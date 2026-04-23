La gasolina empuja un repunte de precios en marzo en Panamá

Residentes panameños expresan preocupación por el aumento de los precios de la gasolina en una gasolinera, mientras los icónicos buses "Diablo Rojo" y taxis amarillos se ven afectados por la inflación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá experimentó en marzo de 2026 un aumento en su índice de precios al consumidor (IPC), situándose en 0.9 %, un salto frente al comportamiento de los meses anteriores. El incremento estuvo motivado especialmente por el encarecimiento de los combustibles y su impacto en el transporte, lo que promovió subidas de precios en distintos sectores de la economía. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec), el organismo oficial de estadísticas de Panamá, citados por la agencia de noticias EFE, estos aumentos se observaron en sectores económicos clave.

Este incremento mensual de 0.9 % contrasta con la variación de apenas 0.1 % registrada en febrero, según el análisis de Infobae basado en cifras oficiales de la Contraloría General. El aumento responde a factores tanto internos como externos, con una especial incidencia de la subida del precio de los combustibles. Según el informe citado por EFE, el segmento de transporte mostró un crecimiento de 3.5 % solo en marzo, favoreciendo el alza del IPC.

A nivel provincial, el Inec informó que en la provincia de Panamá, que incluye la capital, la inflación mensual fue de 0.6 %, mientras en el resto de zonas urbanas alcanzó 1 % en el mismo periodo, según EFE. Estas diferencias se deben en parte a las variaciones en la dependencia de servicios de transporte público, la estructura de la canasta familiar y particularidades económicas locales.

Personas compran productos en una agrotienda en Ciudad de Panamá (Panamá), en una fotografía de archivo. EFE/Carlos Lemos

Disparidades regionales en la inflación panameña

Al analizar marzo, las subidas de precios han afectado sectores diversos de forma simultánea. El Inec explicó que, junto al transporte, hubo incrementos en vivienda, agua, electricidad y gas, así como en muebles, equipo doméstico y mantenimiento del hogar, con aumentos del 0.8 %. El sector de cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos aumentó 0.5 %. Por el contrario, algunas divisiones registraron retrocesos: prendas de vestir y calzado e información y comunicación mostraron una baja del 0.1 %.

Respecto al motor principal del alza, los combustibles tuvieron un incremento del 14.6 % dentro de la categoría de transporte, en particular en gasolina y diésel. Este alza repercute en el gasto de los hogares y, por su papel en la logística y la distribución, extiende las subidas a alimentos y servicios.

El comportamiento por sectores varió respecto a febrero. Ese mes, los incrementos más evidentes se dieron en servicios educativos (1.3 %), mientras rubros como alimentos y bebidas no alcohólicas presentaron un retroceso de 0.2 % como consecuencia de la reducción en precios de hortalizas y vegetales, y el transporte bajó 0.1 % por la disminución en tarifas aéreas. En marzo, la tendencia se revirtió: alimentos crecieron 0.3 %, debido sobre todo al encarecimiento de frutas y mariscos.

La estructura del aumento evidencia que, a diferencia de febrero, el alza de precios abarcó la mayoría de los sectores en marzo. Esta dinámica se explica por la suma de factores internos –como la volatilidad en el mercado de combustibles– y causas externas asociadas a los precios internacionales del petróleo, que suben ante la incertidumbre geopolítica en Medio Oriente.

FOTO DE ARCHIVO. Un manifestante sostiene una escoba durante una protesta para exigir que el gobierno intervenga para frenar la inflación, bajar los precios del combustible y los alimentos, en Ciudad de Panamá. REUTERS/Erick Marciscano

Cambios anuales y contexto internacional

El Inec no detalló la tasa interanual a marzo. Sin embargo, la inflación en Panamá cerró 2025 con un acumulado de -0.2 %, y en 2024, con 0.7 %. Los años previos reflejan una oscilación: en 2023 el IPC anual fue de 1.5 % con una tasa interanual del 1.9 %, mientras en 2022 alcanzó 2.1 % y 2.9 % respectivamente.

El alza del IPC está asociada principalmente al aumento de los combustibles, que subieron 14.6 % en marzo y se trasladaron al sector transporte (3.5 %) y, a su vez, a bienes y servicios como alimentos, energía y logística. El crecimiento de precios fue más amplio que en meses pasados y, si los costos internacionales del petróleo continúan su trayectoria ascendente debido al conflicto en Medio Oriente, el IPC en los próximos meses podría seguir marcando incrementos, según el informe.