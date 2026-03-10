Panamá

Panamá pone en marcha plan para rescatar a sus grandes cazadores del bosque

El primer censo nacional del jaguar utilizó 794 cámaras trampa distribuidas en 355 estaciones de monitoreo en áreas protegidas del país

Guardar
La conmemoración del Día Nacional
La conmemoración del Día Nacional de los Felinos Silvestres fue establecida en Panamá mediante el Decreto Ejecutivo N.° 12 del 23 de febrero de 2018. Tomada de MiAmbiente

Panamá avanza en la creación de un Centro para la Conservación e Investigación de Felinos Silvestres, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Ambiente (Miambiente) que busca fortalecer el manejo científico, la rehabilitación y la reintroducción de estos depredadores en los ecosistemas del país.

La propuesta surge en un contexto de creciente preocupación por la pérdida de hábitat y el aumento del contacto entre fauna silvestre y actividades humanas, factores que han incrementado los incidentes con estas especies.

El proyecto busca cerrar una brecha histórica en la atención especializada de felinos afectados por atropellos, tráfico ilegal o conflictos con actividades productivas, además de mejorar el monitoreo de sus poblaciones en Panamá.

La iniciativa contempla una instalación especializada donde se desarrollarán procesos de rescate, atención veterinaria, rehabilitación y monitoreo posterior a la liberación de ejemplares, bajo protocolos científicos y clínicos.

El centro permitirá fortalecer las capacidades del país para manejar casos de felinos heridos o huérfanos, un fenómeno que ha aumentado en los últimos años debido a la expansión de actividades humanas en áreas naturales.

El jaguar, el mayor felino
El jaguar, el mayor felino del continente americano, es considerado un regulador clave de poblaciones de mamíferos en los bosques tropicales. Tomada de MiAmbiente

Las autoridades ambientales consideran que este espacio también facilitará la investigación aplicada y la formación técnica, elementos clave para mejorar las estrategias de conservación de estos depredadores en el territorio nacional.

Conmemoración

Cada año, el primer sábado de marzo Panamá celebra el Día Nacional de los Felinos Silvestres, una conmemoración establecida mediante el Decreto Ejecutivo N.° 12 del 23 de febrero de 2018. La fecha busca sensibilizar a la población sobre la importancia de estas especies para el equilibrio de los ecosistemas, además de promover su protección como parte del patrimonio natural del país.

La celebración también sirve para divulgar información científica sobre estas especies y promover la convivencia entre comunidades rurales y vida silvestre, especialmente en zonas donde se registran interacciones frecuentes con actividades ganaderas.

En los bosques y corredores biológicos de Panamá habitan seis especies de felinos silvestres, todas consideradas clave para el funcionamiento de los ecosistemas tropicales.

La conmemoración del Día Nacional
La conmemoración del Día Nacional de los Felinos Silvestres fue establecida en Panamá mediante el Decreto Ejecutivo N.° 12 del 23 de febrero de 2018. Tomada de Instagram

El país alberga al jaguar, puma, ocelote, tigrillo, yaguarundí y oncilla, depredadores que cumplen funciones fundamentales en la regulación de poblaciones de otras especies.

Estos animales se encuentran bajo distintos niveles de amenaza, principalmente por la pérdida y fragmentación de sus hábitats, la reducción de presas naturales y la presión humana sobre los territorios donde históricamente han coexistido con otras especies.

El jaguar es el felino más grande del continente americano y uno de los principales depredadores de los bosques tropicales, capaz de controlar poblaciones de mamíferos medianos y grandes. El puma, también conocido como león de montaña, es altamente adaptable y puede habitar desde bosques hasta zonas montañosas, lo que lo convierte en una de las especies con mayor distribución en América.

El ocelote y el tigrillo son felinos de tamaño mediano caracterizados por sus patrones de manchas y su habilidad para cazar en áreas densamente boscosas, mientras que el yaguarundí se distingue por su cuerpo alargado y su pelaje uniforme, adaptado para desplazarse con rapidez en matorrales y áreas abiertas.

La oncilla, por su parte, es uno de los felinos más pequeños y menos visibles, asociado principalmente a bosques húmedos y zonas montañosas.

Ecosistema saludable

La importancia ecológica de estos depredadores radica en su papel como reguladores naturales de las cadenas alimenticias, ya que controlan poblaciones de roedores, aves y otros mamíferos.

El primer censo nacional del
El primer censo nacional del jaguar utilizó 794 cámaras trampa distribuidas en 355 estaciones de monitoreo en áreas protegidas del país. Tomada de MiAmbiente

Al mantener estas poblaciones en equilibrio, contribuyen a preservar la estructura natural de los ecosistemas, evitando desequilibrios que podrían afectar la regeneración de los bosques.

La presencia de grandes felinos también se considera un indicador de ecosistemas saludables, debido a que requieren extensos territorios y abundancia de presas para sobrevivir.

Sin embargo, la presión humana sobre los hábitats naturales ha intensificado los conflictos entre felinos y actividades productivas, particularmente en zonas ganaderas.

En el caso del jaguar, los ataques a ganado continúan siendo uno de los principales factores de riesgo para su conservación, lo que ha generado tensiones entre comunidades rurales y autoridades ambientales.

Expertos señalan que estas interacciones tienden a incrementarse cuando los ecosistemas enfrentan fragmentación del paisaje, deforestación o cambios climáticos, situaciones que obligan a los animales a desplazarse hacia áreas productivas.

