Panamá

La gasolina empuja un repunte de precios en marzo en Panamá

Un salto en el costo de los combustibles está detrás del mayor aumento mensual del índice, impactando desde el transporte hasta la mesa de las familias panameñas

Guardar
Escena urbana de Panamá con personas caminando frente a una gasolinera con precios elevados, buses "Diablo Rojo" y taxis amarillos. Un gráfico ascendente de precios se superpone.
Residentes panameños expresan preocupación por el aumento de los precios de la gasolina en una gasolinera, mientras los icónicos buses "Diablo Rojo" y taxis amarillos se ven afectados por la inflación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá experimentó en marzo de 2026 un aumento en su índice de precios al consumidor (IPC), situándose en 0.9 %, un salto frente al comportamiento de los meses anteriores. El incremento estuvo motivado especialmente por el encarecimiento de los combustibles y su impacto en el transporte, lo que promovió subidas de precios en distintos sectores de la economía. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec), el organismo oficial de estadísticas de Panamá, citados por la agencia de noticias EFE, estos aumentos se observaron en sectores económicos clave.

Este incremento mensual de 0.9 % contrasta con la variación de apenas 0.1 % registrada en febrero, según el análisis de Infobae basado en cifras oficiales de la Contraloría General. El aumento responde a factores tanto internos como externos, con una especial incidencia de la subida del precio de los combustibles. Según el informe citado por EFE, el segmento de transporte mostró un crecimiento de 3.5 % solo en marzo, favoreciendo el alza del IPC.

A nivel provincial, el Inec informó que en la provincia de Panamá, que incluye la capital, la inflación mensual fue de 0.6 %, mientras en el resto de zonas urbanas alcanzó 1 % en el mismo periodo, según EFE. Estas diferencias se deben en parte a las variaciones en la dependencia de servicios de transporte público, la estructura de la canasta familiar y particularidades económicas locales.

Personas compran productos en una agrotienda en Ciudad de Panamá (Panamá), en una fotografía de archivo. EFE/Carlos Lemos
Personas compran productos en una agrotienda en Ciudad de Panamá (Panamá), en una fotografía de archivo. EFE/Carlos Lemos

Disparidades regionales en la inflación panameña

Al analizar marzo, las subidas de precios han afectado sectores diversos de forma simultánea. El Inec explicó que, junto al transporte, hubo incrementos en vivienda, agua, electricidad y gas, así como en muebles, equipo doméstico y mantenimiento del hogar, con aumentos del 0.8 %. El sector de cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos aumentó 0.5 %. Por el contrario, algunas divisiones registraron retrocesos: prendas de vestir y calzado e información y comunicación mostraron una baja del 0.1 %.

Respecto al motor principal del alza, los combustibles tuvieron un incremento del 14.6 % dentro de la categoría de transporte, en particular en gasolina y diésel. Este alza repercute en el gasto de los hogares y, por su papel en la logística y la distribución, extiende las subidas a alimentos y servicios.

El comportamiento por sectores varió respecto a febrero. Ese mes, los incrementos más evidentes se dieron en servicios educativos (1.3 %), mientras rubros como alimentos y bebidas no alcohólicas presentaron un retroceso de 0.2 % como consecuencia de la reducción en precios de hortalizas y vegetales, y el transporte bajó 0.1 % por la disminución en tarifas aéreas. En marzo, la tendencia se revirtió: alimentos crecieron 0.3 %, debido sobre todo al encarecimiento de frutas y mariscos.

La estructura del aumento evidencia que, a diferencia de febrero, el alza de precios abarcó la mayoría de los sectores en marzo. Esta dinámica se explica por la suma de factores internos –como la volatilidad en el mercado de combustibles– y causas externas asociadas a los precios internacionales del petróleo, que suben ante la incertidumbre geopolítica en Medio Oriente.

FOTO DE ARCHIVO. Un manifestante sostiene una escoba durante una protesta para exigir que el gobierno intervenga para frenar la inflación, bajar los precios del combustible y los alimentos, en Ciudad de Panamá. REUTERS/Erick Marciscano
FOTO DE ARCHIVO. Un manifestante sostiene una escoba durante una protesta para exigir que el gobierno intervenga para frenar la inflación, bajar los precios del combustible y los alimentos, en Ciudad de Panamá. REUTERS/Erick Marciscano

Cambios anuales y contexto internacional

El Inec no detalló la tasa interanual a marzo. Sin embargo, la inflación en Panamá cerró 2025 con un acumulado de -0.2 %, y en 2024, con 0.7 %. Los años previos reflejan una oscilación: en 2023 el IPC anual fue de 1.5 % con una tasa interanual del 1.9 %, mientras en 2022 alcanzó 2.1 % y 2.9 % respectivamente.

