El gobierno de Panamá convoca a embajadores europeos para exponer su posición sobre listas fiscales

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ordenó recientemente el veto de las empresas europeas en las licitaciones públicas de cara a futuros proyectos como un tren de carga y pasajeros hasta la frontera con Costa Rica, puertos y un gasoducto en las cercanías del Canal de Panamá, entre otras obras de infraestructura pública. (Foto: Archivo)

Panamá ha intensificado su estrategia diplomática en Europa al anunciar la convocatoria de una reunión con todos los embajadores de la Unión Europea para exponer su posición frente a la permanencia del país en las listas comunitarias sobre paraísos fiscales. El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, detalló que aprovechará el encuentro para trasladar a los diplomáticos europeos que Panamá “no merece seguir en esas listas”, confiando en que la colaboración con España, Grecia e Italia contribuirá al retiro de tales señalamientos.

“Panamá es un aliado fiel de España y de la Unión Europea. La próxima semana solicité a mi equipo que cite aquí a todos los embajadores de la Unión Europea (..) porque queremos hablar francamente con ellos y transmitirles que no merecemos seguir en esas listas”, adelantó Martínez-Acha.

Según información de la agencia internacional de noticias EFE, la Unión Europea ha mantenido a Panamá en la lista de «jurisdicciones que no cooperan» en materia fiscal, argumentando que subsisten déficits en la corrección de exenciones y en el intercambio de información tributaria.

En 2025, Panamá fue retirado de otra lista europea, la de países vinculados al blanqueo, lo que marca una diferencia significativa respecto a su estatus anterior. Esta ofensiva busca reforzar la imagen de Panamá como un socio fiable y mover ficha ante futuras decisiones europeas que afectan al comercio y la inversión.

La UE mantuvo a Panamá en su lista de jurisdicciones que no cooperan con el bloque comunitario en materia tributaria porque considera que no ha subsanado deficiencias en las exenciones y el intercambio de información fiscal, aunque 'Los Veintisiete' excluyeron en el 2025 al país de otra lista de blanqueo. Foto: REUTERS/Yves Herman

En respuesta a la continuada inclusión en el listado fiscal de la UE, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, determinó el veto a la participación de compañías europeas en futuras licitaciones públicas relevantes, incluyendo proyectos como el tren de carga y pasajeros hasta la frontera con Costa Rica, diversas terminales portuarias y un gasoducto en proximidades del Canal de Panamá. Dicha restricción excluye a Italia, Grecia y España, países que, según Mulino, “no tienen a Panamá en ninguna lista; por ende, no hay problema”. Hecho que reconoce el apoyo diplomático de estas naciones en la materia.

El gobierno panameño prioriza la salida definitiva de las listas restrictivas internacionales

Durante el año pasado, Panamá fue eliminado tanto de la lista de blanqueo de capitales del Parlamento Europeo como de la nómina de paraísos fiscales de Ecuador, además de su exclusión de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El mandatario panameño insistió en noviembre de este año, al recibir a los embajadores de más de 50 países, en pedir “cerrar filas” para respaldar a Panamá en la exclusión de listas clasificatorias que, según el Ejecutivo, resultan discriminatorias.

El gobierno de Panamá ha enfocado sus esfuerzos institucionales en revertir las percepciones negativas que le vinculan con paraísos fiscales, articulando su defensa sobre el argumento de ser “un aliado fiel” tanto de España como del bloque europeo, como aseguró Javier Martínez-Acha durante la suscripción de una nueva Alianza de Cooperación para el Desarrollo Sostenible con el gobierno español.

Panamá sustenta su reclamo en la condición de “puente estratégico y socio estable con reglas claras y visión de largo plazo”, según señaló el canciller, mostrando optimismo en alcanzar próximamente para el país una posición reconocida de transparencia e integración en el sistema financiero internacional.