El primer censo nacional del
El primer censo nacional del jaguar utilizó 794 cámaras trampa distribuidas en 355 estaciones de monitoreo en áreas protegidas del país. Tomada de MiAmbiente

En la Clínica de Vida Silvestre del Ministerio de Ambiente se han atendido numerosos casos de felinos afectados por actividades humanas, incluyendo ejemplares heridos o crías rescatadas. Entre los animales recibidos recientemente se registran cinco yaguarundíes, siete ocelotes, tres tigrillos, una cría de puma y un jaguar, este último fallecido tras ser atropellado.

El equipo técnico también ha respondido a reportes de ataques a aves de corral y terneros, situaciones que reflejan los desafíos actuales para lograr una convivencia sostenible entre fauna silvestre y producción rural.

Censo

Panamá registra seis especies de
Panamá registra seis especies de felinos silvestres: jaguar, puma, ocelote, tigrillo, yaguarundí y oncilla, todos con distintos niveles de amenaza. Tomada de MiAmbiente

Paralelamente, Panamá ha impulsado proyectos científicos para conocer mejor el estado de las poblaciones de grandes felinos, entre ellos el primer Censo Nacional del Jaguar y Mamíferos Terrestres en la zona oriental del país.

En su primera fase el estudio estimó una población de 270 jaguares en aproximadamente 38% del territorio nacional, utilizando cámaras trampa instaladas en áreas protegidas estratégicas.

El monitoreo incluyó 794 cámaras distribuidas en 355 estaciones dentro del Parque Nacional Chagres y el Parque Nacional Darién, además de la participación de más de 500 personas entre guardaparques, comunidades locales y especialistas.

Para 2026 se prevé iniciar la segunda fase del censo en la región centroccidental del país, ampliando el alcance territorial del monitoreo científico.

El proyecto forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la conservación de felinos y sus presas, mediante alianzas entre instituciones públicas, organizaciones ambientales y comunidades rurales.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeMiAmbienteFelinosAmenazasBosques

Últimas Noticias

Universidad de El Salvador está por graduar a sus primeros ingenieros geólogos tras medio siglo de ausencia de la carrera

El retorno de una carrera universitaria, la alianza estratégica con Italia y el avance femenino en la ciencia marcan un cambio crucial. El proyecto también apunta a que el futuro de la geología salvadoreña tiene rostro femenino

Universidad de El Salvador está

El Estado nicaragüense financia represión y persecución con fondos públicos, según informe de la ONU

Un estudio de un grupo de especialistas en derechos humanos expone el uso de recursos estatales para mantener estrategias de control, hostigamiento y violencia en el país y en el extranjero contra críticos y disidentes

El Estado nicaragüense financia represión

El presidente Abinader asiste a la transmisión de mando presidencial en Chile, reforzando lazos diplomáticos

La comitiva dominicana participó en los principales actos institucionales para la toma de posesión del nuevo mandatario chileno, fortaleciendo la relación bilateral y la integración de República Dominicana en el contexto regional

El presidente Abinader asiste a

Fernanfloo vuelve al ring: El streamer salvadoreño confirma su participación en La Velada del Año 2026

Fernanfloo, la leyenda viviente de YouTube y el orgullo absoluto de El Salvador, ha confirmado su participación oficial en La Velada del Año 2026. El anuncio, que rápidamente se volvió tendencia mundial, posiciona al salvadoreño frente a frente con el fenómeno viral de España: YoSoyPlex

Fernanfloo vuelve al ring: El

El programa Salud Escolar amplía servicios médicos preventivos a más de 500 escuelas públicas dominicanas

La expansión de esta iniciativa interinstitucional llevará atención sanitaria y evaluaciones preventivas a miles de estudiantes en centros educativos, priorizando la detección temprana y el desarrollo integral de la niñez en República Dominicana

El programa Salud Escolar amplía

TECNO

Crean el mapa 3D más

Crean el mapa 3D más grande del universo y revela cómo se formó el cosmos

Apple lanza iOS 26.4 beta: todas las novedades que llegan al iPhone

Google confirma Aluminium OS: así cambiará la relación entre Android y ChromeOS

Códigos de Free Fire para hoy: accede a recompensas gratuitas

No basta con saber usar ChatGPT: El nuevo estándar de IA que decidirá quién se queda con el empleo

ENTRETENIMIENTO

Premios Oscar 2026: cuándo y

Premios Oscar 2026: cuándo y dónde ver la gala más importante del cine

La directora del documental "Britney vs. Spears" pidió compasión para Britney Spears tras su detención

Así fue la reacción de Rihanna al tiroteo en su casa de Beverly Hills

El protagonista de ‘Perdidos’ explica por qué se alejó de la actuación: “Me perdí parte de mi infancia y eso me afectó”

The White Lotus traslada su exclusivo drama al glamour de la Riviera francesa y suma más estrellas europeas

MUNDO

La mayor petrolera del mundo

La mayor petrolera del mundo advirtió sobre consecuencias “catastróficas” de la guerra ante nuevos ataques iraníes a refinerías

Ucrania asegura que avanzó en Dnipropetrovsk, mientras Moscú dice que obtuvo nuevos éxitos en el frente

La nueva lista de multimillonarios de Forbes 2026: quiénes son las personas más ricas del mundo

La guerra en Medio Oriente desplazó a 100.000 personas en El Líbano en un solo día

Estados Unidos aseguró que hoy “será el día más intenso de ataques dentro de Irán”