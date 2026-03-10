Panamá

Fondo europeo EQT busca ampliar presencia en el negocio del agua en Panamá

El grupo financiero, con sede en Estocolmo, participó junto a BlackRock en la adquisición global de activos de AES por más de $33 mil millones.

La reunión con el ministro
La reunión con el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, abordó posibles proyectos para ampliar la producción de agua potable en Panamá. Tomada de la Presidencia

La firma de inversión EQT, uno de los grupos financieros más grandes de Europa, manifestó su interés en ampliar su participación en el sector de producción y suministro de agua potable en Panamá, a través de su filial Seven Seas Water Group y la empresa local Aguas de Panamá, S.A. (APSA).

El planteamiento fue presentado durante una reunión con el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, en la que los ejecutivos del fondo destacaron el potencial del país para desarrollar infraestructura hídrica con respaldo de capital internacional.

La propuesta se produce en un contexto en el que Panamá enfrenta desafíos estructurales en el acceso al agua potable, especialmente en regiones del interior del país.

El encuentro contó con la participación de Vikram Dhawan, director de EQT, quien explicó al Gobierno panameño el interés del fondo en fortalecer su presencia en el país, particularmente en proyectos relacionados con infraestructura de agua y servicios públicos esenciales.

EQT y BlackRock anunciaron recientemente
EQT y BlackRock anunciaron recientemente la compra de activos globales de AES por más de $33 mil millones, ampliando su presencia en infraestructura energética. REUTERS/Rodrigo Garrido

El ejecutivo destacó que el grupo cuenta con experiencia global en la gestión de activos vinculados al suministro de agua, además de la capacidad financiera para participar en proyectos de expansión, modernización y operación de sistemas de producción de agua potable.

Los representantes del fondo subrayaron que Panamá representa una plataforma estratégica para ampliar sus operaciones en América Latina.

Fundado en Estocolmo, Suecia, el grupo EQT administra activos superiores a los 210 mil millones de euros, posicionándose como uno de los mayores fondos de inversión en infraestructura y servicios esenciales del mundo.

El conglomerado opera en múltiples sectores que incluyen energía, infraestructura, tecnología y servicios públicos, y ha ampliado su presencia en el segmento de infraestructura hídrica mediante adquisiciones y alianzas internacionales.

Entre las empresas vinculadas a este segmento se encuentra Seven Seas Water Group, compañía especializada en soluciones de desalinización, tratamiento y suministro de agua para gobiernos y operadores privados.

La presencia de EQT en la región cobró mayor relevancia recientemente luego de que el fondo anunciara, junto con la firma de inversiones BlackRock, la adquisición de las operaciones globales de AES, en una transacción valorada en más de 33 mil millones de dólares.

Vikram Dhawan, director de EQT,
Vikram Dhawan, director de EQT, manifestó al Gobierno panameño el interés del fondo en ampliar inversiones en proyectos vinculados al suministro de agua potable. Tomada de la Presidencia

El acuerdo incluye activos energéticos e infraestructura vinculada a generación eléctrica y servicios asociados, consolidando a ambos grupos como actores relevantes en el financiamiento y operación de infraestructura estratégica.

El Gobierno panameño ha seguido de cerca esta operación debido a la presencia histórica de AES en el sector energético del país.

Durante la reunión con las autoridades panameñas también participaron Herry Charrabe, CEO de Seven Seas Water Group, y Oliver Wiese, director comercial de la división de infraestructura hídrica de EQT, así como Jorge Castillo, gerente de Aguas de Panamá, S.A..

Los ejecutivos explicaron que su interés se centra en desarrollar proyectos de producción de agua potable y mejorar la eficiencia de los sistemas existentes, aprovechando tecnologías de tratamiento, operación especializada y esquemas de inversión público-privada. El planteamiento incluye la posibilidad de ampliar la presencia de estas empresas en el mercado panameño.

