Sector industrial panameño entra a 2026 con optimismo y retos de competitividad

El crecimiento estimado de la industria para 2025 se ubicó cerca de 1.10%, reflejando resiliencia en un año marcado por choques económicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria panameña llega a 2026 con expectativas moderadamente optimistas tras un 2025 marcado por altibajos.

En una presentación de perspectivas económicas, el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) expuso un diagnóstico que combina señales de reactivación con retos estructurales, destacando que el sector manufacturero busca consolidar el repunte observado en la segunda mitad del año pasado y aprovechar motores que podrían dinamizar la producción en los próximos meses.

Durante la exposición, el presidente del gremio, Rosmer Jurado, explicó que el entorno global se mantiene relativamente estable, con proyecciones de crecimiento mundial cercanas al 3.3% y una recuperación gradual en América Latina, donde el crecimiento rondaría el 2.2%. En este contexto aparece Panamá con un crecimiento proyectado de 4% para este año.

Panamá se ubicaría entre las economías con mejor desempeño proyectado de la región, lo que abre oportunidades para el sector industrial, aunque el dirigente advirtió que el crecimiento macroeconómico no se traduce automáticamente en expansión manufacturera.

Rosmer Jurado, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, presentó las proyecciones del sector y el balance preliminar de 2025. Alex Hernández V.

El Sindicato de Industriales de Panamá proyecta que el sector manufacturero cerró 2025 con un crecimiento cercano al 1.1%, mientras que para 2026 estima una expansión de alrededor del 2%.

En un escenario más favorable, condicionado a la ejecución de los proyectos del Canal de Panamá y a la confirmación de la reapertura de la mina de cobre, el gremio anticipa que la industria podría acelerar su dinamismo hasta alcanzar un crecimiento aproximado de 7.8% en 2027, impulsada por encadenamientos productivos, mayor inversión y el efecto multiplicador de estas iniciativas sobre la actividad económica.

El análisis del cierre preliminar de 2025 evidenció un año atípico para la economía panameña. La primera mitad estuvo afectada por huelgas, cierres y choques sectoriales que redujeron la actividad productiva, mientras que la segunda mitad mostró una recuperación progresiva impulsada por transporte, logística y el Canal de Panamá, factores que ayudaron a sostener la reactivación económica hacia el final del año.

Entre los sectores más dinámicos, la presentación resaltó el aumento en la venta de vehículos, con un crecimiento cercano al 16% en importaciones, fenómeno asociado a mayor oferta de autos económicos y a cambios en los patrones de consumo de los hogares.

También se destacó el impulso del turismo, con mayor llegada de visitantes y efectos positivos en comercio, hoteles y restaurantes, así como el repunte de la actividad crediticia, interpretado como una señal de confianza del consumidor y de reactivación económica.

La venta de vehículos y el repunte del turismo figuraron entre los sectores más dinámicos que impulsaron la actividad económica. Archivo

En contraste, la industria manufacturera mantuvo un crecimiento moderado. Según las estimaciones compartidas por Jurado, el sector habría cerrado 2025 con una expansión cercana al 1.10%, reflejando resiliencia pese a la desaceleración económica y a la caída en bienes intermedios, insumos clave para la producción industrial.

El dirigente enfatizó que el desempeño de la manufactura está estrechamente ligado a sectores como construcción y comercio, por lo que su recuperación depende del dinamismo del conjunto de la economía.

El panorama de consumo mostró una reducción en el gasto público por los ajustes fiscales del Gobierno, mientras el consumo privado se reactivó gradualmente tras una baja respecto a 2024.

En paralelo, se observó un aumento en inversión, exportaciones e importaciones, lo que apunta a un entorno de mayor actividad económica y oportunidades para la industria, aunque todavía con desafíos en demanda interna y competitividad.

En materia de comercio exterior, el gremio subrayó la necesidad de diversificar la matriz exportadora. Panamá continúa concentrando sus ventas en pocos rubros y mercados, con predominio de productos primarios y una limitada participación de bienes con valor agregado.