El alza del IPC está asociada principalmente al aumento de los combustibles, que subieron 14.6 % en marzo y se trasladaron al sector transporte (3.5 %) y, a su vez, a bienes y servicios como alimentos, energía y logística. El crecimiento de precios fue más amplio que en meses pasados y, si los costos internacionales del petróleo continúan su trayectoria ascendente debido al conflicto en Medio Oriente, el IPC en los próximos meses podría seguir marcando incrementos, según el informe.

Temas Relacionados

Índice de Precios al ConsumidorPanamáInflaciónCombustibles

Últimas Noticias

Después de 30 años inauguran en la frontera de Panamá con Colombia un Centro de Salud Materno Infantil

Beneficiará a comunidades campesinas e indígenas de la comarca indígena Emberá-Wounaan

Después de 30 años inauguran en la frontera de Panamá con Colombia un Centro de Salud Materno Infantil

La vicepresidenta del Grupo Banco Mundial respalda el potencial turístico de El Salvador

Un diálogo reciente entre altos funcionarios enfatizó la relevancia de la industria turística como motor estratégico para fortalecer la economía local y promover nuevas inversiones en distintos sectores del país

La vicepresidenta del Grupo Banco Mundial respalda el potencial turístico de El Salvador

Costa Rica: El expresidente Carlos Alvarado afirma que la transición energética debe basarse en consenso

La relevancia de buscar el acuerdo ciudadano en los procesos de cambio energético fue uno de los puntos centrales expuestos por el exmandatario costarricense ante líderes y expertos reunidos en la cumbre sobre sostenibilidad en Quito

Costa Rica: El expresidente Carlos Alvarado afirma que la transición energética debe basarse en consenso

Universitarios toman y rayan edificio de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica tras ruptura de negociaciones del FEES

El conflicto universitario escaló tras la protesta de este miércoles, cuando las conversaciones sobre el financiamiento para 2027 culminaron sin acuerdo y la discusión del fondo pasó al Congreso, donde será debatida por una comisión clave

Universitarios toman y rayan edificio de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica tras ruptura de negociaciones del FEES

CSJ y Ministerio Público acuerdan fortalecer coordinación en justicia penal y amplían cooperación académica con la UNAH

Autoridades destacan que la articulación entre la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y la academia fortalecerá la administración de justicia en el país.

CSJ y Ministerio Público acuerdan fortalecer coordinación en justicia penal y amplían cooperación académica con la UNAH

TECNO

GOG regala un juego de terror gratis para todos los usuarios de PC

GOG regala un juego de terror gratis para todos los usuarios de PC

ChatGPT puede usar un lenguaje abusivo cuando es provocado constantemente por el usuario, revela estudio

¿Sospechas que hackearon tu celular? Estas 3 señales lo puede confirmar

Aplicaciones de inteligencia artificial para traducir conversaciones en tiempo real: guía práctica

Apple corrige error que permite extraer mensajes de chats eliminados de los iPhones

ENTRETENIMIENTO

El día que Brad Pitt viajó hasta Budapest para que su novia terminara con él

El día que Brad Pitt viajó hasta Budapest para que su novia terminara con él

El mayor arrepentimiento de Anne Hathaway durante el rodaje de ‘El diario de la princesa’

Esta es la fortuna de Anne Hathaway tras más de dos décadas de carrera en Hollywood

Vincent D’Onofrio y la condición que marcó Hombres de negro: “El aislamiento voluntario fortaleció mi confianza y la del equipo”

“Sentimos que solo tuvimos suerte una vez”, dice Elizabeth Banks sobre la presión tras el éxito en Hollywood

MUNDO

Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos en Líbano abandonar el país en vísperas de las negociaciones con Israel

Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos en Líbano abandonar el país en vísperas de las negociaciones con Israel

Gobierno de Panamá condena incautación de buque en el estrecho de Ormuz

Alemania redefine su defensa: nueva estrategia militar nacional ante la amenaza de Rusia

El Líbano pidió en Washington extender la tregua con Israel y detener las demoliciones en el sur

Rebeca Grynspan apuesta por “un papel constructivo” de la ONU en la búsqueda de la paz en Irán