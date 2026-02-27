Panamá exhibe oferta natural, urbana y gastronómica en feria turística clave de Latinoamérica

El stand panameño presentó experiencias inmersivas con realidad virtual 360° y espacios sensoriales para mostrar los principales atractivos del destino. Cortesía Promtur

Panamá participó en la Vitrina Turística de ANATO 2026, considerada una de las ferias de turismo más relevantes de América Latina, celebrada en Bogotá del 25 al 27 de febrero, donde la delegación oficial buscó consolidar la presencia del país en el mercado colombiano, principal emisor de visitantes sudamericanos hacia el destino.

La representación panameña estuvo integrada por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP),el Fondo de Promoción Internacional (Promtur) y 43 empresarios del sector, quienes sostuvieron encuentros comerciales con mayoristas, turoperadores, agencias de viajes y aliados estratégicos de Colombia, en una agenda orientada a fortalecer acuerdos de comercialización y ampliar la presencia del destino en portafolios regionales.

La participación ocurre en un contexto de crecimiento del flujo turístico. De acuerdo con el informe estadístico de la ATP, Panamá registró 2,659,122 visitantes entre enero y noviembre de 2025, lo que representa un aumento de 7.6% frente al mismo periodo de 2024.

La agenda en ANATO incluyó negociación de tarifas, campañas conjuntas y acuerdos de comercialización con actores del mercado colombiano. Cortesía de Promtur

El Aeropuerto Internacional de Tocumen se mantuvo como el principal punto de ingreso, con 2,020,691 visitantes en ese periodo, equivalente al 76% del total de llegadas, mientras que los puertos de cruceros aportaron 270,998 pasajeros, reflejando un incremento de 11.2% interanual.

En términos regionales, América del Sur representó el 36.5% del total de visitantes que ingresaron por vía aérea, consolidándose como el principal mercado internacional para el turismo panameño, seguido por América del Norte con 27.9% y Europa con 13.8%.

Dentro de Sudamérica, Colombia se posicionó como el mayor emisor de turistas hacia Panamá, con 308,071 visitantes entre enero y noviembre de 2025, cifra que reflejó un crecimiento de 10.4% respecto al año anterior y que confirma el peso estratégico del mercado colombiano para la industria turística panameña.

El informe también evidencia el impacto económico del turismo. En el periodo analizado, el ingreso de divisas alcanzó 5,981.4 millones, equivalente a un aumento de 9.3% frente a 2024, mientras que la ocupación hotelera se situó en 57.9%, según estimaciones preliminares del monitoreo a hoteles del país.

El gasto promedio por visitante se ubicó en 2,249 dólares por estadía, con una permanencia media cercana a ocho días, lo que refleja el aporte directo del turismo a sectores como hoteles, restaurantes, transporte y comercio.

En este contexto, la presencia en ANATO se planteó como una plataforma de negocios más allá de la promoción del destino. Durante la feria se negociaron tarifas, se estructuraron campañas conjuntas y se reforzaron acuerdos de comercialización con actores del mercado colombiano, buscando traducir la promoción en ventas efectivas a lo largo del año.

La oferta presentada por Panamá integró elementos de naturaleza, patrimonio histórico, gastronomía y turismo urbano, con énfasis en la conectividad aérea que facilita el flujo de viajeros entre ambos países mediante múltiples vuelos diarios.

El stand panameño incorporó experiencias inmersivas, incluyendo realidad virtual 360° y espacios sensoriales para mostrar los principales atractivos del país, en línea con tendencias de promoción turística orientadas a generar interacción directa con el visitante.

La participación en la feria buscó ampliar la presencia de Panamá en portafolios turísticos y fortalecer alianzas con agencias de viajes y operadores regionales. Cortesía Promtur

Las autoridades destacaron que el mercado colombiano presenta afinidad cultural, cercanía geográfica y alta conectividad, factores que favorecen el intercambio turístico y comercial, al tiempo que posicionan a Panamá como destino competitivo dentro del Caribe y América Latina.

La participación en ANATO se enmarca en la estrategia de posicionamiento internacional del país, en un escenario donde el turismo continúa mostrando señales de recuperación y crecimiento, impulsado por la diversificación de mercados y el fortalecimiento de alianzas regionales.