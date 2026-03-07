Panamá

Ante el aumento del conflicto en el Medio Oriente la Autoridad Marítima llama a redoblar la seguridad en los buques de bandera panameña

Las áreas cercanas son estratégicas para el tránsito marítimo global, pues por ellas circula una parte importante del suministro energético y del comercio mundial de mercancías.

FOTO DE ARCHIVO. Barcos en el estrecho de Ormuz durante el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, visto desde Musandam, Omán. REUTERS/Amr Alfiky

El conflicto bélico en el Medio Oriente no cesa, situación que pone en jaque a las embarcaciones que transitan por el estrecho de Ormuz y los golfos Pérsico y Omán, razón por la cual las autoridades marítimas panameñas han alertado a los buques que llevan su bandera a redoblar la vigilancia y a elevar los niveles de protección internacional.

La entidad le recomienda a los capitanes, armadores y operadores de buques evaluar cuidadosamente las rutas de navegación, para tratar de evitar el tránsito por zonas consideradas de alto riesgo.

Las áreas cercanas al conflicto son estratégicas para el tránsito marítimo global, sostiene la entidad marítima en un comunicado, pues por ellas circula una parte importante del suministro energético y del comercio mundial de mercancías.

Ubicado entre Irán y Omán, el estrecho de Ormuz conecta con los golfos Pérsico y de Omán, al igual que con el mar Arábigo y el océano Índico.

Parte de su importancia radica en que por ese estrecho transita el petróleo que va hacia los países de Europa, Asia y América, procedente de Irak, Emiratos Árabes, Kuwait y Arabia Saudita.

Esta semana la Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que tenía el "control total" del Estrecho de Ormuz.

Cualquier perturbación del tráfico en este corredor estratégico puede tener consecuencias inmediatas en los mercados energéticos mundiales, según el portal de la Organización de Naciones Unidas.

El miércoles, el ejército ideológico de Irán, Los Guardianes de la Revolución, aseguró estar en “control total” del estrecho de Ormuz.

Arsenio Domínguez, jefe de la Organización Marítima Mundial (OMI), se mostró esta semana preocupado por la seguridad de unos 20,000 marineros y 15,000 pasajeros de cruceros presentes en el Golfo.

“Los incidentes que afectan a la navegación no constituyen solo un problema económico, son también una cuestión humanitaria”, sostuvo, al tiempo que recordó que los ataques contra marineros civiles “nunca están justificados”.

Mientras, desde la entidad marítima panameña se indicó que la advertencia dada a las embarcaciones que portan su bandera forma parte del monitoreo permanente que mantiene, sobre los riesgos que pueden afectar la seguridad de la navegación y el comercio marítimo internacional.

8,728 embarcaciones navegan por el mundo bajo la bandera panameña. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

El Plan de Seguridad del Buque se basa en principios y objetivos generales que incluyen la evaluación de todos los riesgos identificados para los buques, el personal y el medio ambiente de una compañía y el establecimiento de las salvaguardias adecuadas, indica la OMI.

Panamá mantiene un registro de 8,728 buques abanderados, y la Autoridad Marítima está llamada a garantizar la adecuada prestación de servicios a los buques de la marina mercante en conformidad con la legislación vigente.

La entidad vela por el estricto cumplimiento de las normas legales de navegabilidad, seguridad, protección y prevención de la contaminación del medioambiente marino por naves panameñas, donde quiera que se encuentren y de las naves de registro internacional que se encuentren en aguas panameñas.