Escenarios económicos planteados prevén que Panamá podría crecer cerca de 6% hacia 2027 con reapertura minera y proyectos estratégicos, mientras que sin estas inversiones la expansión se limitaría a alrededor de 3.7%. REUTERS/Tarina Rodriguez

No obstante, el crecimiento sostenido de las exportaciones desde 2010 y el aumento reciente en productos del mar y manufacturas procesadas sugieren margen para fortalecer la internacionalización del sector.

La presentación también abordó el desempeño sectorial dentro de la industria. Algunos rubros mostraron retrocesos, como derivados de tomate, azúcar, bebidas gaseosas y lácteos, mientras otros mantuvieron crecimiento, incluyendo ganadería y exportaciones vinculadas a la construcción.

En el caso de bebidas alcohólicas, el aumento de impuestos generó una caída en producción, evidenciando la sensibilidad del sector a cambios regulatorios.

Para 2026, el SIP proyecta un escenario de mayor dinamismo industrial sustentado en proyectos de infraestructura, reactivación del crédito y recuperación de la demanda.

Jurado indicó que el crecimiento manufacturero podría duplicar el ritmo observado en 2025, siempre que se materialicen inversiones anunciadas y que el entorno económico mantenga estabilidad. En ese sentido, el gremio destacó el potencial de proyectos logísticos, expansión del Canal y obras públicas como motores indirectos de la actividad industrial.

Proyectos del Canal de Panamá, como nuevas terminales portuarias, el gasoducto y el embalse de Río Indio, podrían generar inversiones millonarias y un efecto multiplicador en empleo, logística y crecimiento económico. Archivo

El documento planteó dos escenarios para la economía panameña hacia 2027. En el escenario base, la reapertura de la mina de cobre y el avance de proyectos del Canal permitirían un crecimiento cercano al 6%, con efectos positivos para la industria.

En contraste, un escenario pesimista, marcado por retrasos en inversiones estratégicas, situaría el crecimiento en torno al 3.7%, limitando la expansión manufacturera y el empleo formal.

En términos sociales, el SIP señaló que la industria continúa siendo un actor relevante en la generación de empleo, con más de 150,000 puestos de trabajo directos y presencia significativa en provincias del interior.

Sin embargo, el gremio advirtió que la recuperación del empleo aún es incompleta y que la informalidad sigue siendo un reto estructural que solo puede reducirse mediante mayor inversión productiva y expansión industrial.

El diagnóstico incluyó retos de competitividad, entre ellos la caída en inversión extranjera directa de tipo greenfield, la necesidad de fortalecer capital humano, el costo de la electricidad y la limitada innovación. El gremio advirtió que Panamá ha perdido liderazgo regional en atracción de inversión frente a países como Costa Rica y República Dominicana, lo que obliga a revisar políticas públicas y mejorar el entorno de negocios.

Entre las oportunidades, el SIP destacó el crecimiento de zonas francas industriales, el potencial del hub logístico y la posibilidad de aprovechar acuerdos comerciales para impulsar exportaciones.

Las exportaciones de productos del mar ganaron protagonismo en 2025 y pasaron a liderar la canasta exportadora, en medio de la caída del banano afectado por huelgas y conflictos laborales en Bocas del Toro. (Foto: Shutterstock)

También subrayó el efecto multiplicador de la industria, indicando que cada dólar invertido genera cerca de $1.91 en actividad económica, un impacto superior al de otros sectores.

En conclusión, la presentación dibuja un sector industrial que entra a 2026 con mejores perspectivas que el año previo, pero con desafíos que condicionan su expansión.

La reactivación de la demanda, el avance de grandes proyectos y la estabilidad macroeconómica aparecen como factores clave para impulsar la manufactura, mientras la competitividad, la diversificación exportadora y la atracción de inversión productiva se perfilan como tareas pendientes para consolidar el crecimiento del sector en el mediano plazo.