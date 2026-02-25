El gobierno de Venezuela condena apertura forzada de valija diplomática en Panamá

Venezuela denuncia la apertura forzada de una valija diplomática en el aeropuerto de Tocumen en Panamá. (Europa Press)

El gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez denunció la apertura forzada de una valija diplomática de Venezuela en el aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá, un hecho que calificó como una violación flagrante de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.

Según informó la Agencia EFE, el caso salió a la luz el martes tras un comunicado emitido por el canciller venezolano Yván Gil, quien destacó la gravedad del incidente y exigió a las autoridades panameñas garantizar el pleno respeto a las normas internacionales que rigen la actividad diplomática.

De acuerdo con el mensaje difundido por el funcionario en su canal de Telegram, el Artículo 27 de la Convención de Viena establece que la valija diplomática es inviolable y “no puede ser abierta ni retenida bajo ninguna circunstancia”. En el comunicado, Gil subrayó que la vulneración de este principio sentaría “un precedente peligroso que afecta la seguridad jurídica de nuestras misiones y atenta contra el derecho a la identidad de la comunidad venezolana residente en territorio panameño”. La Cancillería venezolana recalcó la exigencia de que Panamá se apegue “estrictamente” a los compromisos internacionales suscritos por ambos países.

El canciller Yván Gil exige a Panamá el respeto a las normas internacionales que rigen la actividad diplomática. (cortesía: Yván Gil)

La Agencia EFE detalló que la cancillería de Venezuela pidió garantías plenas de no repetición del incidente y recordó que existe una voluntad expresa de ambos gobiernos para normalizar y reactivar los servicios consulares.

El comunicado oficial de Caracas subraya: “Exigimos a las autoridades panameñas a cumplir estrictamente las normas que rigen la actividad diplomática y consular, considerando la voluntad expresada por ambos gobiernos para reactivar los servicios consulares”.

En junio de 2025, Venezuela y Panamá anunciaron la reactivación de sus servicios consulares tanto en Caracas como en la capital panameña, una medida que buscó atender la demanda de asistencia por parte de los nacionales de ambos países. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá confirmó entonces la reapertura de consulados y explicó que la decisión respondió a la “imperiosa necesidad” de sus ciudadanos en territorio venezolano.

La reanudación de los vuelos directos entre Caracas y Ciudad de Panamá en mayo de 2025 marcó otro paso en la normalización de los vínculos bilaterales, tras una suspensión que se había extendido desde julio de 2024. Ese corte en el tráfico aéreo se produjo luego de que el gobierno panameño, encabezado por José Raúl Mulino, expresara públicamente dudas sobre la legitimidad de las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela, en las que el ente electoral proclamó vencedor a Nicolás Maduro, mientras la oposición mayoritaria denunció fraude.

La cancillería venezolana pide garantías plenas de no repetición del incidente y apego estricto a compromisos internacionales. EFE/Miguel Gutiérrez

Según recogió la Agencia EFE, la controversia electoral generó pronunciamientos de preocupación de otros gobiernos latinoamericanos. República Dominicana, Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú solicitaron entonces la revisión completa de los resultados que dieron la victoria a Maduro. La tensión internacional por ese proceso electoral se mantiene como telón de fondo en la relación bilateral entre Venezuela y Panamá.

El incidente en el aeropuerto de Tocumen reaviva la atención sobre las garantías diplomáticas y consulares, en un contexto de esfuerzos recientes por restablecer la cooperación entre ambos países. La demanda de Venezuela enfatiza la importancia de mantener intactos los principios de la Convención de Viena, norma central en la protección de las misiones diplomáticas a nivel global.