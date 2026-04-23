Congreso de Costa Rica aprueba en primer debate financiamiento por $800 millones para tren rápido en la Gran Área Metropolitana

El proyecto ferroviario busca transformar la movilidad urbana y reducir la congestión vial en la GAM. (Cortesía: Instituto Costarricense de Ferrocarriles,)

La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en primer debate el expediente 25,291, que autoriza los contratos de préstamo suscritos entre el Estado, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para el desarrollo del Sistema de Tren Rápido de Pasajeros (TRP) en la Gran Área Metropolitana (GAM).

La iniciativa recibió un amplio respaldo legislativo, con 48 votos a favor, ningún voto en contra y la ausencia de nueve diputados, lo que refleja un consenso político significativo en torno a uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del país en las últimas décadas.

Un proyecto clave para la movilidad en la GAM

El plan contempla la construcción, equipamiento y puesta en operación de las líneas 1 y 2 del tren rápido, un sistema ferroviario moderno que busca transformar la movilidad urbana en la GAM, donde se concentra la mayor parte de la población y la actividad económica de Costa Rica.

El financiamiento aprobado asciende a $800 millones, provenientes de préstamos internacionales gestionados con el BCIE y el BEI, dos de los principales organismos multilaterales que han respaldado proyectos de infraestructura en la región. A estos recursos se suman aportes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), así como apoyo del Fondo Verde del Clima, lo que refuerza el enfoque ambiental del proyecto.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos del país por avanzar hacia un modelo de transporte más eficiente, sostenible y menos dependiente de combustibles fósiles, en línea con los compromisos internacionales en materia de cambio climático.

El financiamiento por $800 millones proviene de organismos como el BCIE y el Banco Europeo de Inversiones. Foto: Tyba

Impacto esperado: menos presas y menor contaminación

El Tren Rápido de Pasajeros se proyecta como una solución estructural a los problemas de congestión vial que afectan diariamente a miles de costarricenses en la GAM. Actualmente, el crecimiento urbano y la alta dependencia del transporte privado han generado importantes desafíos en movilidad, tiempos de traslado y calidad de vida.

Con la implementación de este sistema ferroviario, se espera reducir significativamente los tiempos de viaje, mejorar la conectividad entre los principales centros urbanos y disminuir la presión sobre la red vial existente.

Además, el proyecto tiene un componente ambiental clave, ya que busca contribuir a la reducción de emisiones contaminantes mediante el uso de transporte eléctrico masivo. Esto se alinea con la matriz energética del país, caracterizada por un alto porcentaje de generación eléctrica a partir de fuentes renovables.

Financiamiento internacional y respaldo climático

El respaldo del BCIE y el BEI no solo garantiza el financiamiento del proyecto, sino que también representa un aval técnico y financiero para su ejecución. Ambas entidades han participado en iniciativas similares en América Latina y Europa, lo que podría aportar experiencia en la implementación del sistema ferroviario.

Por su parte, el apoyo del Fondo Verde del Clima evidencia el componente sostenible del proyecto, orientado a mitigar el impacto ambiental del transporte y promover soluciones de movilidad más limpias.

Las autoridades han señalado que este tipo de financiamiento permite acceder a condiciones favorables, como tasas de interés más bajas y plazos de pago más amplios, lo que facilita la viabilidad del proyecto en el mediano y largo plazo.

Diputados aprobaron en primer debate el financiamiento internacional para el tren rápido en la Gran Área Metropolitana. (Foto cortesía Amcham Costa Rica)

Próximos pasos: segundo debate y ejecución

Tras su aprobación en primer debate, el expediente deberá ser votado nuevamente en segundo debate antes de convertirse en ley. De recibir el aval definitivo, el país avanzará hacia la fase de ejecución del proyecto, que incluye procesos de licitación, construcción e implementación del sistema.

El Tren Rápido de Pasajeros ha sido considerado históricamente como una de las principales apuestas para modernizar el transporte público en Costa Rica, aunque su desarrollo ha enfrentado retrasos y desafíos en distintas administraciones.

Con este avance legislativo, el proyecto da un paso clave hacia su materialización, en medio de expectativas sobre su impacto en la movilidad, el desarrollo urbano y la sostenibilidad del país.