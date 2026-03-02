Capturan en Panamá a alias “Pantera”, vinculado al Clan del Golfo

En el vehículo inspeccionado se decomisaron dos paquetes con presunta sustancia ilícita, tres celulares y dinero en efectivo. Tomada de Instagram

Panamá detuvo en el distrito de Chepo a alias “Pantera”, señalado como presunto integrante del Clan del Golfo, junto a otras dos personas, en un operativo desarrollado en el sector de Las Margaritas, al este de la capital.

La captura se produjo durante la inspección de un vehículo tipo taxi, donde unidades de la Dirección Antinarcóticos, el Senafront y la Policía Nacional ubicaron dos paquetes rectangulares con presunta sustancia ilícita, tres teléfonos celulares, dinero en efectivo y el automóvil utilizado para el traslado.

Con esta acción, las autoridades aprehendieron a tres ciudadanos panameños, quienes fueron puestos a órdenes del Ministerio Público para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

El caso ha generado atención debido a la presunta vinculación del detenido con el Clan del Golfo, organización criminal de origen colombiano señalada por actividades de narcotráfico y redes logísticas en varios países de la región.

El Plan Firmeza dejó un acumulado de 526 personas aprehendidas en los últimos días de febrero y el primero de marzo. Tomado de la Policía Nacional

La captura ocurre en medio de una intensificación de operativos bajo el denominado Plan Firmeza, que durante los últimos días de febrero y el primero de marzo dejó un acumulado de 526 personas aprehendidas en todo el país, según los reportes oficiales divulgados por la Policía Nacional.

El recuento consolidado refleja que en ese período fueron detenidas personas por distintos motivos: capturas por oficios judiciales pendientes, casos en flagrancia, faltas administrativas y hechos relacionados con microtráfico.

Además de las aprehensiones, se realizaron decenas de diligencias de allanamiento y se decomisaron armas de fuego, municiones y sustancias ilícitas.

Durante las jornadas operativas también se recuperaron varios vehículos vinculados a investigaciones y se reforzaron los controles de tránsito.

Las autoridades colocaron más de 3,000 boletas de tránsito en tres días, incluyendo sanciones por exceso de velocidad y embriaguez comprobada. Archivo

En ese mismo período se colocaron más de 3,000 boletas por infracciones, destacando sanciones por exceso de velocidad, conducción bajo efectos del alcohol, licencias vencidas y uso del celular mientras se manejaba. Decenas de vehículos fueron removidos mediante grúas por diversas causas.

El volumen de aprehensiones en apenas tres días refleja un despliegue sostenido de unidades policiales en distintos puntos del territorio nacional, incluyendo sectores considerados estratégicos por su cercanía a rutas utilizadas para el traslado de sustancias ilícitas.

En el caso específico de Chepo, la operación que culminó con la captura de alias “Pantera” se enmarca dentro de inspecciones focalizadas en el área este del país, donde las autoridades han señalado que buscan frenar la movilidad de estructuras criminales y redes de distribución.

Aunque el proceso judicial apenas inicia, la detención del presunto integrante del Clan del Golfo adquiere relevancia en el contexto regional, donde Panamá es identificado como un punto de tránsito para organizaciones dedicadas al narcotráfico debido a su posición geográfica y conectividad logística.

Las autoridades han reiterado que los operativos continuarán en los próximos días y que el Plan Firmeza se mantendrá activo con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana, desarticular redes delictivas y ejecutar órdenes judiciales pendientes.

Durante los operativos también se realizaron decenas de allanamientos y se incautaron armas de fuego, municiones y vehículos. crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), es considerado una de las organizaciones criminales más poderosas de ese país y ha sido señalado por autoridades internacionales por su participación en el tráfico de cocaína hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Su estructura opera mediante redes flexibles que tercerizan transporte, almacenamiento y custodia de cargamentos, lo que le permite mantener presencia indirecta en países utilizados como corredores logísticos.

En Panamá, las autoridades han advertido en distintos informes sobre intentos de estructuras vinculadas al narcotráfico de establecer enlaces para facilitar el tránsito de sustancias ilícitas, aprovechando la conectividad marítima, aérea y terrestre del país.

Aunque no siempre se confirma la instalación permanente de estas organizaciones, sí se han documentado capturas de individuos señalados como enlaces logísticos o coordinadores operativos.

Especialistas en seguridad sostienen que este tipo de detenciones cobra relevancia no solo por el perfil del sospechoso, sino por el mensaje institucional de control territorial.

La estrategia, explican, apunta a evitar que Panamá se consolide como punto fijo de operaciones para grupos transnacionales, reforzando la vigilancia en distritos estratégicos como Chepo, que conecta con rutas hacia el interior del país y zonas costeras.