Entretenimiento

El día que Brad Pitt viajó hasta Budapest para que su novia terminara con él

El actor relató que gastó la mayor parte de su dinero en un viaje a Hungría, donde su entonces pareja le comunicó el final de la relación

Guardar
Brad Pitt viajó miles de kilómetros para ver a su novia, pero todo terminó en una ruptura. (AP)
Brad Pitt viajó miles de kilómetros para ver a su novia, pero todo terminó en una ruptura. (AP)

Antes de consolidarse como una figura reconocida en la industria cinematográfica, Brad Pitt protagonizó un episodio personal que posteriormente ha relatado en distintas entrevistas.

El hecho ocurrió a finales de la década de 1980, cuando el actor mantenía una relación con Jill Schoelen, a quien conoció durante el rodaje de Cutting Class. La relación se extendió aproximadamente durante un año e incluyó un compromiso matrimonial.

Según explicó el artista en declaraciones a la revista francesa Première en 1995, el desenlace de esa relación tuvo lugar durante un viaje que realizó a Budapest, Hungría.

En ese momento, Schoelen se encontraba trabajando en una producción cinematográfica en esa ciudad. El actor relató que la situación comenzó con una llamada telefónica desde Europa.

Brad Pitt recordó que antes de terminarf su romance con Jill Schoelen, ella estaba en Budapest. (Captura de video)
Brad Pitt recordó que antes de terminarf su romance con Jill Schoelen, ella estaba en Budapest. (Captura de video)

Me llamó a Los Ángeles y estaba llorando por teléfono. Se sentía sola y había un gran drama”, señaló.

Pitt indicó que, en ese periodo, su situación económica era limitada, pero aún así tomó la decisión de viajar a Budapest con el objetivo de reunirse con su entonces pareja..

“Tenía 800 dólares a mi nombre y gasté 600 en un boleto de Los Ángeles a Hungría para verla”, explicó.

De acuerdo con su relato, al llegar se dirigió directamente al set de rodaje donde Jill Schoelen estaba trabajando. Sin embargo, lo que sería un encuentro romántico terminó siendo el final de la relación.

“Llegué, fui directamente al set donde estaba filmando y esa noche salimos a cenar. Me contó que se había enamorado del director de la película. Me sorprendió tanto que dije: ‘Me voy de aquí’”, señaló.

Brad Pitt aseguró que Jill Schoelen le dijo que se enamoró del director de la película en la que estaba trabajando. (Captura de video)
Brad Pitt aseguró que Jill Schoelen le dijo que se enamoró del director de la película en la que estaba trabajando. (Captura de video)

Tras ese momento, la relación llegó a su fin de manera permanente. Brad Pitt permaneció en Budapest durante esa noche antes de organizar su regreso a Estados Unidos.

“Pasé la noche en Budapest, sentado en un banco, fumando y hablando con un vagabundo local que no tenía ni idea de hablar inglés. Me quedé sin dinero por viajar a Budapest para que rompiera conmigo y terminé la noche hablando con un vagabundo”, relató.

Y añadió: “Regresé completamente arruinado. Estos son los días y las noches que recuerdas cuando tienes éxito. Por eso el reconocimiento no me molesta demasiado”.

Brad Pitt admitió que ese tipo de experiencias son las que más recuerda ahora que es un actor exitoso. (Europa Press)
Brad Pitt admitió que ese tipo de experiencias son las que más recuerda ahora que es un actor exitoso. (Europa Press)

El episodio ocurrió antes de que Brad Pitt alcanzara notoriedad en Hollywood. A partir de la década de 1990, su carrera se desarrolló con participaciones en producciones como Legends of the Fall, Entrevista con el vampiro y Se7en, entre otras.

Con el tiempo, se consolidó como una figura recurrente en la industria cinematográfica internacional. En 2019, el actor recibió el premio Oscar en la categoría de Mejor actor de reparto por su interpretación en Once Upon a Time in Hollywood, dirigida por Quentin Tarantino.

A lo largo de su trayectoria, su vida personal también ha sido objeto de atención mediática, incluyendo sus relaciones con figuras como Jennifer Aniston y Angelina Jolie.

