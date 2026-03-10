El engaño que llevó a dos mujeres panameñas a una pesadilla en Kosovo

La investigación del caso reveló que las víctimas recibieron la propuesta de trabajar en un club nocturno, bajo la promesa de un salario de USD 500 diarios. (Adobe Stock)

Una sentencia de 12 años de prisión fue dictada en Panamá contra una mujer acusada de captar y trasladar a dos víctimas hacia Kosovo, donde fueron sometidas a explotación sexual, detalla una nota publicada por la agencia EFE.

De acuerdo con el Ministerio Público, la condenada engañó a las mujeres con una falsa oferta laboral y facilitó su viaje a través de mensajes y llamadas por WhatsApp.

La investigación del caso reveló que las víctimas recibieron la propuesta de trabajar en un club nocturno, bajo la promesa de un salario de USD 500 diarios.

La oferta incluía tareas como bailar y atender a los clientes del local. Sin embargo, tras llegar a Kosovo en julio de 2023, sus documentos les fueron retirados y quedaron bajo control de quienes las explotaban.

Víctimas sometidas a amenazas y aislamiento

El relato de la Fiscalía- y citado por la nota de EFE- señala que las mujeres sufrieron amenazas de muerte dirigidas tanto a ellas como a sus familiares. Se les obligó a mantener relaciones sexuales con los clientes del club, actividad que no formaba parte del trabajo prometido inicialmente. Además, la información oficial indica que no se les permitía abandonar el local ni realizar actividades fuera de los servicios sexuales.

La condena por trata de personas, dictada por autoridades panameñas, responde a la gravedad del caso y a la modalidad de engaño utilizada para captar a las víctimas. El proceso judicial subrayó el empleo de medios digitales para contactos y coordinación, en este caso, la red social WhatsApp.

Las cifras publicadas en 2025 por el Museo de la Libertad y los Derechos Humanos de Panamá advierten que más de 50 millones de personas son víctimas de trata en todo el mundo - crédito Humanium

Dimensión global y regional de la trata de personas

Las cifras publicadas en 2025 por el Museo de la Libertad y los Derechos Humanos de Panamá - mencionados en la nota- advierten que más de 50 millones de personas son víctimas de trata en todo el mundo. Esta cantidad supera la población de países enteros como España o Argentina y se aproxima al total de habitantes de Centroamérica.

De acuerdo con los datos del museo, el 42 % de las víctimas globales son explotadas mediante trabajo forzado, mientras que un 38 % corresponde a menores de edad, principalmente niñas. La explotación sexual representa el 36 % del total.

En el caso específico de Centroamérica, la estadística indica que el 64 % de las víctimas son explotadas laboralmente, el 18 % son forzadas a la prostitución y el 13 % restante sufre otras formas de abuso.

Proceso de captación y manipulación

El comunicado de la Fiscalía detalló que la reclutadora contactó a las víctimas con promesas de ingresos elevados y una aparente oferta segura. El traslado a Kosovo fue financiado por la mujer condenada, quien utilizó mensajes y llamadas para persuadirlas. Una vez en territorio extranjero, las condiciones prometidas se transformaron en encierro y sometimiento.

La retención de pasaportes y la imposición de amenazas resultaron instrumentos clave para mantener bajo control a las víctimas. Según la Fiscalía, el engaño y el aislamiento limitaron cualquier posibilidad de escape o denuncia inmediata.

Respuestas legales y sociales

La condena impuesta en Panamá forma parte de los esfuerzos internacionales para combatir la trata de personas y proteger a quienes resultan afectadas. Las autoridades subrayan la importancia de identificar las señales de captación y denunciar posibles casos de explotación.

Los organismos de derechos humanos y las instituciones judiciales enfatizan que el uso de redes sociales y plataformas digitales se ha convertido en una herramienta recurrente para los tratantes. Alertan sobre la necesidad de fortalecer campañas de prevención y ofrecer apoyo a las víctimas.

El caso demuestra cómo la trata de personas puede involucrar traslados internacionales y mecanismos sofisticados de manipulación. La respuesta judicial busca no solo sancionar a los responsables, sino también visibilizar la magnitud del problema y promover la protección de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.