Presidente del Senado español destaca a Panamá como socio estratégico regional

Pedro Rollán Ojeda, presidente del Senado de España, subrayó el papel de la diplomacia parlamentaria como herramienta para fortalecer la cooperación bilateral. Tomada de la Asamblea Nacional

La visita oficial del presidente del Senado de España, Pedro Rollán Ojeda, a la Asamblea Nacional de Panamá estuvo marcada por un mensaje centrado en la cooperación bilateral, la diplomacia parlamentaria y el fortalecimiento de la comunidad iberoamericana, en el marco de una sesión especial del Pleno Legislativo que reunió a autoridades panameñas y a una delegación oficial española.

Durante su intervención, Rollán agradeció la hospitalidad panameña y destacó el papel del embajador de España en Panamá, Guzmán Palacios, a quien reconoció como un puente permanente entre ambas naciones. El líder del Senado español subrayó que, pese a la distancia geográfica, Panamá y España mantienen una relación de unión basada en vínculos históricos, culturales y democráticos que continúan proyectándose hacia el futuro.

El presidente del Senado enfatizó que Panamá no es un país cualquiera para España, debido a los lazos históricos y a la evolución reciente de la relación bilateral. En ese sentido, señaló que ambos países han compartido principios democráticos, procesos de fortalecimiento institucional y etapas en las que la defensa de las libertades ha sido un objetivo común, lo que refuerza la afinidad política y social entre las dos naciones.

El dirigente español resaltó la importancia de la comunidad iberoamericana como actor estratégico en el escenario global. Tomada de la Asamblea Nacional

Uno de los ejes centrales de su discurso fue la diplomacia parlamentaria como herramienta clave para estrechar relaciones y promover iniciativas conjuntas, destacando que los parlamentos representan la voz directa de los ciudadanos y permiten compartir experiencias legislativas, buenas prácticas y mecanismos de cooperación institucional.

Rollán afirmó que este intercambio resulta fundamental para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y consolidar democracias más sólidas.

El dirigente español también hizo referencia al contexto internacional, describiendo un mundo cambiante en el que las relaciones entre socios estratégicos evolucionan, lo que obliga a fortalecer alianzas históricas y a consolidar nuevos espacios de cooperación.

El presidente del Senado español enfatizó el valor de la educación y el intercambio académico entre Panamá y España como motor de desarrollo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese marco, destacó que Panamá y España comparten elementos que trascienden el tiempo, como la lengua, la cultura, las tradiciones y la vocación de superación, factores que, a su juicio, constituyen la base de una relación duradera.

Asimismo, Rollán resaltó la importancia de la comunidad iberoamericana como actor estratégico en el escenario global, afirmando que los países de la región deben asumir un rol activo en la construcción de políticas comunes. En su mensaje, advirtió que en los nuevos tiempos es preferible ser actor y no espectador, subrayando la necesidad de fortalecer el multilateralismo y la cooperación regional para enfrentar desafíos globales.

El presidente del Senado también valoró el papel geoestratégico de Panamá, destacando que el país es capaz de conectar el Atlántico y el Pacífico y facilitar el tránsito del comercio mundial, lo que lo convierte en un socio relevante para España.

En ese contexto, reconoció la participación de empresas e ingenierías españolas en proyectos de infraestructura en Panamá, señalando que el intercambio de conocimientos ha sido enriquecedor para ambas partes.

En materia educativa, Rollán destacó que España es un destino de formación para jóvenes panameños, resaltando el valor del intercambio académico como herramienta de desarrollo y autorrealización. Según expresó, la educación constituye un pilar para fortalecer la relación bilateral y generar oportunidades que permitan a los estudiantes aplicar sus conocimientos en beneficio de sus comunidades.

La visita oficial incluyó un encuentro con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, y diputados de distintas bancadas. Tomada de la Asamblea Nacional

La delegación española que acompañó al presidente del Senado estuvo integrada por los senadores Javier Maroto Aranzábal y Concepción Andreu Rodríguez, las secretarias del Senado Eva Ortiz Vilella y María de los Ángeles Luna Morales, y personal técnico de las Cortes Generales, además del embajador Guzmán Palacios. Por parte de Panamá, la recepción estuvo encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, junto a diputados de distintas bancadas y autoridades legislativas.

El encuentro también permitió avanzar en la agenda interparlamentaria, en la que se abordaron temas vinculados a la organización del foro parlamentario previsto para octubre y la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Madrid en noviembre, eventos que, según Rollán, reflejan el compromiso de ambas naciones con el fortalecimiento del espacio iberoamericano.

En su mensaje final, el presidente del Senado subrayó que la visita debe entenderse como un primer paso para profundizar el diálogo institucional y la cooperación legislativa, reiterando la disposición de España a seguir trabajando junto a Panamá en iniciativas que generen beneficios concretos para sus ciudadanos. Asimismo, destacó la importancia de rendir cuentas a la ciudadanía sobre los resultados de estos encuentros y de consolidar mecanismos de seguimiento que permitan evaluar avances.

La Asamblea Nacional de Panamá, por su parte, reafirmó su compromiso de promover espacios de integración y colaboración interparlamentaria, destacando que la relación con España ha contribuido al desarrollo institucional y democrático del país. La sesión especial evidenció la intención de ambas naciones de consolidar una agenda común basada en cooperación, intercambio de experiencias y fortalecimiento de la comunidad iberoamericana.