Temas Relacionados

Brad Pittentretenimientoestrellas de Hollywood

Últimas Noticias

El mayor arrepentimiento de Anne Hathaway durante el rodaje de ‘El diario de la princesa’

La actriz explicó que una decisión estética en su debut cinematográfico tuvo efectos negativos en el público

El mayor arrepentimiento de Anne Hathaway durante el rodaje de ‘El diario de la princesa’

Esta es la fortuna de Anne Hathaway tras más de dos décadas de carrera en Hollywood

La actriz ha formado parte de películas que han logrado una recaudación de varios millones de dólares en la taquilla global

Esta es la fortuna de Anne Hathaway tras más de dos décadas de carrera en Hollywood

Vincent D’Onofrio y la condición que marcó Hombres de negro: “El aislamiento voluntario fortaleció mi confianza y la del equipo”

El antagonista de la primera película de la saga detalló cómo su disposición a cumplir métodos poco convencionales dejó una huella en su carrera y en el éxito comercial del film

Vincent D’Onofrio y la condición que marcó Hombres de negro: “El aislamiento voluntario fortaleció mi confianza y la del equipo”

“Sentimos que solo tuvimos suerte una vez”, dice Elizabeth Banks sobre la presión tras el éxito en Hollywood

En una entrevista para el pódcast Bustle, la directora y actriz relató cómo aprendió a superar la inseguridad profesional y a priorizar la autenticidad en la industria del cine

“Sentimos que solo tuvimos suerte una vez”, dice Elizabeth Banks sobre la presión tras el éxito en Hollywood

Así fue cómo Rita Wilson descubrió en un programa de televisión que su padre tuvo una familia secreta

La actriz relató que la información surgió durante su participación en un programa de genealogía que investigaba la historia de su familia.

Así fue cómo Rita Wilson descubrió en un programa de televisión que su padre tuvo una familia secreta
DEPORTES
“La imagen del día”: los cuatro penales que tapó el arquero de la Lazio para llevar a su equipo a la final de la Copa Italia

“La imagen del día”: los cuatro penales que tapó el arquero de la Lazio para llevar a su equipo a la final de la Copa Italia

Un triunfo inolvidable, una fiesta multitudinaria y un cinturón perdido: el insólito festejo de Ulberg tras ser campeón en la UFC

La chance de gol fallada por Icardi que lo convirtió en meme en la eliminación del Galatasaray de la Copa de Turquía

Interna en el arbitraje de Tapia: Paletta criticó a Herrera y se despegó de la polémica del Superclásico

El durísimo planchazo de Cirilo Pereyra sobre Gonzalo Gelini que le valió la roja en el Superclásico de Reserva entre Boca y River

TELESHOW
Darío Barassi reveló el impensado gasto de dinero que le genera un elemento de su casa: “Lo amo, pero hay que pagar y cuesta”

Darío Barassi reveló el impensado gasto de dinero que le genera un elemento de su casa: “Lo amo, pero hay que pagar y cuesta”

Quiénes son los nominados de Gran Hermano Generación Dorada: nueve jugadores quedaron al filo de la eliminación

Momi Giardina, contundente sobre las críticas y versiones de que está agrandada: “Antes era porque no la pegaba”

La visita de Nora Portela y Tini de Bucourt a un hogar de ancianos: “Compartir el cariño fue maravilloso”

El llamativo pedido de ayuda de Nicolás Behringer a sus seguidores a meses de consagrarse en La Voz Argentina

INFOBAE AMÉRICA

Panamá debe tener reglas claras y estables para pertenecer a la OCDE, afirma Chapman

Panamá debe tener reglas claras y estables para pertenecer a la OCDE, afirma Chapman

Denuncian a funcionarios y docentes por participar en una presunta red de corrupción dentro del Ministerio de Educación de Panamá

Guatemala: Corte Suprema rechaza solicitud de retiro de antejuicio contra Consuelo Porras

República Dominicana: Suspenden docencia en dos provincias por alerta roja ante lluvias

Guatemala presenta resultados en lucha contra el narcotráfico y control de extorsiones en cárceles