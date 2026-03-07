Mujeres valientes, aulas improvisadas y sueños pospuestos: el programa que transforma la vejez panameña a través del aprendizaje

La voluntaria Graciela Serrano (i), de 65 años dicta clases a una mujer adulta mayor en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Carlos Lemos

Las consecuencias de abandonar la escuela durante la infancia persisten durante décadas, pero en Panamá, un grupo de personas mayores ha encontrado una nueva oportunidad educativa. El programa público Mi Nueva Meta busca que los adultos terminen la primaria, abriendo la puerta a quienes creían que aprender era cosa del pasado, detalla una nota de la agencia EFE.

En casas convertidas en aulas, voluntarios como Graciela Serrano dedican su tiempo a enseñar a mujeres y hombres que nunca terminaron la primaria. “Mi deseo es que ellos continúen”, expresó Serrano, convencida de que el aprendizaje no tiene edad. Para muchos, el objetivo es concreto: alcanzar el sexto grado y, con ello, obtener herramientas que en su juventud les fueron negadas.

El caso de Marcia Guerra, de 73 años y citado por EFE, ilustra este cambio. Cuando era niña, Marcia asistía a la escuela, pero la enfermedad de su madre la obligó a dejarla y regresar al campo. Décadas después, Marcia se sienta junto a sus compañeras, aprendiendo a leer sílabas compuestas y practicando la escritura. “Mi motor ahorita es que quiero llegar al sexto grado”, confió durante una pausa de su clase de tercer grado.

El impulso detrás del regreso a clases en la vejez

Para personas como Marcia y sus compañeras, volver a estudiar en la vejez se presenta como una forma de recuperar el tiempo perdido. La motivación principal es concluir la primaria y, en muchos casos, poder ayudar a los nietos o leer la biblia sin intermediarios. El programa, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), comenzó en septiembre de 2025 y se dirige a adultos que no tuvieron acceso a la escolarización formal.

Quienes se benefician de este plan, en su mayoría mujeres, fueron alfabetizados en etapas previas y ahora buscan un título que les permita mayor autonomía. La directora nacional de alfabetización del Mides, Marijulia Barría, mencionó que muchos adultos mayores se preguntan si aún tiene sentido estudiar a su edad. Los facilitadores del programa ofrecen argumentos para convencerlos de que nunca es tarde para aprender.

El programa Mi Nueva Meta ofrece clases personalizadas en entornos privados, lo que facilita la participación de adultos mayores que sienten vergüenza de asistir a una escuela tradicional. Barría señaló: “A la gente mayor no le agrada este tema de ir con el cuadernito a la escuela”, por lo que transformar una casa en ambiente de estudio logra que los estudiantes se sientan cómodos y seguros.

El papel de la pobreza y el machismo en el abandono escolar

Las historias de quienes retornan a las aulas están marcadas por la pobreza y las desigualdades de género. Muchas mujeres, como Nilsa Mendoza de 62 años, dejaron la escuela para trabajar o cuidar de sus familias. “Quiero sacar mi sexto grado, como dijo mi compañera, para ver si nos ayudan o cómo puede hacer uno para salir adelante”, contó Mendoza. Sus hijos adultos la animan, orgullosos de verla cumplir una meta postergada.

El fenómeno de la feminización del abandono escolar se observa en los datos del programa: la mayoría de las personas inscritas son mujeres de la tercera edad. Según Barría, esto ocurre porque, en situaciones de escasos recursos, las familias priorizaban la educación de los niños varones y relegaban a las niñas a labores domésticas.

La discriminación de género y el machismo determinaron la interrupción de la educación formal femenina. Actualmente, muchas de esas mujeres buscan reescribir su historia y demostrar que la educación no tiene fecha de caducidad.

Docentes voluntarios y entornos de aprendizaje seguros

El rol de los voluntarios resulta central en el desarrollo de este programa. Graciela Serrano, de 65 años, imparte clases tanto a mujeres de tercer grado como a adultos que apenas comienzan a leer y escribir. Su casa se ha transformado en un espacio de aprendizaje donde la paciencia y la empatía son esenciales.

Serrano reconoce que enseñar a adultos mayores exige delicadeza y perseverancia. “Estoy emocionada porque esto para mí de verdad es muy grande, muy bonito, poder apoyar y ayudar al que lo necesita”, manifestó. La satisfacción de ver el progreso de sus estudiantes, quienes ya leen y escriben con mayor fluidez, es el mayor incentivo.

El esfuerzo por crear ambientes seguros y privados responde a la necesidad de romper la vergüenza y el estigma que enfrentan muchos adultos al retomar estudios. De esta forma, la educación se convierte en una herramienta de dignidad y superación personal.

El impacto del programa Mi Nueva Meta en la sociedad panameña

Actualmente, el programa beneficia a poco más de cien personas, en su mayoría mujeres mayores. El objetivo es ampliar el alcance y demostrar que la educación puede transformar vidas en cualquier etapa. El Ministerio de Desarrollo Social espera que más adultos se sumen, motivados por el deseo de superarse y apoyar a las nuevas generaciones.

El caso de Marcia Guerra y sus compañeras evidencia el potencial de estos programas para cerrar brechas históricas. Haber dejado la escuela no fue una elección, sino una necesidad impuesta por la pobreza y las costumbres de otras épocas. Ahora, la posibilidad de aprender y alcanzar el sexto grado representa un acto de justicia personal y colectiva.

Para quienes preguntan si ya es tarde para estudiar, la respuesta es clara según el programa: nunca es tarde para aprender. Con el apoyo de docentes voluntarios y el compromiso de los propios estudiantes, la educación en la tercera edad genera alegría y esperanza en muchas familias panameñas.

Con información de EFE.