Posteriormente, los representantes del grupo también sostuvieron un encuentro con el canciller Javier Martínez-Acha, quien los invitó a establecer una sede regional en Panamá aprovechando el régimen de incentivos que el país ofrece a corporaciones multinacionales.

Las autoridades destacaron que actualmente cerca de 90 empresas internacionales han establecido operaciones regionales bajo este esquema, lo que ha permitido posicionar a Panamá como plataforma de negocios para América Latina.

Problemas de suministro de agua

Precisamente en el tema del agua potable y la falta de suministro en diversas regiones del país, el Gobierno panameño ha intensificado las acciones de coordinación institucional para atender las necesidades más urgentes del sistema.

El Instituto de Acueductos y
El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) enfrenta críticas por los problemas de suministro de agua potable que afectan a varias regiones del país, especialmente en la península de Azuero. Tomada del Idaan

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, convocó una reunión de trabajo en la sede del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) para diseñar una estrategia y un plan de acción inmediata orientado a mejorar el suministro de agua en las comunidades afectadas.

En la reunión participaron el secretario de Metas, José Ramón Icaza, el director encargado del Idaan, Luis Santanach, miembros de la junta directiva de la institución, así como Antonio Tercero, secretario ejecutivo del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades).

Santanach reemplazó la semana pasada en el cargo a Rutilio Villarreal, quien presentó su renuncia en medio de críticas por la falta de agua en la región de Azuero, una crisis que se ha extendido por más de 10 meses debido a los altos niveles de contaminación en los afluentes que abastecen de agua a las potabilizadoras de la zona.

Durante la sesión se presentó un diagnóstico preliminar de la situación del suministro de agua en distintas regiones, incluyendo las provincias de Herrera y Los Santos, donde se han registrado problemas recurrentes en el acceso al servicio.

El Gobierno convocó una reunión
El Gobierno convocó una reunión con el Idaan para definir un plan de acción que permita mejorar el suministro de agua en comunidades afectadas. Tomada de Presidencia

Las autoridades instruyeron al Idaan a presentar un informe detallado sobre el estado de la institución y las zonas del país con mayores necesidades de abastecimiento, documento que será evaluado por el Ministerio de la Presidencia para definir acciones prioritarias.

El objetivo es estructurar una estrategia de corto plazo que permita responder a las comunidades afectadas, mientras se desarrollan proyectos de infraestructura que fortalezcan el sistema nacional de agua potable.

“El tema del agua es de suma importancia para el presidente José Raúl Mulino, y esta reunión responde a la instrucción de buscar soluciones concretas para garantizar el suministro a nivel nacional”, afirmó el ministro Orillac durante el encuentro.

La entidad ha sido históricamente criticada por fallas en la red de distribución, interrupciones frecuentes del servicio y problemas estructurales en la infraestructura hidráulica, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas y en sectores cercanos a la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre, la mayor instalación de tratamiento de agua del país.

Poco antes de presentar su renuncia, Villarreal había advertido públicamente que el presupuesto asignado al Idaan para el presente año fiscal es insuficiente para sostener la operación y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento en Panamá.

Rutilio Villarreal renunció hace unos
Rutilio Villarreal renunció hace unos días a la dirección del Idaan en medio de críticas por la prolongada crisis de agua en Azuero y otras regiones del país, y fue reemplazado de forma interina por Luis Santanach. Archivo

Según explicó el funcionario, la entidad cuenta con un presupuesto total de 358.8 millones de dólares, de los cuales 155.8 millones (43%) están destinados a funcionamiento, operación y mantenimiento, mientras que 202.9 millones (57%) corresponden a inversiones en proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario a nivel nacional.

Sin embargo, el presupuesto aprobado representa un recorte significativo frente a lo solicitado originalmente por la institución. El Idaan había planteado una propuesta presupuestaria de 789.2 millones de dólares, pero finalmente recibió 430 millones de dólares menos, lo que equivale a una reducción de aproximadamente 54.5% respecto al monto requerido para atender las necesidades operativas y de inversión de la entidad.

