Panamá

Mujeres valientes, aulas improvisadas y sueños pospuestos: el programa que transforma la vejez panameña a través del aprendizaje

Historias de superación y justicia social recorren casas convertidas en escuelas. Voluntarias motivadas abren nuevas rutas a quienes pensaron que el aprendizaje ya no era una opción

Guardar
La voluntaria Graciela Serrano (i),
La voluntaria Graciela Serrano (i), de 65 años dicta clases a una mujer adulta mayor en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Carlos Lemos

Las consecuencias de abandonar la escuela durante la infancia persisten durante décadas, pero en Panamá, un grupo de personas mayores ha encontrado una nueva oportunidad educativa. El programa público Mi Nueva Meta busca que los adultos terminen la primaria, abriendo la puerta a quienes creían que aprender era cosa del pasado, detalla una nota de la agencia EFE.

En casas convertidas en aulas, voluntarios como Graciela Serrano dedican su tiempo a enseñar a mujeres y hombres que nunca terminaron la primaria. “Mi deseo es que ellos continúen”, expresó Serrano, convencida de que el aprendizaje no tiene edad. Para muchos, el objetivo es concreto: alcanzar el sexto grado y, con ello, obtener herramientas que en su juventud les fueron negadas.

El caso de Marcia Guerra, de 73 años y citado por EFE, ilustra este cambio. Cuando era niña, Marcia asistía a la escuela, pero la enfermedad de su madre la obligó a dejarla y regresar al campo. Décadas después, Marcia se sienta junto a sus compañeras, aprendiendo a leer sílabas compuestas y practicando la escritura. “Mi motor ahorita es que quiero llegar al sexto grado”, confió durante una pausa de su clase de tercer grado.

El impulso detrás del regreso a clases en la vejez

Para personas como Marcia y sus compañeras, volver a estudiar en la vejez se presenta como una forma de recuperar el tiempo perdido. La motivación principal es concluir la primaria y, en muchos casos, poder ayudar a los nietos o leer la biblia sin intermediarios. El programa, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), comenzó en septiembre de 2025 y se dirige a adultos que no tuvieron acceso a la escolarización formal.

Quienes se benefician de este plan, en su mayoría mujeres, fueron alfabetizados en etapas previas y ahora buscan un título que les permita mayor autonomía. La directora nacional de alfabetización del Mides, Marijulia Barría, mencionó que muchos adultos mayores se preguntan si aún tiene sentido estudiar a su edad. Los facilitadores del programa ofrecen argumentos para convencerlos de que nunca es tarde para aprender.

AME1158. CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ),
AME1158. CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 07/03/2026.- La voluntaria Graciela Serrano (i), de 65 años dicta clases a una mujer adulta mayor este jueves, en Ciudad de Panamá (Panamá). "Mi deseo es que ellos continúen" y completen el sexto grado, "estoy emocionada porque esto para mí de verdad es muy grande, muy bonito, poder apoyar y ayudar al que lo necesita, y como usted vio, mis estudiantes están contentos", afirma Serrano EFE/ Carlos Lemos

El programa Mi Nueva Meta ofrece clases personalizadas en entornos privados, lo que facilita la participación de adultos mayores que sienten vergüenza de asistir a una escuela tradicional. Barría señaló: “A la gente mayor no le agrada este tema de ir con el cuadernito a la escuela”, por lo que transformar una casa en ambiente de estudio logra que los estudiantes se sientan cómodos y seguros.

El papel de la pobreza y el machismo en el abandono escolar

Las historias de quienes retornan a las aulas están marcadas por la pobreza y las desigualdades de género. Muchas mujeres, como Nilsa Mendoza de 62 años, dejaron la escuela para trabajar o cuidar de sus familias. “Quiero sacar mi sexto grado, como dijo mi compañera, para ver si nos ayudan o cómo puede hacer uno para salir adelante”, contó Mendoza. Sus hijos adultos la animan, orgullosos de verla cumplir una meta postergada.

El fenómeno de la feminización del abandono escolar se observa en los datos del programa: la mayoría de las personas inscritas son mujeres de la tercera edad. Según Barría, esto ocurre porque, en situaciones de escasos recursos, las familias priorizaban la educación de los niños varones y relegaban a las niñas a labores domésticas.

La discriminación de género y el machismo determinaron la interrupción de la educación formal femenina. Actualmente, muchas de esas mujeres buscan reescribir su historia y demostrar que la educación no tiene fecha de caducidad.

Docentes voluntarios y entornos de aprendizaje seguros

El rol de los voluntarios resulta central en el desarrollo de este programa. Graciela Serrano, de 65 años, imparte clases tanto a mujeres de tercer grado como a adultos que apenas comienzan a leer y escribir. Su casa se ha transformado en un espacio de aprendizaje donde la paciencia y la empatía son esenciales.

Serrano reconoce que enseñar a adultos mayores exige delicadeza y perseverancia. “Estoy emocionada porque esto para mí de verdad es muy grande, muy bonito, poder apoyar y ayudar al que lo necesita”, manifestó. La satisfacción de ver el progreso de sus estudiantes, quienes ya leen y escriben con mayor fluidez, es el mayor incentivo.

