Hub logístico panameño impulsa crecimiento del país, pero modernización marca el desafío

El valor agregado logístico pasó de $6,887 millones en 2018 a $9,613 millones en 2024, acumulando un crecimiento de 39.6%. REUTERS/Enea Lebrun

Panamá consolida su posición como hub logístico regional, pero enfrenta el reto de acelerar su modernización para no perder competitividad frente a otros centros de distribución global, según el más reciente informe económico elaborado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).

El análisis señalan que el complejo logístico se mantiene como uno de los principales motores del crecimiento económico, con una participación de 11.8% en el producto interno bruto, lo que refleja su peso estructural dentro del modelo de desarrollo del país.

El informe destaca que el producto interno bruto del sector logístico —que incluye transporte, almacenamiento y correo— pasó de 6,887 millones de dólares en 2018 a 9,613 millones en 2024, acumulando un crecimiento de 39.6%.

Este desempeño confirma la relevancia del ecosistema logístico en la economía panameña y su capacidad para impulsar la actividad productiva, especialmente tras la recuperación posterior al choque económico provocado por la pandemia.

Durante 2025, el sistema portuario movilizó cerca de 9.9 millones de TEU, con 89% de las operaciones concentradas en trasbordo. (Foto AP/Matías Delacroix, Archivo)

Entre enero y septiembre de 2025, la actividad logística acumuló 8,367 millones de dólares y registró un crecimiento interanual de 15.3%, aportando 27.8% del incremento del PIB real durante ese período.

Este comportamiento reafirma que el dinamismo económico reciente del país ha estado fuertemente vinculado al desempeño del hub logístico y a su integración con las cadenas globales de comercio.

El sistema portuario continúa siendo uno de los pilares del complejo logístico. Durante 2025, el movimiento de contenedores alcanzó cerca de 9.9 millones de TEU, con un crecimiento interanual de 3.6%, mientras que el 89% de las operaciones correspondió a trasbordo, evidenciando la alta dependencia del flujo internacional de carga.

La distribución por litoral mantiene la predominancia del Caribe con 59% del movimiento, frente a 41% en el Pacífico.

El Canal de Panamá registró 13,404 tránsitos e ingresos por $5,705 millones en el año fiscal 2025. Archivo

En el caso del Canal de Panamá, los resultados del año fiscal 2025 reflejan una recuperación significativa, con 13,404 tránsitos, un aumento de 19.3%, y ingresos por 5,705 millones de dólares.

La vía interoceánica mantiene un rol estratégico en el comercio mundial, por donde transita entre 5% y 6% del comercio marítimo global, conectando 180 rutas, 1,920 puertos y 170 países.

El informe también subraya el papel del Aeropuerto Internacional de Tocumen como plataforma de conectividad regional. En 2025, el hub aéreo alcanzó 21 millones de pasajeros y casi 249 mil toneladas de carga, consolidando su función como nodo de redistribución en América Latina.

El 72% de los pasajeros corresponde a conexiones, lo que evidencia el carácter estratégico del aeropuerto dentro del ecosistema logístico.

A pesar del sólido desempeño, Apede advierte que el crecimiento del sector no se ha traducido en expansión proporcional del empleo. En 2024, el sector registró 138,892 ocupados, cifra similar al nivel prepandemia, lo que sugiere una mayor intensidad de capital y eficiencia operativa en la actividad logística.

El posicionamiento internacional también presenta desafíos. Panamá obtuvo 3.3 puntos en el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial, ubicándose en la posición 41, con fortalezas en infraestructura y puntualidad, pero con brechas en aduanas y calidad de servicios logísticos. Esto indica que el principal reto del país es mejorar la facilitación comercial y la eficiencia institucional.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen alcanzó 21 millones de pasajeros y casi 249 mil toneladas de carga en 2025. EFE/Carlos Lemos

Los informes resaltan que el liderazgo logístico moderno no depende únicamente de infraestructura física, sino de digitalización integral, interoperabilidad institucional y gestión basada en métricas públicas.

Experiencias internacionales demuestran que la reducción de tiempos y costos se logra mediante integración de sistemas y eliminación de fricciones administrativas.

En ese sentido, Apede plantea que Panamá cuenta con activos estratégicos como el Canal, puertos, aeropuerto y zonas francas, pero el siguiente salto competitivo requerirá modernización institucional, fortalecimiento del capital humano especializado y mayor coordinación entre entidades públicas y privadas.

El gremio también advierte que el entorno global más volátil y la competencia creciente de hubs alternativos obligan a consolidar un ecosistema logístico más resiliente e integrado.

Reducir tiempos, mejorar la confiabilidad y capturar mayor valor agregado en la cadena logística se perfilan como prioridades.

El análisis sectorial evidencia que el complejo logístico panameño continúa siendo motor del crecimiento, impulsado por la conectividad estratégica del Canal, puertos, aeropuerto y zonas francas, lo que permite integrar al país a las cadenas globales de valor y atraer inversión. La actividad logística consolidó su expansión estructural, reforzando su rol dentro del modelo económico.

En el detalle por actividades, el informe resalta que el desempeño del sector ha sido particularmente fuerte en valor agregado, aunque con una recuperación más moderada del empleo, reflejando intensidad de capital, digitalización y eficiencia operativa. Esta dinámica confirma una transformación hacia servicios logísticos más sofisticados.

El valor agregado logístico pasó de $6,887 millones en 2018 a $9,613 millones en 2024, acumulando un crecimiento de 39.6%. REUTERS/Enea Lebrun/Archivo

El reporte también identifica que el ecosistema portuario y el Canal mantienen incidencia directa sobre otras actividades económicas, debido al peso del trasbordo internacional y la concentración de rutas comerciales.

En este contexto, APEDE subraya que la sostenibilidad del crecimiento dependerá de reducir fricciones administrativas, mejorar tiempos y acelerar la digitalización del sistema logístico.

Finalmente, el informe concluye que la logística seguirá siendo soporte clave del crecimiento económico panameño, tanto por su efecto directo en la actividad productiva como por su capacidad de conectar al país con flujos globales de comercio y servicios. Sin embargo, el verdadero desafío será traducir ese liderazgo en inversión sostenida, empleo de calidad y mayor sofisticación tecnológica del hub logístico.