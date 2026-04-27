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Israel reinició sus operaciones en el valle de Bekaa después de tres semanas y atacó a Hezbollah en el sur del Líbano

El ejército israelí realizó incursiones aéreas al sur del río Litani y eliminó túneles en Gaza tras detectar amenazas y agresiones de grupos armados. Netanyahu acusó a las milicias proiraníes de boicotear los diálogos con el gobierno de Beirut para mantener el cese del fuego

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Las FDI realizaron un operativo en el sur de Líbano contra infraestructura y miembros del grupo terrorista Hezbollah

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron que lanzaron una serie de ataques aéreos contra infraestructura de Hezbollah en el valle de la Bekaa y en varias zonas del sur de Líbano. Las FDI informaron que estos ataques respondieron a repetidos ataques de Hezbollah contra tropas israelíes y territorio de Israel durante el alto el fuego, incluyendo un ataque con dron que resultó en víctimas.

El ejército israelí señaló que las fuerzas de la 98ª División identificaron a tres presuntos combatientes cerca de la línea de defensa delantera en una zona bajo control israelí, a los que calificaron como una amenaza real. Tras la identificación, la Fuerza Aérea realizó un ataque que eliminó a los individuos. Además, se atacaron varios edificios utilizados por Hezbollah, incluyendo un edificio señalado como sede de la organización en Bint Jbeil y otras instalaciones militares. Las FDI indicaron que se produjeron explosiones secundarias tras los ataques, lo que consideran indicio de material bélico en los lugares alcanzados.

Las FDI realizaron un operativo en el sur de Líbano contra infraestructura y miembros del grupo terrorista Hezbollah
Un ataque con drone contra territorio israelí causó víctimas y motivó la respuesta militar de Israel en la frontera norte con Líbano.

Las FDI informaron que las fuerzas israelíes continuarán actuando contra amenazas detectadas en la frontera norte y seguirán las directrices del nivel político. El comunicado militar remarcó que los bombardeos en el valle de la Bekaa son los primeros en esa zona en cerca de tres semanas.

Por otra parte, las FDI señalaron que fuerzas de la Brigada del Norte y la unidad Yahalam han estado operando en los últimos meses para destruir infraestructura subterránea de Hamas en el norte de la Franja de Gaza y en la zona de Beit Hanoun.

Las FDI mantiene operaciones para el despeje el norte de la Franja de Gaza

Según el informe militar, han destruido aproximadamente 14 kilómetros de túneles, donde encontraron dormitorios y armas. Las fuerzas han eliminado a cerca de 70 personas identificadas como combatientes que violaron el alto el fuego y representaban una amenaza inmediata. Las FDI reiteraron que continuarán actuando frente a amenazas contra los ciudadanos de Israel y sus fuerzas armadas, y que sus acciones se ajustan a las directrices políticas.

Muerte de un soldado israelí

El Ejército de Israel confirmó este domingo la muerte del sargento Idan Fooks, de 19 años, tras un ataque con drones perpetrado por Hezbollah en el sur del Líbano. El incidente ocurrió en la localidad de Taybeh, cuando un dron cargado de explosivos impactó el tanque Merkava en el que se encontraba el militar, natural de Petah Tikva.

Israel confirmó la muerte de uno de sus soldados en el sur de Líbano tras un ataque con drones lanzado por Hezbollah (REUTERS/Mohammed Torokman)
Israel confirmó la muerte de uno de sus soldados en el sur de Líbano tras un ataque con drones lanzado por Hezbollah (REUTERS/Mohammed Torokman)

Otros seis soldados resultaron heridos en el mismo ataque, cuatro de ellos de gravedad, uno con pronóstico moderado y uno leve, según informó un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Fooks falleció durante la evacuación debido a la gravedad de sus heridas.

Hezbollah reivindicó la autoría del ataque, asegurando que logró “un impacto confirmado” sobre el blindado israelí. El grupo terrorista chií afirmó que la acción respondía a supuestas violaciones de la tregua por parte de Israel. La radio del Ejército israelí detalló que el tanque había sufrido una avería mecánica esa mañana y fue alcanzado por el drone mientras era reparado.

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