El esfuerzo por crear ambientes seguros y privados responde a la necesidad de romper la vergüenza y el estigma que enfrentan muchos adultos al retomar estudios. De esta forma, la educación se convierte en una herramienta de dignidad y superación personal.

AME1157. CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ),
AME1157. CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 07/03/2026.- Una mujer lee una cartilla de aprendizaje este jueves, en Ciudad de Panamá (Panamá). El programa "Mi Nueva Meta" del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) comenzó en septiembre de 2025 y tiene el objetivo de que los adultos no escolarizados, muchos de ellos alfabetizados a través de otro programa, culminen la primaria, explica a EFE la directora Nacional de Alfabetización de esta cartera, Marijulia Barría. EFE/ Carlos Lemos

El impacto del programa Mi Nueva Meta en la sociedad panameña

Actualmente, el programa beneficia a poco más de cien personas, en su mayoría mujeres mayores. El objetivo es ampliar el alcance y demostrar que la educación puede transformar vidas en cualquier etapa. El Ministerio de Desarrollo Social espera que más adultos se sumen, motivados por el deseo de superarse y apoyar a las nuevas generaciones.

El caso de Marcia Guerra y sus compañeras evidencia el potencial de estos programas para cerrar brechas históricas. Haber dejado la escuela no fue una elección, sino una necesidad impuesta por la pobreza y las costumbres de otras épocas. Ahora, la posibilidad de aprender y alcanzar el sexto grado representa un acto de justicia personal y colectiva.

Para quienes preguntan si ya es tarde para estudiar, la respuesta es clara según el programa: nunca es tarde para aprender. Con el apoyo de docentes voluntarios y el compromiso de los propios estudiantes, la educación en la tercera edad genera alegría y esperanza en muchas familias panameñas.

Con información de EFE.

Temas Relacionados

Mi Nueva MetaPanamáMinisterio de Desarrollo SocialAlfabetización de AdultosAbandono EscolarIgualdad de Género

Últimas Noticias

El presidente Bukele recibe inusual solicitud de periodista español durante cumbre en Miami

Un comunicador español abordó al mandatario salvadoreño durante un encuentro internacional de seguridad, pidiéndole apoyo frente al gobierno de Pedro Sánchez en España, de acuerdo con un video difundidas en redes sociales

El presidente Bukele recibe inusual

La policía guatemalteca captura a dos presuntos agresores sexuales en Quiché

Las autoridades detuvieron a dos hermanos acusados de atacar a cuatro adolescentes a la salida de clases en Nebaj, reflejando la persistencia de la violencia sexual en comunidades rurales de Guatemala.

La policía guatemalteca captura a

De El Salvador a Milano: El día que un pandillero le disparó, David Chávez lo encaminó a los Juegos de Invierno

El 7 de enero de 2015, la vida de David Chávez se detuvo momentáneamente por un disparo en la espalda. Tenía 14 años y solo ayudaba a su familia a mover unos muebles cuando la violencia intentó arrebatarle el futuro

De El Salvador a Milano:

Kristi Noem presenta el Escudo de las Américas como alianza para defender la soberanía y la seguridad regional

La cumbre realizada en Florida reunió a autoridades de varios países para formalizar una alianza orientada a robustecer la defensa fronteriza, enfrentar el crimen trasnacional y promover iniciativas de desarrollo entre los gobiernos participantes.

Kristi Noem presenta el Escudo

Honduras: Asfura aboga por una agenda común de seguridad y política en el foro “Escudo de las Américas”

El mandatario hondureño calificó el encuentro en Florida como “clave” para definir el rumbo de la cooperación regional, priorizando la atracción de inversiones y el fortalecimiento de las estrategias de seguridad junto a otros diez líderes del continente

Honduras: Asfura aboga por una

TECNO

Qué significan los errores de

Qué significan los errores de Netflix R40, R12 o R25-1 en la pantalla de tu dispositivo

Así es Pomelli, la IA de Google para creadores de contenido y pequeñas empresas

Nintendo celebra el Día de Mario con ofertas en estos juegos por tiempo limitado

APK Xuper TV: el término que jamás debes buscar en Google o tu información estará en peligro

Este juego de Steam puede ser tuyo gratis y para siempre: solo tienes hasta el 9 de marzo

ENTRETENIMIENTO

Jennifer Lopez estuvo a punto

Jennifer Lopez estuvo a punto de renunciar a todo tras su divorcio de Marc Anthony hace más de una década

El exesposo de Britney Spears, Kevin Federline, reacciona a su arresto por manejar bajo la influencia del alcohol

El lado menos conocido de Tombstone: así vivió Kurt Russell los conflictos que marcaron el rodaje

Lady Gaga da pistas sobre la fecha de su boda con Michael Polansky

Por qué Diane Kruger no permite que su hija, Nova utilice redes sociales

MUNDO

Mapas y números de la

Mapas y números de la primera semana de guerra en Medio Oriente

El presidente Bukele recibe inusual solicitud de periodista español durante cumbre en Miami

Al menos 12 muertos y un edificio residencial destruido tras nuevos bombardeos rusos en Kharkiv

Estados Unidos e Israel atacaron un depósito de petróleo en Teherán

El presidente de Irán pidió disculpas a los países vecinos por los ataques y desató una crisis interna en el régimen