Panamá pone en marcha plan para rescatar a sus grandes cazadores del bosque

La conmemoración del Día Nacional de los Felinos Silvestres fue establecida en Panamá mediante el Decreto Ejecutivo N.° 12 del 23 de febrero de 2018. Tomada de MiAmbiente

Panamá avanza en la creación de un Centro para la Conservación e Investigación de Felinos Silvestres, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Ambiente (Miambiente) que busca fortalecer el manejo científico, la rehabilitación y la reintroducción de estos depredadores en los ecosistemas del país.

La propuesta surge en un contexto de creciente preocupación por la pérdida de hábitat y el aumento del contacto entre fauna silvestre y actividades humanas, factores que han incrementado los incidentes con estas especies.

El proyecto busca cerrar una brecha histórica en la atención especializada de felinos afectados por atropellos, tráfico ilegal o conflictos con actividades productivas, además de mejorar el monitoreo de sus poblaciones en Panamá.

La iniciativa contempla una instalación especializada donde se desarrollarán procesos de rescate, atención veterinaria, rehabilitación y monitoreo posterior a la liberación de ejemplares, bajo protocolos científicos y clínicos.

El centro permitirá fortalecer las capacidades del país para manejar casos de felinos heridos o huérfanos, un fenómeno que ha aumentado en los últimos años debido a la expansión de actividades humanas en áreas naturales.

El jaguar, el mayor felino del continente americano, es considerado un regulador clave de poblaciones de mamíferos en los bosques tropicales. Tomada de MiAmbiente

Las autoridades ambientales consideran que este espacio también facilitará la investigación aplicada y la formación técnica, elementos clave para mejorar las estrategias de conservación de estos depredadores en el territorio nacional.

Conmemoración

Cada año, el primer sábado de marzo Panamá celebra el Día Nacional de los Felinos Silvestres, una conmemoración establecida mediante el Decreto Ejecutivo N.° 12 del 23 de febrero de 2018. La fecha busca sensibilizar a la población sobre la importancia de estas especies para el equilibrio de los ecosistemas, además de promover su protección como parte del patrimonio natural del país.

La celebración también sirve para divulgar información científica sobre estas especies y promover la convivencia entre comunidades rurales y vida silvestre, especialmente en zonas donde se registran interacciones frecuentes con actividades ganaderas.

En los bosques y corredores biológicos de Panamá habitan seis especies de felinos silvestres, todas consideradas clave para el funcionamiento de los ecosistemas tropicales.

El país alberga al jaguar, puma, ocelote, tigrillo, yaguarundí y oncilla, depredadores que cumplen funciones fundamentales en la regulación de poblaciones de otras especies.

Estos animales se encuentran bajo distintos niveles de amenaza, principalmente por la pérdida y fragmentación de sus hábitats, la reducción de presas naturales y la presión humana sobre los territorios donde históricamente han coexistido con otras especies.

El jaguar es el felino más grande del continente americano y uno de los principales depredadores de los bosques tropicales, capaz de controlar poblaciones de mamíferos medianos y grandes. El puma, también conocido como león de montaña, es altamente adaptable y puede habitar desde bosques hasta zonas montañosas, lo que lo convierte en una de las especies con mayor distribución en América.

El ocelote y el tigrillo son felinos de tamaño mediano caracterizados por sus patrones de manchas y su habilidad para cazar en áreas densamente boscosas, mientras que el yaguarundí se distingue por su cuerpo alargado y su pelaje uniforme, adaptado para desplazarse con rapidez en matorrales y áreas abiertas.

La oncilla, por su parte, es uno de los felinos más pequeños y menos visibles, asociado principalmente a bosques húmedos y zonas montañosas.

Ecosistema saludable

La importancia ecológica de estos depredadores radica en su papel como reguladores naturales de las cadenas alimenticias, ya que controlan poblaciones de roedores, aves y otros mamíferos.

El primer censo nacional del jaguar utilizó 794 cámaras trampa distribuidas en 355 estaciones de monitoreo en áreas protegidas del país. Tomada de MiAmbiente

Al mantener estas poblaciones en equilibrio, contribuyen a preservar la estructura natural de los ecosistemas, evitando desequilibrios que podrían afectar la regeneración de los bosques.

La presencia de grandes felinos también se considera un indicador de ecosistemas saludables, debido a que requieren extensos territorios y abundancia de presas para sobrevivir.

Sin embargo, la presión humana sobre los hábitats naturales ha intensificado los conflictos entre felinos y actividades productivas, particularmente en zonas ganaderas.

En el caso del jaguar, los ataques a ganado continúan siendo uno de los principales factores de riesgo para su conservación, lo que ha generado tensiones entre comunidades rurales y autoridades ambientales.

Expertos señalan que estas interacciones tienden a incrementarse cuando los ecosistemas enfrentan fragmentación del paisaje, deforestación o cambios climáticos, situaciones que obligan a los animales a desplazarse hacia áreas productivas.

En la Clínica de Vida Silvestre del Ministerio de Ambiente se han atendido numerosos casos de felinos afectados por actividades humanas, incluyendo ejemplares heridos o crías rescatadas. Entre los animales recibidos recientemente se registran cinco yaguarundíes, siete ocelotes, tres tigrillos, una cría de puma y un jaguar, este último fallecido tras ser atropellado.

El equipo técnico también ha respondido a reportes de ataques a aves de corral y terneros, situaciones que reflejan los desafíos actuales para lograr una convivencia sostenible entre fauna silvestre y producción rural.

Censo

Panamá registra seis especies de felinos silvestres: jaguar, puma, ocelote, tigrillo, yaguarundí y oncilla, todos con distintos niveles de amenaza. Tomada de MiAmbiente

Paralelamente, Panamá ha impulsado proyectos científicos para conocer mejor el estado de las poblaciones de grandes felinos, entre ellos el primer Censo Nacional del Jaguar y Mamíferos Terrestres en la zona oriental del país.

En su primera fase el estudio estimó una población de 270 jaguares en aproximadamente 38% del territorio nacional, utilizando cámaras trampa instaladas en áreas protegidas estratégicas.

El monitoreo incluyó 794 cámaras distribuidas en 355 estaciones dentro del Parque Nacional Chagres y el Parque Nacional Darién, además de la participación de más de 500 personas entre guardaparques, comunidades locales y especialistas.

Para 2026 se prevé iniciar la segunda fase del censo en la región centroccidental del país, ampliando el alcance territorial del monitoreo científico.

El proyecto forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la conservación de felinos y sus presas, mediante alianzas entre instituciones públicas, organizaciones ambientales y comunidades rurales.