La SIP advierte sobre erosión silenciosa de la libertad de expresión en Panamá

El reciente informe regional resalta avances moderados en la posición del país, sin embargo, menciona presiones institucionales, tanto económicas como judiciales, que inciden en la autonomía de los medios informativos nacionales

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, durante una conferencia de prensa en la Ciudad de Panamá, Panamá. REUTERS/Enea Lebrun

Panamá ha alcanzado el séptimo lugar entre los 23 países evaluados en el índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa de las Américas, una referencia internacional elaborada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). El informe, presentado este martes, otorga a Panamá 63.42 puntos y califica al país dentro de la categoría de “Baja Restricción”.

Aunque el resultado significa una mejora de una posición respecto al año anterior, la SIP alerta sobre “una erosión silenciosa y persistente de la libertad de prensa” vinculada a la fragilidad democrática bajo presión institucional. El estudio analiza el periodo comprendido entre el 2 de noviembre de 2024 y el 1 de noviembre de 2025 y se elaboró en colaboración con la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela (UCAB).

La SIP, citada por la agencia EFE, señala que, aunque “Panamá no enfrenta una crisis tan grave como en otros países de la región”, existen señales preocupantes para los derechos comunicacionales. Según la organización, las conferencias de prensa semanales del Ejecutivo han mostrado “una tendencia confrontativa y discriminatoria hacia periodistas independientes”. Este comportamiento genera autocensura y temor en las redacciones y restringe la pluralidad informativa. Además, la SIP resalta que “la vitalidad del debate público” se ve afectada.

Entre los factores señalados para esta situación, el informe identifica prácticas gubernamentales de coacción económica, como “la asignación selectiva de publicidad estatal” y “una retórica hacia los medios críticos”. Estas acciones generan un entorno adverso para la independencia de los medios de comunicación.

Periodistas conversan con el diputado panameño Luis Eduardo Camacho frente a la embajada de Nicaragua en la Ciudad de Panamá. (Foto AP/Matías Delacroix)

El informe también advierte que el Poder Legislativo panameño, durante el periodo evaluado, “ha impulsado reformas que buscan criminalizar el disenso, aumentando las penas por calumnia”. De acuerdo con la SIP, esto se acompaña de la utilización del sistema judicial para “acosar financieramente a los medios de investigación mediante demandas millonarias y el secuestro de bienes”. Si existe información sobre el monto de estas demandas, el organismo recomienda especificarla para mayor precisión.

El contexto continental: referencia internacional y tendencias regionales

La evaluación de este martes destaca que el promedio global del índice descendió a 47.10 puntos, el nivel más bajo registrado desde la creación del barómetro regional elaborado por la SIP hace seis años. Este valor refleja, según la organización, “un deterioro de alcance en las condiciones de estos derechos comunicacionales en el hemisferio”. Nicaragua y Venezuela lideran la lista de países clasificados como “Sin Libertad de Expresión”.

En contraste, aunque Panamá experimenta una leve mejoría respecto a años anteriores, la SIP indica que el país atraviesa un proceso de debilitamiento institucional, manifestado en distintas áreas como presión política, asedio judicial y restricciones que dificultan la labor de los medios sin interferencias.

El índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa de las Américas constituye un balance anual sobre las garantías y amenazas para el periodismo independiente y el acceso a información objetiva, factores que la SIP considera imprescindibles para el desarrollo democrático en la región.

