás—, pero reconoció que la efervescencia de las manifestaciones estuvo marcada por el nacimiento de nuevos himnos. En conversación con Confidencial, Nicoya detalló cómo los acontecimientos del 1 al 18 de abril fueron la base que le permitió estructurar “el tema como tal”.

La elección de visibilizar la realidad a través del arte lo forzó también a emigrar en noviembre de 2018, primero a Costa Rica. Allí, Nicoya sufrió un intento de asesinato: “Gracias a Dios el arma se trabó y no pudieron completar su cometido”, relató, atribuyendo su supervivencia a lo fortuito de ese fallo mecánico. Tras este episodio, emigró hacia Estados Unidos, donde reconstruyó su vida lejos del público y de las amenazas directas.

Durante las protestas de 2018, la música se transformó en un símbolo de resistencia y en un canal para exigir cambios sociales. (Foto de cortesía)

Resistencia desde la distancia y redefinición del compromiso artístico

Tanto Rodríguez como Nicoya hoy viven fuera de Nicaragua, pero las huellas de la represión y el exilio marcan no solo su biografía, sino el contenido mismo de sus canciones. Nicoya admitió que tras establecerse en el exterior y frente a la presión de su audiencia para continuar la protesta musical, decidió abandonar la vertiente política para proteger a su familia. Pese a ello, las consignas y los estribillos que nacieron en 2018 —“El pueblo unido jamás será vencido”, “¡Viva Nicaragua libre!”— continúan circulando entre quienes los acompañaron en las calles y en la diáspora.

Las canciones escritas en abril de 2018 —entre ellas “Héroes de Abril”, “El Libertador” y “Plomo, plomo”— perduran como testimonio y refugio. Según lo expresado por sus autores a Confidencial, su relevancia reside tanto en la función original de acompañar la movilización como en su permanencia en la memoria y en el deseo de libertad de quienes se vieron obligados a dejar la patria.