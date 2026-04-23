El Consejo Nacional Electoral de Honduras podría sumar ocho vacantes tras nuevas licencias

Las consejeras Cossette Alejandra López Osorio y Ana Paola Hall tienen la facultad de solicitar permisos temporales para optar a otros cargos. (Foto: Cortesía)

El panorama institucional del sistema electoral hondureño podría experimentar cambios significativos en los próximos meses, luego de que autoridades legislativas confirmaran la posibilidad de nuevas vacantes dentro de los órganos encargados de garantizar los procesos democráticos del país.

De concretarse este escenario, el número total de plazas disponibles podría ascender hasta ocho, generando un reto adicional para la estabilidad y operatividad del sistema electoral.

El diputado e integrante de la Comisión Electoral del Congreso Nacional de la República, Antonio Rivera, explicó que este escenario se produciría en caso de que dos consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) decidan solicitar licencias para ausentarse temporalmente de sus funciones con el objetivo de optar a otros cargos dentro del ámbito público o político.

Las funcionarias señaladas son Cossette Alejandra López Osorio y Ana Paola Hall, quienes, de acuerdo con la normativa vigente, cuentan con la facultad de solicitar permisos por un tiempo determinado sin que ello implique la pérdida definitiva de sus cargos.

Rivera detalló que actualmente ya existen seis vacantes dentro de los órganos electorales, producto de distintas circunstancias que han afectado su integración en los últimos meses. Entre estas se encuentran el fallecimiento de Miriam Barahona, una renuncia y cuatro destituciones derivadas de procesos de juicio político.

Sin embargo, el legislador aclaró que estas seis vacantes tienen un carácter distinto al de las posibles ausencias de las consejeras del CNE.

En el caso de los puestos ya disponibles, se trata de vacantes permanentes que deberán ser llenadas por nuevos funcionarios que ocuparán los cargos hasta el año 2029, conforme a lo establecido en el marco legal vigente.

Actualmente existen seis vacantes permanentes en órganos electorales tras el fallecimiento de Miriam Barahona, una renuncia y destituciones. (Cortesía: Congreso de Honduras)

“Es de público conocimiento que podría existir esa posibilidad de que las consejeras, en mi opinión heroínas de la democracia, Cossette Alejandra López Osorio y Ana Paola Hall, puedan pedir un permiso o una licencia para ausentarse de sus labores por el tiempo que ya se determine. En este caso son interinatos; hay diferencias, los primeros seis son permanentes, la ausencia es definitiva”, explicó el parlamentario.

En contraste, las eventuales licencias de López Osorio y Hall tendrían un carácter temporal, lo que implicaría la designación de autoridades interinas que ocuparían sus funciones únicamente durante el periodo de ausencia autorizado por el pleno legislativo.

El diputado enfatizó que la decisión de solicitar o no dichas licencias recae exclusivamente en las consejeras, quienes pueden hacerlo en el momento que consideren oportuno y por el tiempo que estimen necesario, siempre y cuando cumplan con los procedimientos establecidos.

“Es una decisión voluntaria de ellas. Si quieren solicitar la licencia en un mes, será en un mes; si quieren presentarla mañana, será mañana. Ambas tienen que ir al pleno y el pleno es el que debe otorgar la licencia”, añadió Rivera, al referirse al proceso formal que debe seguirse dentro del Congreso Nacional.

De acuerdo con el marco legal, cualquier solicitud de licencia debe ser presentada ante el pleno del Poder Legislativo, donde los 128 diputados tienen la responsabilidad de analizar y, en su caso, aprobar la petición.

Posteriormente, corresponderá al mismo Congreso proceder con la elección de los sustitutos temporales mediante mayoría calificada.

Partidos políticos preparan posibles nominaciones en caso de que se formalicen las licencias en el organismo electoral. (Foto: Congreso Nacional de Honduras)

Rivera también abordó otro aspecto relevante relacionado con la eventual designación de nuevos funcionarios: la participación de diputados activos como aspirantes a estos cargos.

En este sentido, recordó que la legislación hondureña prohíbe que un legislador en funciones sea electo para integrar órganos electorales, a menos que presente previamente una renuncia irrevocable a su curul.

No obstante, aclaró que los congresistas interesados en postularse pueden mantenerse en sus funciones hasta el momento previo a la votación, lo que abre la puerta a una dinámica política compleja en la que los aspirantes deberán asumir riesgos significativos.

“Pueden estar hasta el último segundito antes de la elección, pero deben renunciar antes de la votación. Eso implica un riesgo político, porque alguien puede dejar su cargo sin tener la certeza de que será electo”, advirtió el diputado.

En paralelo, el legislador indicó que los partidos políticos jugarán un papel determinante en este proceso, ya que serán los encargados de presentar las nominaciones correspondientes una vez que se confirme la existencia de las vacantes, especialmente en el caso de las licencias temporales.

Según Rivera, este proceso de nominación se activará únicamente si las consejeras del CNE optan por hacer uso de su facultad de solicitar licencia. En ese escenario, las fuerzas políticas deberán identificar perfiles idóneos que garanticen la continuidad operativa del organismo electoral y la confianza de la ciudadanía en su desempeño.