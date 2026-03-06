Panamá roza los mil casos de dengue en la semana 6 del año

La Región Metropolitana concentra la mayor cantidad de contagios con 267 casos acumulados, seguida por San Miguelito y Bocas del Toro. EFE

El dengue mantiene una tendencia al alza en Panamá durante las primeras semanas de 2026, con un incremento en los casos graves, aunque las defunciones se mantienen estables, según los reportes epidemiológicos más recientes del sistema de vigilancia sanitaria del país.

De acuerdo con los informes correspondientes a las semanas epidemiológicas 5 y 6 del año, el número acumulado de casos pasó de 822 a 992 contagios en apenas una semana, lo que refleja una aceleración en la transmisión del virus en varias regiones del país. La mayoría de los casos corresponden a dengue sin signos de alarma, pero las autoridades sanitarias han puesto especial atención en el aumento de las formas más severas de la enfermedad.

En la semana epidemiológica 5, el país registraba 727 casos sin signos de alarma, 92 con signos de alarma y 3 casos de dengue grave. Sin embargo, para la semana 6, la cifra de contagios sin signos de alarma subió a 878, los casos con signos de alarma a 110 y los casos graves aumentaron a 4, lo que refleja un incremento progresivo en las formas clínicas más complejas del virus.

A pesar del aumento de contagios y de la aparición de más casos severos, las defunciones se mantienen en dos a nivel nacional, lo que indica que, hasta el momento, el sistema de salud ha logrado contener el impacto más crítico de la enfermedad mediante hospitalización oportuna y seguimiento epidemiológico.

El mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, se reproduce en recipientes con agua acumulada dentro y alrededor de las viviendas. EFE

El informe también muestra un incremento en el número de pacientes hospitalizados, que pasó de 97 personas en la semana 5 a 117 en la semana 6, lo que evidencia una mayor presión sobre los servicios hospitalarios vinculados al manejo de enfermedades transmitidas por mosquitos.

Las estadísticas indican que la Región Metropolitana continúa concentrando la mayor cantidad de casos, con 267 contagios acumulados, seguida por San Miguelito con 106, Bocas del Toro con 105, Colón también con 105 y Panamá Oeste con 97 casos. Otras regiones con presencia significativa de la enfermedad incluyen Panamá Este, Herrera y Chiriquí, mientras que provincias como Coclé, Veraguas y Los Santos reportan cifras más bajas.

A nivel local, los datos epidemiológicos muestran que varios corregimientos del área metropolitana concentran focos importantes de transmisión, entre ellos 24 de Diciembre, Tocumen, Belisario Frías, Las Garzas y Veracruz, zonas donde históricamente se han detectado condiciones favorables para la reproducción del mosquito Aedes aegypti, principal vector del dengue.

El análisis por grupos de edad revela que los adultos entre 25 y 49 años concentran la mayor cantidad de contagios, representando más de un tercio del total de casos reportados. No obstante, las tasas de incidencia más altas se registran en el grupo de 15 a 19 años, lo que indica que los adolescentes presentan mayor riesgo proporcional de infección.

Los adultos entre 25 y 49 años concentran la mayor cantidad de contagios, aunque la incidencia más alta se registra entre adolescentes de 15 a 19 años. Cortesía Minsa

Entre los síntomas más comunes del dengue se encuentran fiebre alta, dolor de cabeza intenso, malestar general, dolores musculares y dolor detrás de los ojos. Las autoridades sanitarias recomiendan evitar la automedicación y acudir a un centro de salud ante la presencia de síntomas, especialmente si aparecen signos de alarma como dolor abdominal persistente, vómitos frecuentes o sangrados.

Frente al aumento de casos, el Ministerio de Salud mantiene operativos de control de vectores y campañas de eliminación de criaderos, recordando que el mosquito transmisor se reproduce principalmente en recipientes con agua acumulada dentro o alrededor de las viviendas. Entre las principales recomendaciones se encuentran eliminar envases en desuso, tapar los depósitos de agua y mantener limpios patios y alrededores de las casas.

La situación de Panamá se produce en medio de un repunte del dengue en varios países de América Latina durante 2026, impulsado por factores como temperaturas más altas, lluvias irregulares y expansión urbana sin suficiente control sanitario. Países como Brasil, Perú, Colombia y México también han reportado aumentos en los casos durante el inicio del año, lo que ha llevado a las autoridades regionales a reforzar las estrategias de vigilancia epidemiológica.

Los especialistas en salud pública advierten que la combinación de clima tropical, movilidad poblacional y presencia del mosquito vector mantiene al dengue como una de las principales amenazas sanitarias en la región, por lo que la eliminación de criaderos y la detección temprana de casos continúan siendo las herramientas más efectivas para reducir el impacto de la enfermedad.