Turismo en Panamá mantiene expansión con más de 3 millones de visitantes en 2025

El flujo de viajeros aumentó 8.2% durante 2025, mientras el gasto turístico creció 9.7%, consolidando al sector como uno de los motores de la economía panameña.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen
El Aeropuerto Internacional de Tocumen recibió 2,244,078 visitantes internacionales en 2025, consolidando su papel como principal puerta de entrada turística al país. EFE

El sector turístico de Panamá cerró 2025 con un crecimiento sostenido en la llegada de visitantes internacionales y en los ingresos generados por la actividad, consolidándose como uno de los motores de la economía del país.

De acuerdo con los datos oficiales, Panamá registró 3,004,266 visitantes internacionales entre enero y diciembre de 2025, lo que representa un aumento de 8.2% en comparación con el mismo período de 2024.

Este resultado refleja la recuperación progresiva del turismo y el fortalecimiento de la conectividad aérea y marítima, así como el posicionamiento del país como plataforma regional para viajes de negocios, convenciones y turismo vacacional.

El impacto económico del turismo también mostró una evolución positiva durante el período analizado. Los ingresos turísticos alcanzaron los $6,583.0 millones, cifra que no incluye el transporte internacional, y que representa un crecimiento de 9.7% frente al año anterior.

Este desempeño confirma el papel estratégico del turismo dentro de la economía panameña, no solo por el volumen de visitantes que ingresan al país, sino también por la capacidad del sector de generar divisas, dinamizar el comercio, impulsar la actividad hotelera y estimular múltiples servicios vinculados al visitante internacional.

Los puertos de cruceros del
Los puertos de cruceros del país recibieron 344,408 cruceristas en 2025, con un crecimiento de 11.5% respecto al año anterior. AP

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, principal puerta de entrada al país y centro de conexión aérea regional, concentró la mayor parte del flujo turístico. Durante 2025 ingresaron por Tocumen 2,244,078 visitantes, lo que representa un incremento de 10% respecto al año anterior.

Este resultado reafirma el papel de Panamá como hub logístico y de conectividad en el continente, aprovechando su ubicación estratégica y la red de rutas internacionales que conectan al país con América del Norte, América del Sur, Europa y otras regiones del mundo.

El turismo de cruceros también registró un crecimiento importante durante el año. Los puertos panameños recibieron 344,408 cruceristas, lo que representa un aumento de 11.5% en comparación con el mismo período de 2024.

Paralelamente, el flujo de visitantes por vía terrestre mostró un comportamiento más moderado, especialmente en la frontera de Paso Canoas, donde se contabilizaron 106,006 visitantes, cifra que refleja un crecimiento de 2.9%. Estos movimientos evidencian la diversificación de los canales de ingreso al país y la consolidación de Panamá como destino accesible por distintas rutas de transporte.

Otro indicador relevante del desempeño turístico es el número de turistas que permanecen en el país por al menos una noche. En 2025 se contabilizaron 2,330,677 turistas que pernoctaron en Panamá, lo que representa un crecimiento de 11% en comparación con el año anterior.

Los ingresos turísticos alcanzaron $6,583
Los ingresos turísticos alcanzaron $6,583 millones durante 2025, reflejando un aumento de 9.7% en comparación con 2024. EFE/Bienvenido Velasco

Este dato es considerado clave para la industria, ya que los visitantes que se hospedan en el país generan mayor gasto en hoteles, restaurantes, transporte, compras y actividades recreativas, ampliando así la derrama económica que deja el turismo dentro de la economía nacional.

Las estadísticas del sector también reflejan una amplia diversidad de mercados emisores de turistas. El análisis por regiones indica que América del Sur lideró el flujo internacional con más del 36% de participación, seguida por América del Norte con cerca del 27.9%, Europa con 13.8%, América Central con 11.6%, las Antillas con 5.1% y Asia con 4.7%.

Esta distribución muestra una diversificación geográfica de los visitantes que llegan al país, lo que contribuye a reducir la dependencia de un solo mercado y fortalece la estabilidad del sector turístico panameño.

Dentro de América del Norte, el crecimiento del flujo turístico alcanzó 10% durante el período analizado, con Estados Unidos como el principal mercado emisor.

Le siguieron México y Canadá, consolidando así la relevancia del mercado estadounidense en la demanda turística hacia el país. Estos resultados también reflejan la influencia de la conectividad aérea directa, los viajes corporativos y el turismo de negocios, que continúan impulsando el flujo de visitantes desde esa región.

Estados Unidos fue el principal
Estados Unidos fue el principal mercado emisor de turistas hacia Panamá durante el año 2025. AP

En el caso de Europa, las llegadas registraron un crecimiento superior de 7%, con España como principal mercado emisor. Otros mercados europeos con presencia constante fueron Francia, Italia, Alemania, Holanda y el Reino Unido, destinos que aportan turismo de larga distancia interesado en cultura, biodiversidad, compras y experiencias urbanas.

Este segmento se caracteriza por estadías más largas y un gasto promedio superior, factores que incrementan el impacto económico del turismo internacional en Panamá.

Los indicadores de comportamiento del visitante también reflejan el dinamismo del sector durante 2025. El tiempo promedio de estadía se situó en 8 días, mientras que el gasto promedio por viaje alcanzó los $2,249, con un gasto diario cercano a $281 por visitante.

Estos datos evidencian un nivel de consumo turístico significativo, particularmente en servicios de hospedaje, gastronomía, transporte, compras y actividades recreativas, que continúan fortaleciendo la cadena de valor del turismo en el país.

La administradora de la Autoridad
La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León, afirmó que superar los 3 millones de visitantes confirma el fortalecimiento del país como destino competitivo en la región. Cortesía ATP

En paralelo, el monitoreo realizado al sector hotelero indica que la ocupación promedio se situó entre 56.6% y 57.9% durante el período de enero a diciembre de 2025.

Este nivel de ocupación refleja una recuperación gradual de la actividad hotelera, impulsada por la llegada de visitantes internacionales, el turismo de congresos y convenciones, y los eventos corporativos y culturales que se realizan en el país.

Estos factores han contribuido a mantener una dinámica positiva en la industria turística panameña, que continúa consolidándose como un componente clave del crecimiento económico nacional.

El canciller iraní aseguró que el régimen está preparado para resistir una invasión de Estados Unidos: “Los estamos esperando”